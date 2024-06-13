Стояли в очередях, прятались от дождя и звали Бузову: как прошел фестиваль блогеров в Новосибирске — фоторепортаж

Новосибирцы отметили День России на фестивале «Блогеры России» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске 12 июня впервые прошел фестиваль «Блогеры России». Вход на концерт, на который приезжали звёзды, был бесплатный. И в выходной в парке «Арена» на левом берегу собрались тысячи новосибирцев. Они не только слушали музыку и стояли в очередях, но и участвовали в мастер-классах и учились быть блогерами. Закончился фестиваль выступлением Ольги Бузовой. О том, как проходило масштабное мероприятие, — в репортаже НГС.

Из очереди в очередь

Многие решили подождать, когда очередей на входе станет поменьше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Всю площадь «Арены» обнесли тонким забором. И хоть вход был бесплатным, люди в первые часы стояли и смотрели на фестиваль через решетки. Так зрители хотели избежать длинных очередей, которые собрались к 2 часам у разных входов на мероприятие

— На каком входе меньше людей? — спрашивали горожане друг у друга по ту сторону забора.

Фестиваль проходил еще в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Внутри для посетителей фестиваля открывалось разнообразие занятий. Основными точками были лекторий, мастер-классы и, конечно, сцена. Пускать людей начали в 13:00, начало фестиваля было в 14:00. За этот час в парк постоянно заходили люди, огромным потоком. В итоге к 14:30 уже большая часть площади перед сценой была занята.

Первыми в лектории выступили блогеры-сёстры Твикси Твинс Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Лекторий в первые часы не пользовался популярностью. Там блогеры рассказывали, как заработать аудиторию, как вести блог, и раскрывали свои секреты. Это было одно из немногих мест, где очереди появились не моментально. В остальных же местах нужно было запастись терпением.

На мастер-классе можно было сделать венок или нарисовать картину Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Особенно долгие очереди оказались к бесплатным подаркам от организаторов фестиваля. В начале посетителям раздавали воду. Помимо этого, люди могли получить бесплатную пластиковую бутылку для воды, флаг, бандану и другой мерч фестиваля.

Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Весь день зрителей бесплатно угощали сахарной ватой, и за ней была одна из самых длинных очередей.



Очередь к бесплатной вате была на протяжении всего фестиваля Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











В первые часы на газоне устраивали пикники Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











К каждому вагончику с едой в парке выстроились метровые линии. Одна из зрительниц, Светлана, пожаловалась, что она с подругами осталась голодной из-за малого количество мест, где можно было купить поесть.

— Нам всё очень нравится. Мы ради Бузовой пришли и ждем ее. Но вот еды хотелось бы побольше и поменьше очередей, — объяснила Светлана.

Красивые фотографии зрители могли сделать возле инсталляции. Каждый мог подойти, взять ленточку и подвязать ее к флагу России.



Фестиваль проходил в День России Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ленты привязывали к проволокам, которые были невысоко над землей. Это создавало красивый фон для фотографий, и многие делали там селфи.

В конце фестиваля инсталляцию подняли на несколько метров выше под русскую народную музыку. Так организаторы отпраздновали День России Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Инсталляция стала красивым и популярным фоном для селфи Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Погода в День России в Новосибирске решила удивить своей изменчивостью: духота утром сменилась теплой погодой, а потом дождем, солнцем, снова дождем и снова солнцем. Вместе с погодой менялся и вид деятельности зрителей.

Новосибирцы прятались от дождя всеми способами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В начале многие сидели на травке, устроив импровизированный пикник. Татьяна со своей дочерью Полиной, например, наслаждались долгой прогулкой и в душную погоду, и в легкий дождик.



Дождь при этом был теплым, и мало кто на улице замерз Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Для нас это идеально. Жары нет. Мы уже побывали на мастер-классе и сделали себе венки. А сейчас ищем, где бы найти воду. Наша закончилась, — рассказала Татьяна.

Рэпер Михаил Битуев выступил перед новосибирцами, а потом принял участие в автограф-сессии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Выступать в Новосибирск приехали Адель Вейгель, рэпер Михаил Битуев, певица и блогер Аня Покров и Ольга Бузова. Многие собрались в парке именно из-за нее. Между исполнителями на сцену выходили ведущие и одна из самых популярных кавер-групп Новосибирска «Айвазовский Оркестра».

Аня Покров исполнила свои хиты «Да, да» и «Парень с голубыми глазами» Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Все приглашенные звезды после выступления шли на автограф-сессию, на которой фотографировались с фанатами. Очередь к автографам была, наверное, самой большой на всей территории фестиваля.

На автограф-сессиях несколько раз чуть не произошли давки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Если такая же очередь будет на Бузовой, то я концерт не пойду смотреть. Я сразу займу место в очереди, — говорит одна девочка другой во время автограф-сессии Ани Покров.

«Я тучи развела руками»

К вечеру людей перед сценой становилось всё больше и больше Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Звать Ольгу Бузову толпа перед сценой начала задолго до выхода певицы: зрители несколько раз перебивали ведущих своими криками. Ближе к выходу Ольги Бузовой возгласы становились громче.

Ольга Бузова надела скромный черный комбинезон Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Певица вышла с песней «Вот она я», лирическая героиня которой стала роковой ошибкой некоего мужчины. На песне «Мало половин» мужчины-танцоры поднимали Ольгу на руки.

Между выступлениями артистов зрителей веселили ведущие Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Я тучи развела руками, чтобы вы могли танцевать под эту легкую музыку. Я хочу поздравить нас всех с великим праздником, с Днем России, — рассказала в начале Бузова.

В толпе перед сценой поклонники держали плакаты с признанием в любви к исполнительнице. Кто-то пришел с цветами и даже огромным плюшевым медведем. Люди у сцены могли только немного танцевать и подпевать Ольге Бузовой.

В Новосибирске Ольга Бузова впервые исполнила трек «Гамбит» перед большой аудиторией Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











А вот на окраинах от сцены движения было намного больше. Девочки снимали видео на телефон, подпевая певице и повторяя знаменитые движения из ее танцев. Многие к этому моменту уже очень устали, кто-то пришел прямо к началу фестиваля и к семи часам был истощен. Все скамейки вокруг были заняты. Во время концерта Ольга Бузова призвала новосибирцев беречь любовь и кайфовать.

Некоторые украсили свои руки ленточками с инсталляции Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











К Ольге Бузовой в конце выступления вышли представители ХК «Сибирь» вместе с талисманом команды — Злым Снеговиком. Представители клуба подарили Ольге джерси с ее именем и пошутили, что теперь певица — новый нападающий. Из телеграм-канала клуба стало известно, что такую же джерси подарили и Ане Покров.

На сцену вышел символ ХК «Сибирь» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ольге Бузовой подарили джерси Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ольга Бузова призывала хранить свою любовь Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сразу после выступления Ольги Бузовой новосибирцы разделились на несколько огромных групп. Одна толпа пошла к парковке, вторая — к общественному транспорту, а третья — на автограф-сессию.

Охрану к вечеру пришлось усилить Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Девушка была первой в очереди на автограф, но пройти ей было тяжело Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ольга переоделась для фотосессии Источник: Ева Михалевская / NGS.RU









