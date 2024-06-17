Без формальностей: новосибирский девелопер решил построить здание по подложным документам — запрет властей его не смутил

Площадь самовольно возведенного здания — более 1200 квадратов Источник: Сергей Везнер











Жители окрестностей педагогического университета с начала этого года сообщают властям о незаконном строительстве под своими окнами. По их жалобам провели проверки и подтвердили факт самостроя по подложным документам. При этом девелопер ГК «Собер» не обращает внимания на возмущения и запреты — строительство продолжается. Коробка то ли ресторана, то ли торгового павильона уже готова. Журналист НГС узнал, как это возможно, у мэрии, надзорных органов и у самого застройщика.

«Раньше тут дети играли»

Сергей Везнер обратил внимание на строительство напротив своего дома в конце декабря 2023 года. Мужчина живёт на Выборной, 20, неподалёку от педагогического университета.



— На месте замечательного зеленого лужка внезапно возник забор. Раньше тут дети играли, мы ставили для них надувные городки. При этом мы не увидели на заборе паспорта объекта. Начали выяснять, что происходит, писать письма в районную администрацию. В феврале там проводилась какая-то открытая встреча, мы пришли на нее задать этот вопрос. Глава администрации Александр Колмаков нам прямым текстом заявил: стройка идёт без разрешения, — рассказал НГС мужчина.



Он был уверен, что после той февральской встречи власти что-нибудь предпримут. Но строительство никто не собирался прерывать.



— За забором появились железные столбы, стало понятно, что там появится не временное сооружение, а капитальное. При этом паспорта объекта на заборе по-прежнему не появилось. Вбили кадастровый номер участка на сайте мэрии — разрешение на строительство здесь отсутствует. Тогда мы решили обратиться в прокуратуру, — добавил Сергей Везнер.

На стройплощадке отсутствует паспорт объекта, но работы по строительству здания идут Источник: Сергей Везнер











Из ответа прокуратуры от 29 февраля (имеется в распоряжении редакции) следует, что земельный участок арендует ГК «Собер». В середине 2023 года ей выдали разрешение на строительство ресторана. Но его отменили, уличив девелопера в подлоге документов.



ООО Группа компаний «Собер» создано в Новосибирске в июне 2021 года, оно почти в равных долях принадлежит Елене Соколовой, Анастасии Непомнящих и Михаилу Берилло. Последний занимает должность директора компании. Помимо этого, Берилло — директор и владелец ООО «Бета», «Собер-Аренда», «Собер-инвест», «УК-Собер», совладелец агентства недвижимости «Инвест-проект». По результатам 2022 года ГК «Собер» отчиталось об убытке в 1,8 миллиона рублей при выручке в 11,2 миллиона рублей.

— 22 сентября 2023 года разрешение на строительство отменили с связи с выявлением факта предъявления подложных документов при подаче заявки на разрешение на строительство. Установлено, что несмотря на отмену разрешения строительство на земельном участке продолжается, — отметили в прокуратуре.

Жители Выборной сомневаются, что это станет рестораном. По их мнению, коробка здания скорее подходит для торгового павильона Источник: Сергей Везнер











Из-за бездействия администрации глава Октябрьского района получил предписание от прокуратуры. Директора ГК «Собер» Михаила Берилло вызвали для дачи объяснений, на момент подготовки ведомством ответа он не явился.

Факт самовольного строительства подтвердила и выездная проверка инспекции госстройнадзора. Ведомство направило уведомление о нарушении закона застройщиком в адрес мэрии.



«Нет времени комментировать»

Проверки прокуратуры и ГИСН завершились в последних числах февраля, но и к лету работы на стройплощадке никто не остановил.



— Пока шли эти проверки, ресторан почти достроили. Я сделал эти фото вчера, они свежие. Вот такое вот бездействие властей и вседозволенность для застройщика. У нас на Выборной итак полно всевозможных ларьков, магазинов, кафе и прочего. И вот очередной павильон: на ресторан это не очень похоже. Сейчас рабочие занимаются монтажом системы водоотведения, — возмущается Сергей Везнер.

В ГК «Собер» отказались комментировать ситуацию.



— У директора нет времени что-то комментировать, поэтому комментария не будет, — заявили журналисту НГС в компании.



В свободное от строительства время директор ГК «Собер» Михаил Берилло учит студентов НГУ гражданскому праву Источник: table.nsu.ru / собер.рф











Помимо девелопмента Михаил Берилло занимается преподаванием. По вторникам он учит студентов Новосибирского государственного университета гражданскому праву.



Последствия

В мэрии Новосибирска подтвердили факт отмены ранее выданного разрешения на строительство ГК «Собер». Не смотря на это, компания от своих намерений не отказалась и более того — решила пойти в суд.

— В арбитражном суде Новосибирской области рассматривается иск ГК «Собер» к мэрии Новосибирска о признании собственности на здание площадью 1217 квадратных метров. Там же рассматривается и встречный иск о сносе вышеуказанной самовольной постройки, — следует из ответа мэрии на запрос НГС.



Источник НГС в силовых структурах сообщил о том, что застройщик попал под уголовное и административное преследование.



— По материалам прокуратуры в отношении застройщика возбуждено административное дело и уголовное по ч.5 ст. 327 УК, — сообщил информированный источник.



Нарушение ч.5 ст. 327 УК (использование заведомо подложного документа) наказывается штрафом до 80 тысяч рублей или дохода осужденного за полгода, либо до 480 часов обязательных работ. Вместо этого суд может назначить два года исправительных работ или арестом на срок до полугода.

Ранее НГС выяснил, что на улице Первомайской та же ГК «Собер» получила разрешение на строительство открытой автостоянки, но возвела вместо нее галерею магазинов. Прокуратура, мэрия и Госстройнадзор о нарушениях знали, но застройщику удалось оформить объект в собственность.

