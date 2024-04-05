Под воду ушли целые поселки — взгляните, как паводки затопили 36 регионов России

Снежная зима и резкое потепление обернулись масштабными паводками. В МЧС сообщили, что, по данным на 5 апреля, в 36 регионах России затопило почти две тысячи домов, под воду ушли дороги и целые поселки.
Сильнее всего из-за паводков пострадала Оренбургская область. В регионе затопило больше тысячи домов, перекрыты дороги и мосты, некоторые населенные пункты оказались отрезаны водой. Спасатели эвакуировали 2176 человек, из них 509 — дети. В области ввели режим ЧС.
Режим ЧС действует и в Алтайском крае. Там в зоне подтопления около 500 домов, и прогнозы синоптиков неутешительны: в регионе ожидают повышение температуры, что может привести к еще большему ухудшению ситуации с талыми водами.
В Самарской области под водой оказались 9 районов региона. Из затопленных домов эвакуировали 456 человек, но оставлять свое жилье решаются не все: люди боятся мародеров.