«Природа бушует»: на Алтае сняли на видео реку, переполнившуюся из-за дождей

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел несколько дней назад, 14 июня. Источник: t.me/altaicriminal











В телеграм-каналах Республики Алтай появилось видео бурной реки Майма в селе Урлу-Аспак.



Автор ролика утверждает, что поток воды якобы повредил мост и даже повалил деревья.



— Природа бушует, — сокрушается местная жительница.



В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай NGS22.RU опровергли информацию из Сети:



— Мостов не смывало. Это был даже не мостик, а настил, который делали газовики. Река не вышла за свои границы, просто поднялся уровень. Сейчас ситуация стабильная.

Источник: t.me/altaicriminal

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел несколько дней назад, 14 июня.



— Жизнедеятельность населения не нарушена, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, — добавили в пресс-службе.



На прошлой неделе сообщалось, что в Новосибирске уровень воды в реке Обь может подняться до критической отметки.