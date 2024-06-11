«Аномальная зона у нас тут»: в новосибирское село приехали снимать финал «Битвы экстрасенсов» — там горят загадочные пожары

Кудельный ключ — село зеленое, живописное и очень уютное. Но часть жителей уверены: что-то в деревне не так Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В воскресенье, 9 июня село Кудельный ключ Тогучинского района стало съемочной площадкой для шоу «Битва экстрасенсов». Якобы в деревне по неизвестной, может даже мистической причине горят дома, а в огне и дыму гибнут люди. В субботу, 15 июня испытание покажут на телеканале ТНТ. Журналисты НГС, не дожидаясь выходных, побывали в таинственном селе и узнали, что местные жители думают о разгуле огня, причинах пожаров, экстрасенсах из телешоу и о магии в принципе.

Истина где-то рядом

Кудельный ключ — большая и многолюдная (со состоянию на 2010 год, согласно данным переписи населения, там жило больше 500 человек) деревня в Тогучинском районе Новосибирской области. Всего в 15 километрах от нее — райцентр: при необходимости жить можно здесь, а на работу ездить в Тогучин. Дорога на удивление хороша, поля по обе ее стороны распаханы и засеяны, а если вдруг в село решит приехать турист, на въезде в Кудельный ключ его встретит скульптура мамонта: именно на этом месте в 90-х нашли скелет ископаемого животного.

К мамонту селяне привыкли, а вот то, что неожиданно для себя они стали обитателями аномальной зоны Новосибирской области, похоже, еще долго будет поводом для пересудов.



Поводом для приглашения телевизионных экстрасенсов стала необычная пожарная активность в Кудельном ключе, вернее, в окраинной его части. Тут и вправду может показаться, что творится что-то странное: приметы былых пожаров сконцентрировались в конце одной улицы — Центральной.

На самом деле сгоревших домов немного, но сосредоточены они все в одной и той же части деревни Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В добротном кирпичном доме провалилась крыша, а сквозь пустые оконные проемы видна черная копоть. Напротив небольшой, аккуратный домик, на котором сохранился еще нарядный светлый сайдинг — он стоит открытым нараспашку, а там, где должна быть крыша, буйно зеленеет трава.



Длинная, насквозь проходящая через село асфальтированная Центральная улица здесь заканчивается, но не резко обрывается, а превращается в грунтовку, огибающую небольшое старое кладбище. Она ведет в соседнюю деревню Зверобойку, которая едва ли не слилась с Кудельным ключом в один населенный пункт. То, что горят дома у самого кладбища, действительно может навести на мистические мысли.



Съемочная группа «Битвы экстрасенсов» приехала сюда из Тогучина на двух микроавтобусах и привезла с собой четверых финалистов шоу: Максима Левина, Артема Краснова, Лизу Петрову и Александра Сакова. Работали до глубокой ночи, ходили в поисках непознанного наукой по всей деревне, заглянули даже на погост.



— Тут сложно не поверить в то, что они экстрасенсы. По крайней мере, Лиза [Петрова], — убежденно говорит улыбчивая румяная Алина, приехавшая к маме погостить вместе с мужем и четырьмя детьми: старшей ее дочке почти 12 лет, а сыну всего 8 месяцев. — Она описала моего отчима, моего отца, мамину прошлую жизнь. Прямо по-настоящему: до этого редакторам мы не рассказывали ничего, в тайне держали, чтобы самим понять, экстрасенсы они или нет.

Алина (на фото с дочкой Софьей) и ее семья экстрасенсам поверили. Девушка уверяет: она сама видела нечто загадочное. А муж — даже дважды Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Алина точно уверена: сверхъестественное существует. Говорит, ночью видела, как на оставленной дочками настольной игре одна из фишек начала кружиться, а потом упала на пол. Связано ли загадочное поведение фишки с тем фактом, что ночью она встала, разбуженная плачем грудного ребенка, и, вероятно, давно не высыпалась, или все же с магией, неизвестно. Но семья полностью с ней солидарна.

— Приходилось видеть такое. Я и сам маленьким видел домового: маленький такой дядька с бородой, в шапке. И когда у брата свекр умер, я два раза его видел. Тоже ночью приходил, — поддерживает женщину ее муж Антон.



