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Происшествия Водитель без прав и трое пострадавших: подробности ночного ДТП возле «Золотой Нивы»

Водитель без прав и трое пострадавших: подробности ночного ДТП возле «Золотой Нивы»

Три машины столкнулись на перекрестке

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ВАЗ от удара сильно пострадал

У водителя автомобиля ВАЗ-2106, который 16 июня остался без бампера в ДТП, не было водительских прав. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска. По данным ГАИ, авария произошла в 22:30.

22-летний водитель ехал по улице Богаткова в сторону Есенина в крайнем левом ряду. Возле дома на улице Богаткова, 266/4 на регулируемом перекрестке «шестерка» врезалась в автомобиль Daewoo Gentra. Из-за удара Daewoo Gentra столкнулся с Honda Torneo.

В результате ДТП пострадали водитель ВАЗ и трое пассажиров: 17-летний парень и девушки 16 и 18 лет. Всех пострадавших доставили в больницу

По факту ДТП сотрудники ГАИ вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении расследования.

В Кировском районе на парковке торгового центра «Мега» 12-летний мальчик на питбайке попал под колеса автомобиля Lexus.

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ДТП Новосибирск Золотая Нива ВАЗ
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