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Под воду ушли целые поселки — взгляните, как паводки затопили 36 регионов России

Перекрыты дороги и мосты, а населенные пункты оказались отрезаны водой

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Видео: Городские порталы

Снежная зима и резкое потепление обернулись масштабными паводками. В МЧС сообщили, что, по данным на 5 апреля, в 36 регионах России затопило почти две тысячи домов, под воду ушли дороги и целые поселки.

Сильнее всего из-за паводков пострадала Оренбургская область. В регионе затопило больше тысячи домов, перекрыты дороги и мосты, некоторые населенные пункты оказались отрезаны водой. Спасатели эвакуировали 2176 человек, из них 509 — дети. В области ввели режим ЧС.

Режим ЧС действует и в Алтайском крае. Там в зоне подтопления около 500 домов, и прогнозы синоптиков неутешительны: в регионе ожидают повышение температуры, что может привести к еще большему ухудшению ситуации с талыми водами.

В Самарской области под водой оказались 9 районов региона. Из затопленных домов эвакуировали 456 человек, но оставлять свое жилье решаются не все: люди боятся мародеров.

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