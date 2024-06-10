Вторая волна паводка: уровень воды в реке Обь может подняться до критической отметки — осталось 13 сантиметров

Уровень воды в реке Обь может подняться до критической отметки. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на «Западно-Сибирский УГМС».
За сутки уровень воды в Оби в районе Новосибирска повысился на 3 см, сейчас он составляет 347 см, подтопление начинается при 360 см. В Верхне-Обском бассейновом водном управлении ожидают увеличение притока воды в водохранилище, прогнозируют увеличение сброса в нижний бьеф. Это может привести к повышению уровня воды в реке Обь до критических отметок и выше.
— Возможно подтопление дач и садов, расположенных в пойме реки, — сообщили в пресс-центре мэрии.
Жителей Новосибирска просят быть внимательнее и осторожнее, о происшествиях необходимо немедленно сообщить по номерам экстренных служб 112 или 101, также можно обратиться в муниципальную аварийно-спасательную службу: 231–06–49, 218–68–11 и Единую дежурно-диспетчерскую службу: 051, 227–44–44.
Утром, 10 июня, начальник ГУ МЧС Виктор Орлов во время оперативного совещания при губернаторе заявил, что паводковая обстановка стабильная. На территории одного населенного пункта Сузунского района и одного СНТ Новосибирского района остаются подтопленными шесть приусадебных и семь дачных участков. В Кыштовском районе подтопило один участок дороги местного назначения.
Вчера фотокорреспондент НГС прогулялся вдоль Оби и посмотрел насколько поднялась река. В последний раз подобный уровень воды фиксировали в апреле. На прошлой неделе власти сообщали, что готовятся ко второй волне половодья из-за повышения уровня воды в горных реках Бии и Катуни. Как раз сейчас снег в горах на высоте в 2500 метров почти растаял.