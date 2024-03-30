«Подтоплено больше 600 участков и почти 90 домов»: на Алтае ввели режим ЧС из-за паводка

В Алтайском крае более 600 приусадебных участков и почти 90 домов подтопило из-за паводка. Из-за ситуации в регионе решили ввести режим чрезвычайной ситуации.
Об этом 30 марта сообщил в своем телеграм-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко. По его данным, речь идет о домах и участках в девяти населенных пунктах.
В сообщении сказано, что из-за паводка в регионе перекрыли восемь участков дорог. В усиленном режиме работают в том числе МЧС, службы быстрого реагирования, администрации муниципалитетов.
— Также дал поручения министерствам контролировать обстановку по своей линии, это касается прежде всего минприроды и минсельхоза, — сообщил губернатор. — Роспотребнадзор со своей стороны ведет мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки, МВД — занимается вопросами безопасности.
Из-за ситуации для жителей края организовали пункты временного размещения, там уже находятся около 70 человек. Непростой, по словам губернатора, остается обстановка в Шипуновском, Советском, Рубцовском, Михайловском и в ряде других районов.
— Группы оперативного реагирования помогают пострадавшим, — сказано в сообщении.
В МЧС Алтайского края сообщали, что подтопленными оказались 634 приусадебных участка и 87 домов в пяти муниципальных образованиях. 30 марта стало известно, что в регионе в талых водах утонул автобус, который ехал по трассе. Инцидент произошел в Волчихинском районе.