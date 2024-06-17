Суд арестовал замглавы ТУАД Константина Громенко на два месяца

В пятницу суд продлил задержание Константина Громенко на 72 часа Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В понедельник, 17 июня, Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения первому заместителю руководителя Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области. Константина Громенко отправили в СИЗО до 12 августа.

Он проведет под стражей 1 месяц и 30 суток, сообщили в новосибирской прокуратуре.



Громенко обвиняют в получении взяток в виде денег и дорогого автомобиля за содействие при заключении контрактов и общее покровительство.

Следствие утверждает, что с 2015 по 2023 год Громенко получал взятки от директоров коммерческих организаций — руководителя «ИТС-Сибирь» Олега Сидоренко «ГИС-Эксперт» Андрея Казакова. По версии следствия, Громенко мог содействовать директору подрядной организации «ИТС-Сибирь» Олегу Сидоренко в хищении бюджетных средств. Уголовное дело против него касается хищения бюджетных денег, выделенных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Миллионы рублей должны были быть потрачены на оснащение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на трассах в Новосибирской области: в Черепановском и Купинском районах. Заказчиком выступило «Территориальное управление автодорог», подрядчиками — «Маслянинское ДРСУ» и ДРСУ «Новосибдорстрой», субподрядчиком — «ИТС-Сибирь».

В пятницу суд арестовал предполагаемого взяткодателя — генерального директора ООО «Гис-Эксперт» Андрея Казакова. Третий фигурант уголовного дела, директор ООО «ИТС-Сибирь» Олег Сидоренко, находится под следствием с мая текущего года.