С премии на самолет: Дава прилетел в Новосибирск — он выступит на музыкальном фестивале

Блогер и певец из Новосибирска Дава (Давид Манукян) опубликовал фото из Новосибирска. Артист планирует выступить на музыкальном фестивале Фестиваль «Черника Music Fest».
Кадры Дава опубликовал на своих страницах в социальных сетях. Певец запечатлел себя на фоне самолета в новосибирском аэропорту «Толмачево».
— Сон? Не слышал! Сразу с премии на самолет, спустя 4 часа полета мы в Новосибирске. Я уже еду на саундчек, жду сегодня всех, — подписал фотографию Манукян.
Фестиваль «Черника Music Fest» пройдет в парке «Арена» 15 и 16 июня. Новосибирске кроме Давы выступят Элджей, певица МакSIM, RAMIL', MARY GU, GSPD&DEAD BLONDE, Джахаров в другие.
На День России в Новосибирске выступила певица Ольга Бузова. Посмотреть и послушать Бузову в парке «Арена» собрались 30 тысяч человек.