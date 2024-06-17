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Развлечения обзор Завидуйте молча! Ольга Бузова прибыла на премию Муз-ТВ в образе королевы — рассматриваем фото

Завидуйте молча! Ольга Бузова прибыла на премию Муз-ТВ в образе королевы — рассматриваем фото

Певицу номинировали в категории «Лучший в сети»

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Ольга Бузова назвала свой образ — королева Ольга Первая

Ольга Бузова примерила на себя роль королевы — в столь неожиданном образе певица и телеведущая появилась на премии Муз-TV 2024: на ковровую дорожку она прибыла в карете.

Знаменитость облачилась в пышное платье в пол, украшенное кружевом и расшитое бусинами. На голову «королева Ольга Первая» надела парик с перьями, зону декольте украсила жемчужным ожерельем и не забыла про веер.

Подписчиков Бузова призвала голосовать за лучшее фото

Фотографии в королевском образе поп-звезда опубликовала в своем Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) и подписала кадры дерзкими стихотворными строчками.

— Поправлю корону, сорву зал оваций! Я выход найду из любой ситуации! Враги мои молчите! Завидуйте молча! Успехом своим всю жизнь вам испорчу. Обидчиков на кол! Враги — на колени! Я буду всем править на этой арене! Назло всем взращу любви своей древо. Все в жизни не просто, но я королева!

Ольга Бузова не указала автора этих строчек, но, по данным сайта Стихи.ру, их написала Ирина Соснина.

Для премии многие артисты выбирают нестандартные образы, вдохновляясь историческими, сказочными и фэнтезийными персонажами

19-я премия МУЗ-ТВ прошла 14 июня на сцене «ЦСКА Арена». Ольга Бузова была номинантом в категории «Лучший в сети» победа досталась певице Клаве Коке.

Давид Манукян тоже посетил премию МУЗ-ТВ, а после отправился на самолет в родной Новосибирск — певец стал звездным гостем музыкального фестиваля «Черника Fest». Дава выступил перед новосибирцами в субботу и обсудил с ними пробку на улице Большевистской.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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