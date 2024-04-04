Карасук разошелся: река затопила временный мост в Новосибирской области — видео бурного потока

Теперь временный мост выглядит вот так Источник: ТУАД Новосибирской области











Автомобилям запретили ездить через Базово: дорогу в Чулымской районе накрыла река Карасук из-за паводка. Глубину потока можно оценить на видео. Она сейчас 10 сантиметров.



В прошлом году в октябре обрушился железобетонный мост через реку Карасук в поселке Базово. Тогда сделали эту временную насыпь с водопропускными трубами. С паводком сооружение этой весной явно не справилось — Карасук оказался сильнее.

Источник: ТУАД Новосибирской области

Водителей попросили пользоваться объездными дорогами. При движении из Ордынского в Чулым и дальше на Омск и Камень-на-Оби можно выбрать дороги: 103 км к-17р — Петровский — Большеникольское — Чулым и 203 км к-17р — Каргат.



— Сейчас на мосту через реку Карасук в Базово производятся работы по разборке конструктивных элементов рухнувшего моста. Также специализированной экспертной организацией выполняются работы по обследованию данного моста с целью определения причин его обрушения. Сообщаем о выполнении работ по разработке ПСД на капитальный ремонт моста. Выход проекта запланирован на июнь 2024 года, — объяснили в пресс-службе ТУАД.