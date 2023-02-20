«Загорелась деревянная опалубка на высоте 106 метров»: в Новосибирске на четвертом мосту произошел пожар

В Новосибирске вечером 20 февраля произошел пожар на строящемся четвертом мосту. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, возгорание произошло на высоте 106 метров.
— В 21:44 на номер 101 поступило сообщение о пожаре на строящемся в Новосибирске мосту — Центральном. Через шесть минут первый пожарно-спасательный расчет был на месте вызова. В этот момент горела деревянная опалубка моста на высоте 106 метров. На тушение ушло чуть более получаса, — пояснили в ведомстве.
Пожар локализовали за 36 минут. Предварительная площадь горения составила 15 квадратных метров. В тушении участвовали 21 человек и 6 единиц техники, в том числе автомобильный коленчатый подъемник.
В Группе «ВИС» также прокомментировали ситуацию с пожаром на стройплощадке четвертого моста.
— На место происшествия вызвана пожарная служба, ее специалисты сейчас работают на площадке, — сообщили РБК Новосибирск в ГК «Вис».
По данным МЧС, информация о пострадавших не поступала.
Ранее сразу четыре пожарные машины заметили у ТЦ «Мебель центр».