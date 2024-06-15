«Надеюсь, все-таки получше стало»: Дава вышел на сцену в Новосибирске — он высказался о пробках на Большевистской

Артист выступил на музыкальном фестивале Источник: Илья Большаков/NGS.RU











Уроженец Новосибирска, блогер Дава (Давид Манукян) вышел на сцену в парке «Арена». Артист выступил на музыкальном фестивале и обсудил с сибиряками одну из городских проблем — заторы на Большевистской.



Несмотря на большое количество зрителей, выступление блогера задержалось. Давид Манукян извинился перед публикой и отметил, что рад оказаться в городе.

Сибиряк исполнил перед зрителями больше пяти песен, в том числе «Обнулила нас» Источник: Илья Большаков/NGS.RU

— Вы знаете, Новосибирск — это мой родной город, поэтому я сегодня в 10… в 100 раз рад сегодня оказаться здесь перед вами, — сказал Дава. — Я извиняюсь, то что у нас была такая задержка. У нас произошла чуть-чуть техническая неполадка.



Сибиряк исполнил перед зрителями больше пяти песен, в том числе «Обнулила нас». Кроме этого, блогер поделился своими впечатлениями касательно улицы Большевистской и пробок, которые возникают на дороге.

Артист выступил на фестивале в парке Источник: Илья Большаков/NGS.RU

— Я понимал, что сейчас полтора-два часа я в машине проведу, — сказал Дава. —Надеюсь, что все-таки получше у нас стало с этим. Нет? Ну тогда, чтобы лучше стало.

