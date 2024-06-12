Как новосибирские красотки оделись на фестиваль блогеров — они притягивали взгляды. 10 фото

Не сделала селфи — значит, не была на фестивале

В Новосибирске на фестиваль «Блогеры России», который проходил сегодня, 12 июня, пришли тысячи людей. Среди них оказалось много красивых и стильных сибирячек. Некоторые из них попали в объектив фотокорреспондента НГС Александра Ощепков. Мы собрали небольшую подборку из фото с девушками, которые привлекали взгляды на массовом мероприятии.