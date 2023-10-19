В Новосибирской области обрушился мост: объезд для машин сделали в 30 километрах

В Чулымском районе Новосибирской области обрушился железобетонный мост через реку Карасук в поселке Базово. ЧП произошло ночью. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления автомобильных дорог (ТУАД).
По предварительным данным, наклонилась опора, после чего мост полностью рухнул. Причина произошедшего, говорят в ТУАД, пока неизвестна, информация о случившемся поступила ночью 19 октября. Обрушено 30 метров (2 пролёта).
Заявлений на движение большегрузов по мосту не поступало, специальные разрешения не выдавались. В управлении отметили, что мост регулярно проверяли. Сейчас часть жителей отрезана от населенного пункта.
— В результате обрушения от населенного пункта отрезана одна улица, 8 частных жилых домов, в которых проживает 26 человек, из них 9 детей (школьники), 1 человек маломобильный. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе.
Занятие учащихся на 19 октября отменили. Сотрудники управления организовали объезд для машина в 30 км. Сквозной проезд из Чулыма возможен на Ордынское через поселок Петровский. Снабжение села может осуществляться с двух сторон, затруднений не будет.
Около разрушенного участка установили ограждение и запрещающие знаки. Ситуация находится на контроле управления, решается вопрос о восстановлении моста.
Мост построили в 1971 году, его длина 45 метров, грузоподъёмность 23 тонны.
В феврале в Новосибирске произошел пожар на строящемся четвертом мосту. Возгорание произошло на высоте 106 метров.