— Говорят, что у нас тут и вправду аномальная зона, — продолжает Алина. — Да я и сама задумывалась: один здесь умер человек, потом второй сгорел. Может, конечно, и по пьяной лавочке все это произошло, так ведь потом и у нас пожар случился!

Завидев такую картину в Кудельном ключе, невольно думаешь: злые духи расстарались и устроили свеженький пожар специально к визиту журналистов. Но это оказался обычный костер Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Мама Алины, Эльмира, была одной из героинь шоу: именно пообщавшись с ней, маги и колдуны должны были понять, что происходит в Кудельном ключе. Но получилось это не у всех. Девушка рассказывает подробно и обстоятельно, называет участников шоу по именам, так что чтобы избежать спойлеров и не расстроить фанатов телепередачи, часть имен нам приходится опустить.



— Один испытания не прошел, не успел по времени, — говорит Алина. — Потом другому попалась вещь, и он все-все рассказал. Но больше всех угадала девушка, Лиза. Я прямо увидела, как она работала: пошла, маму мою за голову взяла и подержала, а потом за руку взяла и пошла на перекресток. И там про отца и отчима рассказала.

Сейчас Алина с мужем и детьми снимают квартиру в Искитиме, а в Кудельный ключ приехали в гости к маме. Оба полностью уверены: сверхъестественное существует Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Но вот на самый главный вопрос, почему в деревне Кудельный ключ горят дома, ответа у Алины все равно нет.



— Они пообещали, что расскажут об этом на кладбище, а уже два часа ночи было, поздно, София проснулась, — Алина обнимает старшую дочь и проводит рукой по ее волосам. — Ну, мы и не пошли. А мама на работу уехала в Тогучин сразу, как съемки закончились. Так что сами, в чем дело, не знаем.



Глаза женщины блестят, на губах играет улыбка. Если не к магии, к чуду она прикоснулась точно.



Кудельские погорельцы и волшебное зелье

Кладбищ вокруг Кудельного ключа три, самое близкое — фактически продолжение Центральной улицы. И на нем можно увидеть странноватые вещи Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Пригласила в Кудельный ключ экстрасенсов жительница деревни Юлия, которой на момент приезда журналистов дома не оказалось. Ее соседка Зоя Кирилловна ответа на вопрос, почему женщина обратилась именно в телешоу, не знает.



— Это показуха, это смехатура, — сердито машет она рукой. — Экстрасенсы… показушники они. Наших-то, кудельских, мало на них посмотреть пошло, зато с Тогучина [зрители] поприехали. И смех, и грех. Ходят, как собачки, за этими [экстрасенсами], будто привязанные. Я похохотала, еще дочку их фотографировать отправила, как они все хвостами за экстрасенсами этими ходят.



Мистическую природу возгораний она, впрочем, не отрицает: волшебное сочетание печного отопления, курения, пьянства и нарушения пожарной безопасности и не до такого доведет.



— У меня в том году сестра Валя горела — так то соседка ее подпалила! Проводку 19 июля нелегально подключила, а уже 24 числа в 4 часа утра они загорелись, — качает головой Зоя Кирилловна.

С помощью логики мы вычисляем, что речь идет о пожаре в доме Эльмиры — матери Алины. О немистических причинах пожара семейство не вспоминило.

Зоя Кирилловна уверяет: восхищенные зрители приехали смотреть на съемки из Тогучина. Ее односельчане такой ерундой не занимались Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— Сестра с экстрасенсами не говорила, у нее голова-то есть. А Юлька сама не горела — непонятно, зачем их звала. Она вот накануне в беседке гулеванила, — заговорщицки говорит бабушка. — По деревне теперь говорят: экстрасенсов по пьянке и вызвала.



Подошедшая к забору Зои Кирилловны специалистка из администрации, которую бабушка по-простому зовет Наташей, тут же опровергает «пьяную» версию: Юлия работает, претензий к ней нет, пьющей ее не назовешь. Да и вообще: за один вечер масштабную съемку не подготовишь. А веру в чудо порицать сложно.

