«Подтоплено больше 600 участков и почти 90 домов»: на Алтае ввели режим ЧС из-за паводка

Об этом сообщил губернатор Алтайского края Источник: телеграм-канал «Виктор Томенко»











В Алтайском крае более 600 приусадебных участков и почти 90 домов подтопило из-за паводка. Из-за ситуации в регионе решили ввести режим чрезвычайной ситуации.



Об этом 30 марта сообщил в своем телеграм-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко. По его данным, речь идет о домах и участках в девяти населенных пунктах.



В сообщении сказано, что из-за паводка в регионе перекрыли восемь участков дорог. В усиленном режиме работают в том числе МЧС, службы быстрого реагирования, администрации муниципалитетов.



— Также дал поручения министерствам контролировать обстановку по своей линии, это касается прежде всего минприроды и минсельхоза, — сообщил губернатор. — Роспотребнадзор со своей стороны ведет мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки, МВД — занимается вопросами безопасности.



Из-за ситуации для жителей края организовали пункты временного размещения, там уже находятся около 70 человек. Непростой, по словам губернатора, остается обстановка в Шипуновском, Советском, Рубцовском, Михайловском и в ряде других районов.

— Группы оперативного реагирования помогают пострадавшим, — сказано в сообщении.

