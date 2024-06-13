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Развлечения Стояли в очередях, прятались от дождя и звали Бузову: как прошел фестиваль блогеров в Новосибирске — фоторепортаж

Стояли в очередях, прятались от дождя и звали Бузову: как прошел фестиваль блогеров в Новосибирске — фоторепортаж

В парке «Арена» накануне собрались тысячи жителей города

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Новосибирцы отметили День России на фестивале «Блогеры России»

В Новосибирске 12 июня впервые прошел фестиваль «Блогеры России». Вход на концерт, на который приезжали звёзды, был бесплатный. И в выходной в парке «Арена» на левом берегу собрались тысячи новосибирцев. Они не только слушали музыку и стояли в очередях, но и участвовали в мастер-классах и учились быть блогерами. Закончился фестиваль выступлением Ольги Бузовой. О том, как проходило масштабное мероприятие, — в репортаже НГС.

Из очереди в очередь

Многие решили подождать, когда очередей на входе станет поменьше

Всю площадь «Арены» обнесли тонким забором. И хоть вход был бесплатным, люди в первые часы стояли и смотрели на фестиваль через решетки. Так зрители хотели избежать длинных очередей, которые собрались к 2 часам у разных входов на мероприятие

— На каком входе меньше людей? — спрашивали горожане друг у друга по ту сторону забора.

Фестиваль проходил еще в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде

Внутри для посетителей фестиваля открывалось разнообразие занятий. Основными точками были лекторий, мастер-классы и, конечно, сцена. Пускать людей начали в 13:00, начало фестиваля было в 14:00. За этот час в парк постоянно заходили люди, огромным потоком. В итоге к 14:30 уже большая часть площади перед сценой была занята.

Первыми в лектории выступили блогеры-сёстры Твикси Твинс

Лекторий в первые часы не пользовался популярностью. Там блогеры рассказывали, как заработать аудиторию, как вести блог, и раскрывали свои секреты. Это было одно из немногих мест, где очереди появились не моментально. В остальных же местах нужно было запастись терпением.

На мастер-классе можно было сделать венок или нарисовать картину

Особенно долгие очереди оказались к бесплатным подаркам от организаторов фестиваля. В начале посетителям раздавали воду. Помимо этого, люди могли получить бесплатную пластиковую бутылку для воды, флаг, бандану и другой мерч фестиваля.

Весь день зрителей бесплатно угощали сахарной ватой, и за ней была одна из самых длинных очередей.

Очередь к бесплатной вате была на протяжении всего фестиваля
В первые часы на газоне устраивали пикники

К каждому вагончику с едой в парке выстроились метровые линии. Одна из зрительниц, Светлана, пожаловалась, что она с подругами осталась голодной из-за малого количество мест, где можно было купить поесть.

— Нам всё очень нравится. Мы ради Бузовой пришли и ждем ее. Но вот еды хотелось бы побольше и поменьше очередей, — объяснила Светлана.

Красивые фотографии зрители могли сделать возле инсталляции. Каждый мог подойти, взять ленточку и подвязать ее к флагу России.

Фестиваль проходил в День России

Ленты привязывали к проволокам, которые были невысоко над землей. Это создавало красивый фон для фотографий, и многие делали там селфи.

В конце фестиваля инсталляцию подняли на несколько метров выше под русскую народную музыку. Так организаторы отпраздновали День России
Инсталляция стала красивым и популярным фоном для селфи

Погода в День России в Новосибирске решила удивить своей изменчивостью: духота утром сменилась теплой погодой, а потом дождем, солнцем, снова дождем и снова солнцем. Вместе с погодой менялся и вид деятельности зрителей.

Новосибирцы прятались от дождя всеми способами

В начале многие сидели на травке, устроив импровизированный пикник. Татьяна со своей дочерью Полиной, например, наслаждались долгой прогулкой и в душную погоду, и в легкий дождик.

Дождь при этом был теплым, и мало кто на улице замерз

— Для нас это идеально. Жары нет. Мы уже побывали на мастер-классе и сделали себе венки. А сейчас ищем, где бы найти воду. Наша закончилась, — рассказала Татьяна.

Рэпер Михаил Битуев выступил перед новосибирцами, а потом принял участие в автограф-сессии

Выступать в Новосибирск приехали Адель Вейгель, рэпер Михаил Битуев, певица и блогер Аня Покров и Ольга Бузова. Многие собрались в парке именно из-за нее. Между исполнителями на сцену выходили ведущие и одна из самых популярных кавер-групп Новосибирска «Айвазовский Оркестра».

Аня Покров исполнила свои хиты «Да, да» и «Парень с голубыми глазами»

Все приглашенные звезды после выступления шли на автограф-сессию, на которой фотографировались с фанатами. Очередь к автографам была, наверное, самой большой на всей территории фестиваля.

На автограф-сессиях несколько раз чуть не произошли давки

— Если такая же очередь будет на Бузовой, то я концерт не пойду смотреть. Я сразу займу место в очереди, — говорит одна девочка другой во время автограф-сессии Ани Покров.

«Я тучи развела руками»

К вечеру людей перед сценой становилось всё больше и больше

Звать Ольгу Бузову толпа перед сценой начала задолго до выхода певицы: зрители несколько раз перебивали ведущих своими криками. Ближе к выходу Ольги Бузовой возгласы становились громче.

Ольга Бузова надела скромный черный комбинезон

Певица вышла с песней «Вот она я», лирическая героиня которой стала роковой ошибкой некоего мужчины. На песне «Мало половин» мужчины-танцоры поднимали Ольгу на руки.

Между выступлениями артистов зрителей веселили ведущие

— Я тучи развела руками, чтобы вы могли танцевать под эту легкую музыку. Я хочу поздравить нас всех с великим праздником, с Днем России, — рассказала в начале Бузова.

В толпе перед сценой поклонники держали плакаты с признанием в любви к исполнительнице. Кто-то пришел с цветами и даже огромным плюшевым медведем. Люди у сцены могли только немного танцевать и подпевать Ольге Бузовой.

В Новосибирске Ольга Бузова впервые исполнила трек «Гамбит» перед большой аудиторией

А вот на окраинах от сцены движения было намного больше. Девочки снимали видео на телефон, подпевая певице и повторяя знаменитые движения из ее танцев. Многие к этому моменту уже очень устали, кто-то пришел прямо к началу фестиваля и к семи часам был истощен. Все скамейки вокруг были заняты. Во время концерта Ольга Бузова призвала новосибирцев беречь любовь и кайфовать.

Некоторые украсили свои руки ленточками с инсталляции

К Ольге Бузовой в конце выступления вышли представители ХК «Сибирь» вместе с талисманом команды — Злым Снеговиком. Представители клуба подарили Ольге джерси с ее именем и пошутили, что теперь певица — новый нападающий. Из телеграм-канала клуба стало известно, что такую же джерси подарили и Ане Покров.

На сцену вышел символ ХК «Сибирь»
Ольге Бузовой подарили джерси
Ольга Бузова призывала хранить свою любовь

Сразу после выступления Ольги Бузовой новосибирцы разделились на несколько огромных групп. Одна толпа пошла к парковке, вторая — к общественному транспорту, а третья — на автограф-сессию.

Охрану к вечеру пришлось усилить
Девушка была первой в очереди на автограф, но пройти ей было тяжело
Ольга переоделась для фотосессии

Среди зрителей фестиваля оказалось много красивых и стильных сибирячек. Некоторые из них попали в объектив фотокорреспондента НГС Александра Ощепков. Мы собрали небольшую подборку из фото с девушками, которые привлекали взгляды на массовом мероприятии.

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