Многометровый перелив талых вод: реверсивное движение ввели на трассе под Новосибирском из-за паводка — видео

На участке трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар введено реверсивное движение из-за паводка. Информацию об этом распространила пресс-служба ТУАД Новосибирской области.
В ведомстве сообщили, что ограничения действуют на 248-м километре трассы на территории Кочковского района.
— Там сегодня зафиксирован многометровый перелив талых вод через проезжую часть, — сообщили в ведомстве.
На участке трассы выставлены знаки, которые предупреждают водителей о реверсивном движении.
Из-за паводка с 4 апреля на двух дорогах в Коченевском районе также временно ограничили движение транспорта. Поднялся уровень паводковых вод в реке Камышинке. Перекрыты оказались четвертый километр объездной дороги поселка Коченево и нулевой километр дороги до Бармашево. В Чулымском районе автомобилям запретили ездить через поселок Базово — там разлилась река Карасук.