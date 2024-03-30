Пассажиры забрались на крышу: автобус утонул в талых водах на Алтае

Спасательная операция проходила ночью Источник: «Инцидент Барнаул»











Поздно вечером 29 марта на трассе в Алтайском крае автобус, который ехал по маршруту Ключи–Барнаул, утонул в талых водах. Об этом пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».



Автобус утонул в Волчихинском районе недалеко от села Бор-Форпост. Пассажиры успели снять на видео воду, которая быстро заполнила салон, а потом перебрались на крышу.

Вода быстро заполнила салон Источник: Катерина / «Инцидент Барнаул»

— Автобус полный воды. У нас маленькие дети, вода холодная, ноги мокрые, — сказал один из очевидцев происшествия.



Как пояснили в региональной Госавтоинспекции, на помощь выдвинулись полицейские и спасатели. Всего в автобусе было восемь пассажиров и водитель.

Спасение пассажиров Источник: Artchebalt 2 / «Инцидент Барнаул»

Людей на автомобилях доставили в село Михайловское, где их ждали родственники. Пострадавших нет. В ближайшее время автобус эвакуируют.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за талых вод некоторые улицы в Алтайском крае превратились в реки.

