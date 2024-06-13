Стояли в очередях, прятались от дождя и звали Бузову: как прошел фестиваль блогеров в Новосибирске — фоторепортаж

В Новосибирске 12 июня впервые прошел фестиваль «Блогеры России». Вход на концерт, на который приезжали звёзды, был бесплатный. И в выходной в парке «Арена» на левом берегу собрались тысячи новосибирцев. Они не только слушали музыку и стояли в очередях, но и участвовали в мастер-классах и учились быть блогерами. Закончился фестиваль выступлением Ольги Бузовой. О том, как проходило масштабное мероприятие, — в репортаже НГС.
Из очереди в очередь
Всю площадь «Арены» обнесли тонким забором. И хоть вход был бесплатным, люди в первые часы стояли и смотрели на фестиваль через решетки. Так зрители хотели избежать длинных очередей, которые собрались к 2 часам у разных входов на мероприятие
— На каком входе меньше людей? — спрашивали горожане друг у друга по ту сторону забора.
Внутри для посетителей фестиваля открывалось разнообразие занятий. Основными точками были лекторий, мастер-классы и, конечно, сцена. Пускать людей начали в 13:00, начало фестиваля было в 14:00. За этот час в парк постоянно заходили люди, огромным потоком. В итоге к 14:30 уже большая часть площади перед сценой была занята.
Лекторий в первые часы не пользовался популярностью. Там блогеры рассказывали, как заработать аудиторию, как вести блог, и раскрывали свои секреты. Это было одно из немногих мест, где очереди появились не моментально. В остальных же местах нужно было запастись терпением.
Особенно долгие очереди оказались к бесплатным подаркам от организаторов фестиваля. В начале посетителям раздавали воду. Помимо этого, люди могли получить бесплатную пластиковую бутылку для воды, флаг, бандану и другой мерч фестиваля.
Весь день зрителей бесплатно угощали сахарной ватой, и за ней была одна из самых длинных очередей.
К каждому вагончику с едой в парке выстроились метровые линии. Одна из зрительниц, Светлана, пожаловалась, что она с подругами осталась голодной из-за малого количество мест, где можно было купить поесть.
— Нам всё очень нравится. Мы ради Бузовой пришли и ждем ее. Но вот еды хотелось бы побольше и поменьше очередей, — объяснила Светлана.
Красивые фотографии зрители могли сделать возле инсталляции. Каждый мог подойти, взять ленточку и подвязать ее к флагу России.
Ленты привязывали к проволокам, которые были невысоко над землей. Это создавало красивый фон для фотографий, и многие делали там селфи.
Погода в День России в Новосибирске решила удивить своей изменчивостью: духота утром сменилась теплой погодой, а потом дождем, солнцем, снова дождем и снова солнцем. Вместе с погодой менялся и вид деятельности зрителей.
В начале многие сидели на травке, устроив импровизированный пикник. Татьяна со своей дочерью Полиной, например, наслаждались долгой прогулкой и в душную погоду, и в легкий дождик.
— Для нас это идеально. Жары нет. Мы уже побывали на мастер-классе и сделали себе венки. А сейчас ищем, где бы найти воду. Наша закончилась, — рассказала Татьяна.
Выступать в Новосибирск приехали Адель Вейгель, рэпер Михаил Битуев, певица и блогер Аня Покров и Ольга Бузова. Многие собрались в парке именно из-за нее. Между исполнителями на сцену выходили ведущие и одна из самых популярных кавер-групп Новосибирска «Айвазовский Оркестра».
Все приглашенные звезды после выступления шли на автограф-сессию, на которой фотографировались с фанатами. Очередь к автографам была, наверное, самой большой на всей территории фестиваля.
— Если такая же очередь будет на Бузовой, то я концерт не пойду смотреть. Я сразу займу место в очереди, — говорит одна девочка другой во время автограф-сессии Ани Покров.
«Я тучи развела руками»
Звать Ольгу Бузову толпа перед сценой начала задолго до выхода певицы: зрители несколько раз перебивали ведущих своими криками. Ближе к выходу Ольги Бузовой возгласы становились громче.
Певица вышла с песней «Вот она я», лирическая героиня которой стала роковой ошибкой некоего мужчины. На песне «Мало половин» мужчины-танцоры поднимали Ольгу на руки.
— Я тучи развела руками, чтобы вы могли танцевать под эту легкую музыку. Я хочу поздравить нас всех с великим праздником, с Днем России, — рассказала в начале Бузова.
В толпе перед сценой поклонники держали плакаты с признанием в любви к исполнительнице. Кто-то пришел с цветами и даже огромным плюшевым медведем. Люди у сцены могли только немного танцевать и подпевать Ольге Бузовой.
А вот на окраинах от сцены движения было намного больше. Девочки снимали видео на телефон, подпевая певице и повторяя знаменитые движения из ее танцев. Многие к этому моменту уже очень устали, кто-то пришел прямо к началу фестиваля и к семи часам был истощен. Все скамейки вокруг были заняты. Во время концерта Ольга Бузова призвала новосибирцев беречь любовь и кайфовать.
К Ольге Бузовой в конце выступления вышли представители ХК «Сибирь» вместе с талисманом команды — Злым Снеговиком. Представители клуба подарили Ольге джерси с ее именем и пошутили, что теперь певица — новый нападающий. Из телеграм-канала клуба стало известно, что такую же джерси подарили и Ане Покров.
Сразу после выступления Ольги Бузовой новосибирцы разделились на несколько огромных групп. Одна толпа пошла к парковке, вторая — к общественному транспорту, а третья — на автограф-сессию.
Среди зрителей фестиваля оказалось много красивых и стильных сибирячек. Некоторые из них попали в объектив фотокорреспондента НГС Александра Ощепков. Мы собрали небольшую подборку из фото с девушками, которые привлекали взгляды на массовом мероприятии.