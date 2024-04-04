Многометровый перелив талых вод: реверсивное движение ввели на трассе под Новосибирском из-за паводка — видео

Источник: видео ТУАД Новосибирской области











На участке трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар введено реверсивное движение из-за паводка. Информацию об этом распространила пресс-служба ТУАД Новосибирской области.



В ведомстве сообщили, что ограничения действуют на 248-м километре трассы на территории Кочковского района.

Источник: ТУАД Новосибирской области

— Там сегодня зафиксирован многометровый перелив талых вод через проезжую часть, — сообщили в ведомстве.



На участке трассы выставлены знаки, которые предупреждают водителей о реверсивном движении.



Из-за паводка с 4 апреля на двух дорогах в Коченевском районе также временно ограничили движение транспорта. Поднялся уровень паводковых вод в реке Камышинке. Перекрыты оказались четвертый километр объездной дороги поселка Коченево и нулевой километр дороги до Бармашево. В Чулымском районе автомобилям запретили ездить через поселок Базово — там разлилась река Карасук.



Обновлено: в ГИБДД Новосибирской области сообщили, что ограничения движения действуют с 20:00 4 апреля до 7:00 5 апреля. С 14 по 431 километр трассы ограничено движение автобусов.