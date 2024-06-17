«Что вы переживаете? Это всего лишь ангина». Школьник умер, за сутки сгорев от неизвестной болезни. Кто за это ответит

Иван был волонтером, спортсменом, готовился поступать в УрФУ Источник: Елена Панкратьева / E1.RU











В этом году Ваня Вачуров, одиннадцатиклассник из города Полевского Свердловской области, строил большие планы на будущее. Он был волонтером, спортсменом, хорошо учился, готовился поступать в университет на востребованную специальность, связанную с IT. У него была благополучная семья — любящие родители и сестренка. В феврале Ивану исполнилось 18 лет — впереди была вся жизнь.

Но всё рухнуло в один день, когда парень заболел ОРВИ — именно такой диагноз сначала поставили врачи. А через сутки Ваня умер в реанимации больницы родного города. Подробности — в материале E1.RU.

Трагедия

Родители, Оксана и Павел, уверены: их сына можно было спасти, если бы его сразу доставили в больницу. Иван заболел вечером 4 апреля.

— С утра и днем всё было нормально, — вспоминает Оксана. — Ваня пришел из школы, пообедал, позанимался, потом прилег отдохнуть. А в седьмом часу вечера зашел на кухню — его лихорадило, болела голова. Померили температуру — 39,2.



Мама сразу вызвала скорую. Диспетчер порекомендовала, пока ожидают бригаду, дать но-шпу и жаропонижающее. Пока ждали, у Вани началась рвота, потом прошла. Приехавшая на вызов фельдшер скорой проверила температуру и давление — оно оказалось повышенным: 130 на 80. Температура оставалась такой же высокой, жаропонижающее не помогло, голова болела.

Поставили диагноз «ОРВИ», снова посоветовали сбивать температуру, а утром вызвать врача на дом. Таблетки не помогали, температура не снижалась, так же мучила головная боль. В четыре утра родители снова позвонили в скорую.

— Диспетчер успокоила: «Что вы переживаете? Это всего лишь ангина, ничего страшного», — рассказывает Оксана. — Заверила, что скорая не нужна.



Подросток занимался легкой атлетикой и каждый год как спортсмен проходил обследования Источник: семейный архив родителей Ивана











Врач из поликлиники, которая часов в десять утра пришла на вызов, по словам родителей, осматривала Ваню более внимательно, чем фельдшер скорой. Прощупала живот — выяснилось, что справа боли. Сказала, есть подозрение на острый аппендицит. Посоветовала, если есть возможность, не ждать скорую, а срочно везти сына самим в больницу, в хирургическое отделение.

Пока собирались в больницу, Ваня потерял сознание, мама успела его подхватить — упали вместе. Подскочил отец, начал поднимать, приводить в чувство. На своей машине приехали в приемный покой в 11 часов утра. Пока ждали хирурга, Ивану стало совсем невыносимо.

Прошло минут сорок. Он уже синеть начал. Пот градом, губы белые. Я уже начал кричать: «Подойдите, ребенку плохо!» Павел, отец умершего школьника

— Кто-то из медиков, кажется, медбрат, вышел — усмехнулся: мол, ничего себе ребенок. Подбежала хирург, померили давление и тут же на каталке увезли сына, идти он уже не мог. Мы ничего тогда не сказали друг другу, не знали, что больше не увидим его живым... — вспоминает Павел.

Ивану сделали лапароскопию, чтобы выявить или исключить патологии брюшной полости, например аппендицит. Также подозревали травму живота, хотя Иван уверял, что не ударялся.



Лапароскопия — метод в современной хирургии: через небольшие проколы с помощью специальных инструментов можно заглянуть в брюшную полость и малый таз. Никаких патологий у Ивана не нашли.

Павел продолжает рассказывать:

— Нас успокоили: давление нормализовали. Органы в порядке, но, по анализам, есть небольшие проблемы в работе почек и печени. Заверили, что не критично — будем лечить симптомы.



Оксана и Павел, родители Ивана Источник: Елена Панкратьева / E1.RU











Родители приехали домой, но не находили себе места. Через какое-то время дозвонились до главврача, стали просить, чтобы Ивана перевезли в Екатеринбург — можно было подключить Центр медицины катастроф. Но оказалось, сын уже был нетранспортабельным. Его ввели в кому и подключили к ИВЛ.



Оксана и Павел снова приехали в больницу, дошли до завотделением. Тот сказал, что ничего обещать не может, состояние крайне тяжелое.



— Мы не понимали, что происходит. Но нам так ничего и не смогли объяснить, — вспоминает отец.



Через час, в 19:15, Ваня умер.



Почему это случилось?

В справке о смерти была указана причина: сепсис, то есть общее инфекционное заражение организма. Но что именно его вызвало, родителям никто не объяснил. Иван был здоровым и спортивным парнем, ни на каких врачебных учетах не состоял, хронических заболеваний не было.

