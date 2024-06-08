НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

пасмурно, без осадков

ощущается как +21

3 м/c,

южн.

 737мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,76
EUR 96,69
Реклама

СРОЧНО

В Новосибирске поднялся уровень воды в Оби

12 млн за жилье с историей
Лето с пользой
Трое в багажнике
Как не пропустить отпуск
Кто тоскует по 2к17
Выпускник «Клуба миллионеров»
Переехал во Францию
Зачем эротический массаж
Странные тачки красоток
НГС в Telegram
Лето Затонули корабли: в Новосибирске поднялся уровень воды в Оби — до затопления осталось 18 сантиметров

Затонули корабли: в Новосибирске поднялся уровень воды в Оби — до затопления осталось 18 сантиметров

Уровень воды поднялся до 342 сантиметров

2 170
15 комментариев
В последний раз так высоко вода поднималась в апреле

В Новосибирске поднялся уровень воды в Оби. На утро 8 июня ход воды был 342 сантиметров, по данным УГМС. Уровень подтопления же 360 сантиметров. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел, как вновь затонули корабли и лестницы на Михайловской набережной.

Кто-то рыбачит с набережной
В городе уже несколько дней идут дожди
Также повысился уровень воды в горных реках Бия и Катунь
В начале июня ГЭС увеличила сброс воды
Ступеньки на набережной затонули
Вечером 8 июня обещают продолжение дождей, под данным Яндекс.Погоды
Вода начала подниматься в конце мая

На этой неделе власти сообщили, что готовятся ко второй волне половодья. Сообщается, что сейчас снег в горах на высоте в 2500 метров почти растаял.

ПО ТЕМЕ
Обь Река Новосибирск Подтопление
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день
Елена Коржаневская
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области
Серафима Путиева
Мнение
«Можно сравнить только с Rammstein»: фанат год ждал концерта «Арии» в Новосибирске — оправдало ли шоу надежды
Александр Ушаков
любитель рок-музыки
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Иллюзия,  51

Татьяна,  43

Илья,  27

Nik,  48

Олеся,  43

Максим,  27

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

20 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление