Бесконечные очереди: парк «Арена» в день выступления Ольги Бузовой посетило 30 тысяч человек

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В Новосибирске на фестиваль «Блогеры России» пришло 30 тысяч человек. Как рассказали организаторы Vision Republic, мероприятие проходило в пяти городах и в сумме его посетили больше 250 тысяч человек.

— Наша цель — создать площадку, на которой успешные российские инфлюенсеры могли бы делиться опытом с молодыми начинающими блогерами, а также напрямую общаться со своими поклонниками. В Москве фестиваль посетило 106 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — 73 тысячи. Площадки мероприятий в Нижнем Новгороде и Екатеринбург приняли по 25 тысяч гостей, а в Новосибирске фестиваль посетило 30 тысяч человек, — добавили организаторы.

На фестивале создавали инсталляцию «Воздушная красота». Из ленточек гости делали флаг России. Во всех пяти городах в сумме было привязано 30 тысяч ленточек.