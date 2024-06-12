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Развлечения онлайн-трансляция Красотки на набережной и военные: как в Новосибирске проходит День России — онлайн

Красотки на набережной и военные: как в Новосибирске проходит День России — онлайн

Присылайте свои фото и видео!

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51 комментарий

Сегодня, 12 июня, отмечается День России. В этот день была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР 1990 года. Сегодня выходной и в Новосибирске запланирован целый ряд мероприятий. Смотрим в режиме онлайн, как жители отмечают праздник.

Александра Бруня

На площади Горького в Бердске проходит выставка пожарно-спасательной техники, интерактивные площадки.

Александра Бруня

Спорт с самого утра!

Александра Бруня

На Михайловской набережной уже праздничная атмосфера.

Александра Бруня

Днем в Новосибирске начнется дождь.

Александра Бруня

Известная певица и блогер Ольга Бузова прилетела в Новосибирск. Она выступит в парке "Арена" на фестивале "Блогеры России" (0+).

Ольга Бузова показала, как провела вчера, 11 июня, вечер в городе.

*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Александра Бруня

Чем вы решили сегодня заняться?

Как проводите День России?

Отдыхаю с друзьями
Пойду смотреть концерты
Отдыхаю загородом
Сижу дома
Работаю
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Александра Бруня

Собрали в одной картинке основные праздничные мероприятия.

В 10:00 в городских парках начнется праздничная аудиопрограмма «Пою тебе, моя Россия» (0+). В 10:00 на ул. Римского-Корсакова, 12 состоится урок патриотизма «И имя гордое Россия звенит, как знамя на ветру» (0+). В помещении библиотеки Садко будет квиз «Символы России» (0+).

В 11:00 на ул. Первомайская, 14а пройдет праздник «День России» (0+). В 12:00 состоится концерт, посвященный Дню России (0+).

В 12:00 в парке «У моря Обского» сводный хор ОбьГЭС исполнит концерт «Наши песни о главном» (0+). В 12:00 в ДК «Академия» состоится концерт в честь праздника (0+). Также концерт пройдет в Центральном парке (0+).

В 12:00 начнется «Роллер Фест» на набережной Обского водохранилища на ул. Новоморская (0+). В 14:00 праздничный концерт проведут для жителей Академгородка в ТРК «Эдем» (0+).

В 14:00 в парке «Арена» начнется фестиваль «Блогеры России» (0+). В город приедут Ольга Бузова, Аня Покров, Адель Вейгель, BITTUEV.

Также праздничные мероприятия состоятся и 11 июня. В 10:00 на ул. Бориса Богаткова, 194/2 пройдет флешмоб «Я люблю Россию» (0+).

В библиотеке им. Бунина пройдет праздник «Наш дом — Россия» (0+).

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День России - 2024 День России в Новосибирске Праздник
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