Из дома не выйти: в поселке Верх-Тула паводком затопило улицы и дома — видео

В поселке Верх-Тула в Новосибирской области паводковыми водами затопило улицы и дома. Кадры бедствия опубликованы в сообществе «Инцидент. Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».
Автор видео за кадром говорит, что под воду ушла улица Кобзева в Верх-Туле.
— Даже из дома выйти нет возможности. У соседей аналогично. В доме четверо детей, в МЧС звоним — реакции ноль. Полностью затопило весь проезд, подход к дому, что смогли — перетащили на другую сторону, где более сухо, но это капец, — говорит автор роликов в паблике.
На опубликованных кадрах также видны потоки воды, которые подтапливают строения на территории частного домохозяйства.
Из-за паводка с 4 апреля на двух дорогах в Коченевском районе также временно ограничили движение транспорта. Поднялся уровень паводковых вод в реке Камышинке. Перекрыты оказались четвертый километр объездной дороги поселка Коченево и нулевой километр дороги до Бармашево. В Чулымском районе автомобилям запретили ездить через поселок Базово — там разлилась река Карасук. В Кочковском районе на участке трассы «Новосибирск — Кочки — Павлодар» введено реверсивное движение из-за многометрового перелива талых вод через дорогу. Там также действуют ограничения на движения автобусов.