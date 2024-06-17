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Здоровье проблема «Что вы переживаете? Это всего лишь ангина». Школьник умер, за сутки сгорев от неизвестной болезни. Кто за это ответит

«Что вы переживаете? Это всего лишь ангина». Школьник умер, за сутки сгорев от неизвестной болезни. Кто за это ответит

Родителям отказались отдавать документы с причиной смерти

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Иван был волонтером, спортсменом, готовился поступать в УрФУ

В этом году Ваня Вачуров, одиннадцатиклассник из города Полевского Свердловской области, строил большие планы на будущее. Он был волонтером, спортсменом, хорошо учился, готовился поступать в университет на востребованную специальность, связанную с IT. У него была благополучная семья — любящие родители и сестренка. В феврале Ивану исполнилось 18 лет — впереди была вся жизнь.

Но всё рухнуло в один день, когда парень заболел ОРВИ — именно такой диагноз сначала поставили врачи. А через сутки Ваня умер в реанимации больницы родного города. Подробности — в материале E1.RU.

Трагедия

Родители, Оксана и Павел, уверены: их сына можно было спасти, если бы его сразу доставили в больницу. Иван заболел вечером 4 апреля.

— С утра и днем всё было нормально, — вспоминает Оксана. — Ваня пришел из школы, пообедал, позанимался, потом прилег отдохнуть. А в седьмом часу вечера зашел на кухню — его лихорадило, болела голова. Померили температуру — 39,2.

Мама сразу вызвала скорую. Диспетчер порекомендовала, пока ожидают бригаду, дать но-шпу и жаропонижающее. Пока ждали, у Вани началась рвота, потом прошла. Приехавшая на вызов фельдшер скорой проверила температуру и давление — оно оказалось повышенным: 130 на 80. Температура оставалась такой же высокой, жаропонижающее не помогло, голова болела.

Поставили диагноз «ОРВИ», снова посоветовали сбивать температуру, а утром вызвать врача на дом. Таблетки не помогали, температура не снижалась, так же мучила головная боль. В четыре утра родители снова позвонили в скорую.

— Диспетчер успокоила: «Что вы переживаете? Это всего лишь ангина, ничего страшного», — рассказывает Оксана. — Заверила, что скорая не нужна.

Подросток занимался легкой атлетикой и каждый год как спортсмен проходил обследования

Врач из поликлиники, которая часов в десять утра пришла на вызов, по словам родителей, осматривала Ваню более внимательно, чем фельдшер скорой. Прощупала живот — выяснилось, что справа боли. Сказала, есть подозрение на острый аппендицит. Посоветовала, если есть возможность, не ждать скорую, а срочно везти сына самим в больницу, в хирургическое отделение.

Пока собирались в больницу, Ваня потерял сознание, мама успела его подхватить — упали вместе. Подскочил отец, начал поднимать, приводить в чувство. На своей машине приехали в приемный покой в 11 часов утра. Пока ждали хирурга, Ивану стало совсем невыносимо.

Прошло минут сорок. Он уже синеть начал. Пот градом, губы белые. Я уже начал кричать: «Подойдите, ребенку плохо!»

— Кто-то из медиков, кажется, медбрат, вышел — усмехнулся: мол, ничего себе ребенок. Подбежала хирург, померили давление и тут же на каталке увезли сына, идти он уже не мог. Мы ничего тогда не сказали друг другу, не знали, что больше не увидим его живым... — вспоминает Павел.

Ивану сделали лапароскопию, чтобы выявить или исключить патологии брюшной полости, например аппендицит. Также подозревали травму живота, хотя Иван уверял, что не ударялся.

Лапароскопия — метод в современной хирургии: через небольшие проколы с помощью специальных инструментов можно заглянуть в брюшную полость и малый таз. Никаких патологий у Ивана не нашли.

Павел продолжает рассказывать:

— Нас успокоили: давление нормализовали. Органы в порядке, но, по анализам, есть небольшие проблемы в работе почек и печени. Заверили, что не критично — будем лечить симптомы.

Оксана и Павел, родители Ивана

Родители приехали домой, но не находили себе места. Через какое-то время дозвонились до главврача, стали просить, чтобы Ивана перевезли в Екатеринбург — можно было подключить Центр медицины катастроф. Но оказалось, сын уже был нетранспортабельным. Его ввели в кому и подключили к ИВЛ.

Оксана и Павел снова приехали в больницу, дошли до завотделением. Тот сказал, что ничего обещать не может, состояние крайне тяжелое.

— Мы не понимали, что происходит. Но нам так ничего и не смогли объяснить, — вспоминает отец.

Через час, в 19:15, Ваня умер.

Почему это случилось?

В справке о смерти была указана причина: сепсис, то есть общее инфекционное заражение организма. Но что именно его вызвало, родителям никто не объяснил. Иван был здоровым и спортивным парнем, ни на каких врачебных учетах не состоял, хронических заболеваний не было.

Он занимался легкой атлетикой, выступал на соревнованиях. Два раза в год как спортсмен проходил обязательное обследование в Екатеринбурге, в Центре спортивной медицины. Никаких проблем со здоровьем у него там не выявляли.

