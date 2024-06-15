С премии на самолет: Дава прилетел в Новосибирск — он выступит на музыкальном фестивале

Ради выступления в родном городе певцу пришлось отказаться от сна Источник: Соцсети Давида Манукяна, Александр Ощепков / NGS.RU











Блогер и певец из Новосибирска Дава (Давид Манукян) опубликовал фото из Новосибирска. Артист планирует выступить на музыкальном фестивале Фестиваль «Черника Music Fest».



Кадры Дава опубликовал на своих страницах в социальных сетях. Певец запечатлел себя на фоне самолета в новосибирском аэропорту «Толмачево».

В Новосибирск Давид Манукян прилетел из Москвы Источник: Соцсети Давида Манукяна











— Сон? Не слышал! Сразу с премии на самолет, спустя 4 часа полета мы в Новосибирске. Я уже еду на саундчек, жду сегодня всех, — подписал фотографию Манукян.



Фестиваль «Черника Music Fest» пройдет в парке «Арена» 15 и 16 июня. Новосибирске кроме Давы выступят Элджей, певица МакSIM, RAMIL', MARY GU, GSPD&DEAD BLONDE, Джахаров в другие.

