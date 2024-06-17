Водитель без прав и трое пострадавших: подробности ночного ДТП возле «Золотой Нивы»

ВАЗ от удара сильно пострадал Источник: Госавтоинспекция Новосибирска











У водителя автомобиля ВАЗ-2106, который 16 июня остался без бампера в ДТП, не было водительских прав. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска. По данным ГАИ, авария произошла в 22:30.



22-летний водитель ехал по улице Богаткова в сторону Есенина в крайнем левом ряду. Возле дома на улице Богаткова, 266/4 на регулируемом перекрестке «шестерка» врезалась в автомобиль Daewoo Gentra. Из-за удара Daewoo Gentra столкнулся с Honda Torneo.

В результате ДТП пострадали водитель ВАЗ и трое пассажиров: 17-летний парень и девушки 16 и 18 лет. Всех пострадавших доставили в больницу

По факту ДТП сотрудники ГАИ вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении расследования.