Лето Затонули корабли: в Новосибирске поднялся уровень воды в Оби — до затопления осталось 18 сантиметров
Затонули корабли: в Новосибирске поднялся уровень воды в Оби — до затопления осталось 18 сантиметров
Уровень воды поднялся до 342 сантиметров
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В Новосибирске поднялся уровень воды в Оби. На утро 8 июня ход воды был 342 сантиметров, по данным УГМС. Уровень подтопления же 360 сантиметров. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел, как вновь затонули корабли и лестницы на Михайловской набережной.
На этой неделе власти сообщили, что готовятся ко второй волне половодья. Сообщается, что сейчас снег в горах на высоте в 2500 метров почти растаял.