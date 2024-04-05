«Напряженная обстановка»: в Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка

В регион с наступлением весны пришло потепление Источник: ГУ МЧС России по Новосибирской области











В Новосибирской области действует режим повышенной готовности из-за паводка. Его ввели с 20:00 часов 5 апреля, сообщили в телеграм-канале регионального правительства «Новосибирь» со ссылкой на замгубернатора Сергея Семку.



Заместитель главы региона присутствовал на оперативном штабе Комиссии по чрезвычайным ситуациям. В пресс-службе облправительства перечислили ряд предварительно принятых решений для скорейшего преодоления последствий паводка.



— Главам администраций районов предписано организовать постоянный мониторинг развития паводковой ситуации и оказание помощи гражданам, чьи домовладения попали в зону подтопления, а оперативным группам реагирования организовать откачку паводковых вод, — сказано в сообщении.



Режим повышенной готовности ввели 5 апреля Источник: телеграм-канал «Новосибирь»

Кроме того, министерствам дали поручения по контролю за работой гидротехнических сооружений, установке знаков в местах, где произошел перелив дорог, а также подвозу материалов для укрепления магистралей.



В пресс-службе ГУ МЧС России по региону добавили, что в отдельных районах Новосибирской области действуют группировки сил и средств спасателей. Они работают в Новосибирском, Карасукском и Красноозерском районах для принятия мер по защите населения и территорий от паводковых вод, а также помощи жителям.



— В регионе напряженная паводкоопасная обстановка из-за половодья. В ряде районов критическая отметка уже пройдена. По прогнозу в течение следующих четырех дней из-за продолжения интенсивного таяния снега возможно дальнейшее развитие оперативной ситуации, — сообщили в МЧС. — Есть угроза подтопления трех населенных пунктов Кочковского района.

