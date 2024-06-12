Красотки на набережной и военные: как в Новосибирске проходит День России — онлайн

Собрали в одной картинке основные праздничные мероприятия.

Источник: Юрий Орлов

В 10:00 в городских парках начнется праздничная аудиопрограмма «Пою тебе, моя Россия» (0+). В 10:00 на ул. Римского-Корсакова, 12 состоится урок патриотизма «И имя гордое Россия звенит, как знамя на ветру» (0+). В помещении библиотеки Садко будет квиз «Символы России» (0+).

В 11:00 на ул. Первомайская, 14а пройдет праздник «День России» (0+). В 12:00 состоится концерт, посвященный Дню России (0+).

В 12:00 в парке «У моря Обского» сводный хор ОбьГЭС исполнит концерт «Наши песни о главном» (0+). В 12:00 в ДК «Академия» состоится концерт в честь праздника (0+). Также концерт пройдет в Центральном парке (0+).

В 12:00 начнется «Роллер Фест» на набережной Обского водохранилища на ул. Новоморская (0+). В 14:00 праздничный концерт проведут для жителей Академгородка в ТРК «Эдем» (0+).

В 14:00 в парке «Арена» начнется фестиваль «Блогеры России» (0+). В город приедут Ольга Бузова, Аня Покров, Адель Вейгель, BITTUEV.

Также праздничные мероприятия состоятся и 11 июня. В 10:00 на ул. Бориса Богаткова, 194/2 пройдет флешмоб «Я люблю Россию» (0+).