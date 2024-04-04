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Весна Происшествия Из дома не выйти: в поселке Верх-Тула паводком затопило улицы и дома — видео

Из дома не выйти: в поселке Верх-Тула паводком затопило улицы и дома — видео

Жители поселка рассказали, что затопило проезды и часть построек

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Видео снято на улице Кобзева

В поселке Верх-Тула в Новосибирской области паводковыми водами затопило улицы и дома. Кадры бедствия опубликованы в сообществе «Инцидент. Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

Автор видео за кадром говорит, что под воду ушла улица Кобзева в Верх-Туле.

— Даже из дома выйти нет возможности. У соседей аналогично. В доме четверо детей, в МЧС звоним — реакции ноль. Полностью затопило весь проезд, подход к дому, что смогли — перетащили на другую сторону, где более сухо, но это капец, — говорит автор роликов в паблике.

На опубликованных кадрах также видны потоки воды, которые подтапливают строения на территории частного домохозяйства.

Из-за паводка с 4 апреля на двух дорогах в Коченевском районе также временно ограничили движение транспорта. Поднялся уровень паводковых вод в реке Камышинке. Перекрыты оказались четвертый километр объездной дороги поселка Коченево и нулевой километр дороги до Бармашево. В Чулымском районе автомобилям запретили ездить через поселок Базово — там разлилась река Карасук. В Кочковском районе на участке трассы «Новосибирск — Кочки — Павлодар» введено реверсивное движение из-за многометрового перелива талых вод через дорогу. Там также действуют ограничения на движения автобусов.

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