Поглядеть на настоящих экстрасенсов люди приехали за 15 километров, из Тогучина Источник: предоставлено Зоей Кирилловной











Сельская чиновница поначалу кажется настороженной: журналисты, в отличие от экстрасенсов, о своем визите никого не предупреждали. Но постепенно они с бабушкой Зоей охотно начинают припоминать огненные аномалии: Ленька угорел — так он пьяный был. Второй, Петр (похоже, именно его Алина звала Дюком) тоже напился, а потом погорел. Опять-таки сестра Зои Кирилловны Валя — та вообще невинная жертва соседской неаккуратности, еле-еле 160 тысяч у соседей высудила. Но все это произошло не одновременно, тянулось годами.



И кажется, многие в Кудельном ключе с бабушкой Зоей согласны.



— Напьются, папироску кинут — все и загорится, — почти равнодушно вздыхает бабушка Галя, которая сидит у забора своего старенького дома и гладит кошку. — А ехать пожарным далеко, пока доедут — все и сгорит.



— Аномальная зона у нас тут, странно, что еще красной ленточкой не обнесли, — смеются молодые мамы Юля и Лида, которые пьют чай, глядя, как дети играют с крошечной собачкой Боней. — Нет здесь никакой мистики. Маленькие были, рассказывали, конечно, что кто-то по кладбищу ходит. А так у нас обычно все.



На самом деле жители Кудельного ключа могли бы придумать мистические истории и поэффектнее: например в 1919 году неподалеку отсюда на берегу Ини расстреляли 36 крестьян-подпольщиков, выступавших в гражданской войне на стороне красных. Но подошло и пожарное проклятие.



«Кто-то кому-то зла наделал»

— Почему горим? — тихо, безнадежно переспрашивает Людмила Ивановна — крошечная, измученная тяжелой работой и болезнями пожилая женщина — и тут же отвечает. — Я думаю, это не совпадение, нет — это проклятие. Кто-то кому-то зла наделал, а он в ответ и проклял всю улицу. Уже семь квартир погорели. Мне подарочек тоже был: прямо на свой день рожденья горела ночью, 26 февраля это было. Пошла к дочке с внуками посидеть, пока она в городе была, и главное, дом-то протопила всего-ничего, всего 7 литров уголька засыпала…



В час ночи дети вернулись, Людмила Ивановна хотела вернуться к себе, и открыв двери едва не задохнулась от дыма. Оказалось, что от печки занялся пол в комнате, диван с разложенной на нем постелью, тумбочка. Пока двери были закрыты, мебель тлела, но едва в помещение проник воздух, — вспыхнула, как спичка.

Людмила Ивановна родилась на юге, в Казахстане, а в Тогучинский район перебралась вслед за сестрой, которая вышла замуж за солдата. Женщина — одна из погорельцев Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Тушили пожар до 6 часов утра, всей большой семьей, но сгорело почти все. Сейчас выгоревшие стены худо-бедно отремонтированы, но мебель пришлось собирать старую, где придется, и живет теперь Людмила Ивановна, по ее выражению, «как бомж».



— Мне сказали: езжайте в соцзащиту, вам помощь будет. Поехала я, а меня там как мячик футбольный пинать начали: из одного кабинета в другой. И я подумала: уж как-нибудь проживу, доживу без помощи их, — равнодушно машет рукой Людмила Ивановна. — Ну вот доченька мне помогает, меня по сути содержит. Раньше я жила на иждивении своего сына единственного, его у меня забрали на [СВО]. Зять у меня тоже на [СВО].



Она тяжело вздыхает, потом будто через силу улыбается и все более оживленно, обстоятельно рассказывает, как сын женился на девушке с ребенком, как купил дом в соседнем Степногутове, как тяжело было поднимать двоих после смерти мужа, но дети не подвели: закончили училище оба с красным дипломом.

Кудельный ключ основали в 1905 году переселенцы из Беларуси. Надписей на старых крестах уже не разобрать Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Экстрасенсам она не верит: то есть, наверное, они бывают, но точно не те, что приезжали. К ним деревенских и близко не подпустили, кроме Юлии и Эльмиры, и ходят уже по деревне слухи, будто все — постановка.



До пенсии полгода еще жить, а она — астматик и сердечница.



Когда сын в отпуск приезжал, соседи погорели тоже — такая славная семья жила, не пили. И сын помогал тушить пожар, босиком на улицу выскакивал.



А улица, наверное, и вправду проклята.



Ранее НГС писал об одном из финалистов «Битвы экстрасенсов» Максиме Левине. Он умудрился сниматься в шоу, находясь в федеральном розыске.

