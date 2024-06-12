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Развлечения Как новосибирские красотки оделись на фестиваль блогеров — они притягивали взгляды. 10 фото

Как новосибирские красотки оделись на фестиваль блогеров — они притягивали взгляды. 10 фото

Сегодня масштабный фестиваль прошел в парке «Арена»

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Не сделала селфи — значит, не была на фестивале

В Новосибирске на фестиваль «Блогеры России», который проходил сегодня, 12 июня, пришли тысячи людей. Среди них оказалось много красивых и стильных сибирячек. Некоторые из них попали в объектив фотокорреспондента НГС Александра Ощепков. Мы собрали небольшую подборку из фото с девушками, которые привлекали взгляды на массовом мероприятии.

Для праздника было выбрано практически новогоднее платье
Многие девушки привлекали внимание своими улыбками и хорошим настроением
Ближе к концу фестиваля пошел дождь
Стильная сибирячка в изумрудных очках была замечена в первых рядах во время концерта
Фестиваль проходил в парке «Арена»
Ярких цветов и принтов было достаточно
Концерт продолжался с двух часов дня до семи вечера
Венки участницы фестиваля могли сделать на мастер-классе
Молодые девушки часто выбирали милые летние образы

Сегодня, 12 июня, в День России помимо фестиваля в «Арене», был концерт на Михайловской набережной. НГС освещал все события в онлайн-трансляции.

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