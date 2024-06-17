«Природа бушует»: на Алтае сняли на видео реку, переполнившуюся из-за дождей

В телеграм-каналах Республики Алтай появилось видео бурной реки Майма в селе Урлу-Аспак.
Автор ролика утверждает, что поток воды якобы повредил мост и даже повалил деревья.
— Природа бушует, — сокрушается местная жительница.
В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай NGS22.RU опровергли информацию из Сети:
— Мостов не смывало. Это был даже не мостик, а настил, который делали газовики. Река не вышла за свои границы, просто поднялся уровень. Сейчас ситуация стабильная.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел несколько дней назад, 14 июня.
— Жизнедеятельность населения не нарушена, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, — добавили в пресс-службе.
На прошлой неделе сообщалось, что в Новосибирске уровень воды в реке Обь может подняться до критической отметки.
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