Для более точного исследования образцы тканей органов отправили на гистологию в Екатеринбург. Родители ждали результатов месяц. Но, когда всё было готово, в местной больнице отказались отдавать родителям эти результаты.

Подросток успешно выступал на соревнованиях

— Патологоанатом уверял меня, что не имеет права отдавать нам медицинские документы, что это не положено и запрещено. Мы просили, убеждали, говорили, что хотим узнать причину. Он объяснял, что такое бывает.

Говорил, что источником, который вызвал сепсис, может быть кариес. «Или, может, он пуговицу у вас пришивал и укололся иглой».

Документы он нам так и не отдал, — говорит Павел.

Уточним важный момент: медики не имеют права отказать родным умерших пациентов в выдаче истории болезни или других документов, ссылаясь на врачебную тайну. Раньше, несколько лет назад, беспрепятственно получить информацию могли лишь родители несовершеннолетних. Остальные — лишь через возбуждение уголовного дела или через адвокатский запрос. Но в 2020 году вышло постановление Конституционного суда: родные имеют безусловное право всё узнать. Поправки в федеральный закон уже внесены.

Тем не менее родителям погибшего школьника отказали. А любая закрытость вызывает недоверие: значит, есть что скрывать. Родители обратились в Следственный комитет, чтобы узнать правду, а главное — понять, можно ли было спасти сына.

Только после обращения в СК Павлу и Оксане отдали медицинские документы сына.

В выписке из городской больницы говорится, что основные заболевания всё-таки были установлены: это сепсис, вызванный генерализованной менингококковой инфекцией.

Менингококковая инфекция — группа инфекционных заболеваний, возбудители — бактерии менингококка. Передается воздушно-капельным путем, источник заражения — больной человек. Иногда болезнь протекает бессимптомно. При генерализованной форме сепсис, инфекционно-токсический шок может развиться очень быстро.

В группе риска — люди с ослабленным иммунитетом, дети до пяти лет, подростки, молодые люди. Существует вакцина, но не все о ней знают, в Национальном календаре прививок ее нет. Очень важна ранняя диагностика: болезнь может развиваться стремительно. Точный диагноз можно поставить на основе анализа спинномозговой жидкости после пункции.

В заключении от патологоанатома говорится, что основной причиной смерти стал сепсис из невыявленного очага, течение было молниеносным. Также, по мнению патологоанатома, дефектов оказания медицинской помощи не было. К такому же выводу пришли и медики городской больницы.

Родители считают, что у сына был шанс на спасение

Ваню можно было спасти?

Но родители считают, что у сына был шанс на спасение, если бы его госпитализировали сразу, при первом вызове скорой, или не отказались направить бригаду, когда они позвонили в скорую второй раз.

— Мы видели, как Ване становилось всё хуже и хуже, нас успокаивали: «Ничего страшного, ждите участкового врача». После того, что случилось, нам так и не объяснили, что произошло, что значит «неустановленный источник сепсиса». В чем всё-таки причина?! Никто из медиков не поговорил с нами, наоборот, пытались скрыть информацию, отказывали в выдаче документов, — возмущается Павел.

Иван был старшим ребенком в семье, его младшей сестре одиннадцать лет.

— Мы хотим узнать правду, что произошло. Чтобы понять, от чего беречь дочь, предупредить других родителей, — говорит отец.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку смерти школьника. По ее результатам решится вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

Адвокат Михаил Трясоумов, который представляет интересы семьи погибшего подростка, считает, что дефекты оказания помощи были — на этапе вызова скорой.

— Исходя из медицинских документов, где описаны все обстоятельства, есть основания полагать, что при осмотре фельдшером были нарушены стандарты.

Не была предложена госпитализация, повторный вызов также был проигнорирован. Так упустили время: когда Иван оказался в реанимации, было уже поздно.

У врачей городской больницы просто не было времени для постановки правильного диагноза и назначения лечения. Поэтому мы обращаемся в Полевской городской суд с гражданским иском к лечебному учреждению и будем добиваться полной объективной проверки со стороны Следственного комитета и возбуждения уголовного дела, — объясняет адвокат.

В больнице Полевского нам сказали, что сделали всё что можно для спасения подростка.

— Медицинская помощь была оказана в полном объеме, без нарушения стандартов. Более подробную информацию предоставить невозможно в связи с законом о врачебной тайне, — объяснили E1.RU в лечебном учреждении.

Мы будем следить за ситуацией.

Мы рассказывали о проблемах при расследовании уголовных дел о медицинских ошибках: иногда потерпевшие вынуждены несколько лет ждать своей очереди на проведение экспертизы в бюро при Следственном комитете.

Также прочитайте колонку юриста по медицинским делам: почему врачи отказывают родным погибших пациентов в получении информации и как это накаляет недоверие.

ПО ТЕМЕ
Полевской Умер школьник Менингококковая инфекция Следственный комитет Врачебная тайна Реанимация Скорая помощь
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