Развлечения Как новосибирские красотки оделись на фестиваль блогеров — они притягивали взгляды. 10 фото
Как новосибирские красотки оделись на фестиваль блогеров — они притягивали взгляды. 10 фото
Сегодня масштабный фестиваль прошел в парке «Арена»
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В Новосибирске на фестиваль «Блогеры России», который проходил сегодня, 12 июня, пришли тысячи людей. Среди них оказалось много красивых и стильных сибирячек. Некоторые из них попали в объектив фотокорреспондента НГС Александра Ощепков. Мы собрали небольшую подборку из фото с девушками, которые привлекали взгляды на массовом мероприятии.
Сегодня, 12 июня, в День России помимо фестиваля в «Арене», был концерт на Михайловской набережной. НГС освещал все события в онлайн-трансляции.