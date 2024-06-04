В Новосибирской области ждут вторую волну половодья из-за дождей на Алтае

Вода в новосибирском водохранилище находится на нормальном уровне Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске готовятся ко второй волне половодья. Оно может быть вызвано повышением уровня воды в горных реках Бии и Катуни после дождей.



Подробности рассказали на сайте «РусГидро». Сообщается, что сейчас снег в горах на высоте в 2500 метров почти растаял. Пик притока в Барнауле наблюдался 30 мая. С 4 июня расход на ГЭС составит примерно 3800 кубометров в секунду.



— Для пропуска этого объема воды все семь гидроагрегатов станции работают с полной пропускной способностью, будут открыты четыре метра водосливной плотины, — сообщает сайт «РусГидро».



Скорость наполнения водохранилища составляет в среднем 7 сантиметров в сутки. 3 июня средний уровень воды — 112,32 метра, что соответствует графику весеннего половодья для Новосибирского водохранилища. Отметку нормального подпорного уровня в 113,5 метра планируется достичь к 30 июня.



В начале апреля в Новосибирской области вводили режим повышенной готовности из-за паводка. Тогда НГС показывал в онлайн-трансляции, как затопило город и область.