Из дома не выйти: в поселке Верх-Тула паводком затопило улицы и дома — видео

Видео снято на улице Кобзева Источник: видео «Инцидент. Новосибирск», vk.com











В поселке Верх-Тула в Новосибирской области паводковыми водами затопило улицы и дома. Кадры бедствия опубликованы в сообществе «Инцидент. Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».



Автор видео за кадром говорит, что под воду ушла улица Кобзева в Верх-Туле.

Источник: «Инцидент. Новосибирск», vk.com

— Даже из дома выйти нет возможности. У соседей аналогично. В доме четверо детей, в МЧС звоним — реакции ноль. Полностью затопило весь проезд, подход к дому, что смогли — перетащили на другую сторону, где более сухо, но это капец, — говорит автор роликов в паблике.



На опубликованных кадрах также видны потоки воды, которые подтапливают строения на территории частного домохозяйства.

