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Весна Многометровый перелив талых вод: реверсивное движение ввели на трассе под Новосибирском из-за паводка — видео

Многометровый перелив талых вод: реверсивное движение ввели на трассе под Новосибирском из-за паводка — видео

Ограничения действуют в Кочковском районе

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На участке трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар введено реверсивное движение из-за паводка. Информацию об этом распространила пресс-служба ТУАД Новосибирской области.

В ведомстве сообщили, что ограничения действуют на 248-м километре трассы на территории Кочковского района.

— Там сегодня зафиксирован многометровый перелив талых вод через проезжую часть, — сообщили в ведомстве.

На участке трассы выставлены знаки, которые предупреждают водителей о реверсивном движении.

Из-за паводка с 4 апреля на двух дорогах в Коченевском районе также временно ограничили движение транспорта. Поднялся уровень паводковых вод в реке Камышинке. Перекрыты оказались четвертый километр объездной дороги поселка Коченево и нулевой километр дороги до Бармашево. В Чулымском районе автомобилям запретили ездить через поселок Базово — там разлилась река Карасук.

Обновлено: в ГИБДД Новосибирской области сообщили, что ограничения движения действуют с 20:00 4 апреля до 7:00 5 апреля. С 14 по 431 километр трассы ограничено движение автобусов.
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