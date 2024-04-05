НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +12

1 м/c,

ю-з.

 755мм 59%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,42
EUR 100,13
Реклама

СРОЧНО

Бизнесмена арестовали по делу о хищении

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Лишили дохода в NL
Кандидаты в шорт-лист премии
Тайный арест бизнесмена
Завалили тест на мэра
Треш-прогулка по Новосибирску
Где сейчас невъездные звёзды
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Происшествия «Напряженная обстановка»: в Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка

«Напряженная обстановка»: в Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка

Об этом заявил замгубернатора региона Сергей Семка

614
2 комментария
В регион с наступлением весны пришло потепление

В Новосибирской области действует режим повышенной готовности из-за паводка. Его ввели с 20:00 часов 5 апреля, сообщили в телеграм-канале регионального правительства «Новосибирь» со ссылкой на замгубернатора Сергея Семку.

Заместитель главы региона присутствовал на оперативном штабе Комиссии по чрезвычайным ситуациям. В пресс-службе облправительства перечислили ряд предварительно принятых решений для скорейшего преодоления последствий паводка.

— Главам администраций районов предписано организовать постоянный мониторинг развития паводковой ситуации и оказание помощи гражданам, чьи домовладения попали в зону подтопления, а оперативным группам реагирования организовать откачку паводковых вод, — сказано в сообщении.

Режим повышенной готовности ввели 5 апреля

Кроме того, министерствам дали поручения по контролю за работой гидротехнических сооружений, установке знаков в местах, где произошел перелив дорог, а также подвозу материалов для укрепления магистралей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону добавили, что в отдельных районах Новосибирской области действуют группировки сил и средств спасателей. Они работают в Новосибирском, Карасукском и Красноозерском районах для принятия мер по защите населения и территорий от паводковых вод, а также помощи жителям.

— В регионе напряженная паводкоопасная обстановка из-за половодья. В ряде районов критическая отметка уже пройдена. По прогнозу в течение следующих четырех дней из-за продолжения интенсивного таяния снега возможно дальнейшее развитие оперативной ситуации, — сообщили в МЧС. — Есть угроза подтопления трех населенных пунктов Кочковского района.

Накануне стало известно, что в поселке Верх-Тула Новосибирской области паводковыми водами затопило улицы и дома. Из-за паводка в Алтайском крае ввели режим чрезвычайной ситуации, напряженной оказалась ситуация и в других регионах России.

ПО ТЕМЕ
Паводок Повышенная готовность Новосибирская область Весна Потепление
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Мнение
Несите деньги боту: журналистка НГС вычислила мошенников в Telegram — развод выглядел очень привлекательно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Рекомендуем
Знакомства

Ольга,  68

Светлана,  40

Olesya,  23

Evgeshka,  32

Slava,  47

Красотка,  49

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление