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Происшествия «Природа бушует»: на Алтае сняли на видео реку, переполнившуюся из-за дождей

«Природа бушует»: на Алтае сняли на видео реку, переполнившуюся из-за дождей

В сети появились кадры потоков Маймы

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В ведомстве уточнили, что инцидент произошел несколько дней назад, 14 июня.

В телеграм-каналах Республики Алтай появилось видео бурной реки Майма в селе Урлу-Аспак.

Автор ролика утверждает, что поток воды якобы повредил мост и даже повалил деревья.

— Природа бушует, — сокрушается местная жительница.

В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай NGS22.RU опровергли информацию из Сети:

— Мостов не смывало. Это был даже не мостик, а настил, который делали газовики. Река не вышла за свои границы, просто поднялся уровень. Сейчас ситуация стабильная.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел несколько дней назад, 14 июня.

— Жизнедеятельность населения не нарушена, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, — добавили в пресс-службе.

На прошлой неделе сообщалось, что в Новосибирске уровень воды в реке Обь может подняться до критической отметки.

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