Он занимался легкой атлетикой, выступал на соревнованиях. Два раза в год как спортсмен проходил обязательное обследование в Екатеринбурге, в Центре спортивной медицины. Никаких проблем со здоровьем у него там не выявляли.



Для более точного исследования образцы тканей органов отправили на гистологию в Екатеринбург. Родители ждали результатов месяц. Но, когда всё было готово, в местной больнице отказались отдавать родителям эти результаты.



Подросток успешно выступал на соревнованиях Источник: Елена Панкратьева / E1.RU











— Патологоанатом уверял меня, что не имеет права отдавать нам медицинские документы, что это не положено и запрещено. Мы просили, убеждали, говорили, что хотим узнать причину. Он объяснял, что такое бывает.

Говорил, что источником, который вызвал сепсис, может быть кариес. «Или, может, он пуговицу у вас пришивал и укололся иглой». Павел, отец умершего школьника

Документы он нам так и не отдал, — говорит Павел.



Уточним важный момент: медики не имеют права отказать родным умерших пациентов в выдаче истории болезни или других документов, ссылаясь на врачебную тайну. Раньше, несколько лет назад, беспрепятственно получить информацию могли лишь родители несовершеннолетних. Остальные — лишь через возбуждение уголовного дела или через адвокатский запрос. Но в 2020 году вышло постановление Конституционного суда: родные имеют безусловное право всё узнать. Поправки в федеральный закон уже внесены.

Тем не менее родителям погибшего школьника отказали. А любая закрытость вызывает недоверие: значит, есть что скрывать. Родители обратились в Следственный комитет, чтобы узнать правду, а главное — понять, можно ли было спасти сына.



Только после обращения в СК Павлу и Оксане отдали медицинские документы сына.



В выписке из городской больницы говорится, что основные заболевания всё-таки были установлены: это сепсис, вызванный генерализованной менингококковой инфекцией.



Менингококковая инфекция — группа инфекционных заболеваний, возбудители — бактерии менингококка. Передается воздушно-капельным путем, источник заражения — больной человек. Иногда болезнь протекает бессимптомно. При генерализованной форме сепсис, инфекционно-токсический шок может развиться очень быстро.



В группе риска — люди с ослабленным иммунитетом, дети до пяти лет, подростки, молодые люди. Существует вакцина, но не все о ней знают, в Национальном календаре прививок ее нет. Очень важна ранняя диагностика: болезнь может развиваться стремительно. Точный диагноз можно поставить на основе анализа спинномозговой жидкости после пункции.

В заключении от патологоанатома говорится, что основной причиной смерти стал сепсис из невыявленного очага, течение было молниеносным. Также, по мнению патологоанатома, дефектов оказания медицинской помощи не было. К такому же выводу пришли и медики городской больницы.



Родители считают, что у сына был шанс на спасение Источник: Елена Панкратьева / E1.RU











Ваню можно было спасти?

Но родители считают, что у сына был шанс на спасение, если бы его госпитализировали сразу, при первом вызове скорой, или не отказались направить бригаду, когда они позвонили в скорую второй раз.



— Мы видели, как Ване становилось всё хуже и хуже, нас успокаивали: «Ничего страшного, ждите участкового врача». После того, что случилось, нам так и не объяснили, что произошло, что значит «неустановленный источник сепсиса». В чем всё-таки причина?! Никто из медиков не поговорил с нами, наоборот, пытались скрыть информацию, отказывали в выдаче документов, — возмущается Павел.



Иван был старшим ребенком в семье, его младшей сестре одиннадцать лет.



— Мы хотим узнать правду, что произошло. Чтобы понять, от чего беречь дочь, предупредить других родителей, — говорит отец.



Сейчас Следственный комитет проводит проверку смерти школьника. По ее результатам решится вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).



Адвокат Михаил Трясоумов, который представляет интересы семьи погибшего подростка, считает, что дефекты оказания помощи были — на этапе вызова скорой.



— Исходя из медицинских документов, где описаны все обстоятельства, есть основания полагать, что при осмотре фельдшером были нарушены стандарты.

Не была предложена госпитализация, повторный вызов также был проигнорирован. Так упустили время: когда Иван оказался в реанимации, было уже поздно. Михаил Трясоумов, адвокат

У врачей городской больницы просто не было времени для постановки правильного диагноза и назначения лечения. Поэтому мы обращаемся в Полевской городской суд с гражданским иском к лечебному учреждению и будем добиваться полной объективной проверки со стороны Следственного комитета и возбуждения уголовного дела, — объясняет адвокат.

В больнице Полевского нам сказали, что сделали всё что можно для спасения подростка.

— Медицинская помощь была оказана в полном объеме, без нарушения стандартов. Более подробную информацию предоставить невозможно в связи с законом о врачебной тайне, — объяснили E1.RU в лечебном учреждении.

Мы будем следить за ситуацией.

Мы рассказывали о проблемах при расследовании уголовных дел о медицинских ошибках: иногда потерпевшие вынуждены несколько лет ждать своей очереди на проведение экспертизы в бюро при Следственном комитете.