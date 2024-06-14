Суд продлил на 72 часа задержание замглавы ТУАД Константину Громенко — что известно о дорожнике

Константина Громенко обвиняют во взятках Источник: Андрей Бортко











Сегодня, 14 июня, суд продлил срок задержания на 72 часа заместителю начальника Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Константина Громенко. Об этом сообщил корреспондент НГС, находящийся на процессе.

Вместе с Громенко в суд также сегодня привезли его предполагаемого подельника — директора «ГИС-Эксперт» Андрея Казакова. Решение по нему будет озвучено позже.

В чём обвиняют?

Громенко обвиняют в получении взяток в виде денег и дорогого автомобиля за содействие при заключении контрактов и общее покровительство.

Следствие утверждает, что с 2015 по 2023 год Громенко получал взятки от директоров коммерческих организаций — руководителя «ИТС-Сибирь» Олега Сидоренко «ГИС-Эксперт» Андрея Казакова. По версии следствия, Громенко мог содействовать директору подрядной организации «ИТС-Сибирь» Олегу Сидоренко в хищении бюджетных средств. Уголовное дело против него касается хищения бюджетных денег, выделенных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

ООО «Гис-Эксперт» принадлежит Сергею Просекову (72%), Эдуарду Каурову (24%), ещё 4% принадлежат гендиректору Андрею Казакову. Выручка компании за прошлый год составила 221 миллион рублей, чистая прибыль — 138 миллионов. Компания существует с 2010 года. За всё время «Гис-Эксперт» поучаствовала в 89 госконтрактах на сумму свыше 1 миллиарда рублей. 50 из этих контрактов заключены с ТУАД Новосибирской области на общую сумму более 807 миллионов рублей.

Миллионы рублей должны были быть потрачены на оснащение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на трассах в Новосибирской области: в Черепановском и Купинском районах. Заказчиком выступило «Территориальное управление автодорог», подрядчиками — «Маслянинское ДРСУ» и ДРСУ «Новосибдорстрой», субподрядчиком — «ИТС-Сибирь».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «ИТС-Сибирь» было зарегистрировано в 2015 году и практически сразу стало выигрывать солидные госконтракты. Учредитель компании — Сергей Волосов, директор — Олег Сидоренко. За всё время своего существования организация получила тендеры на общую сумму более 785 миллионов рублей. По итогам 2023 года выручка компании зафиксирована на уровне 446,3 миллиона рублей, прибыль — 29,3 миллиона рублей.



Сергей Волосов также владеет «Метроком-Н» — компанией, которая занимается ремонтом дорог в Новосибирской области. Руководит организацией Александр Станиславович Бубенщиков. Человек с точно таким же ФИО числится исполнительным директором Маслянинского ДРСУ. Общая сумма заключенных госконтрактов «Метроком-Н» превышает 1,1 миллиарда рублей. По итогам 2023 года компания зафиксировала выручку на уровне 192,8 миллиона рублей, прибыль — 9,7 миллиона рублей.



На данный момент Олег Сидоренко находится под домашним арестом.



Кто такой Громенко?

Константин Громенко с 2007 года на протяжении девяти лет возглавлял ТУАД, а в 2015 году перешел на должность первого заместителя.

До перехода в управление Громенко 20 лет занимал различные должности в правительстве в качестве специалиста в области дорог и дорожного строительства Источник: Андрей Бортко











Константин Громенко начал свою карьеру в 1992 году в проектно-изыскательском институте «Сибгипрошахт» в Новосибирске. С 1995 по 2007 годы он занимал различные должности в администрации Новосибирской области, включая пост начальника отдела планирования и анализа работы дорожного комплекса.



Громенко окончил Сибирский государственный университет путей сообщения в 1992 году с отличием по специальности «Строительство автомобильных дорог». В разные годы работу Громенко оценивали в региональном правительстве. Например, в 2015-м ему вручили медаль регионального парламента «Общественное признание». Тогда председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Фёдор Николаев заявил, что назначение Громенко сделало работу ТУАД более системной.

В Новосибирске тем временем продолжают судить экс-главу ТУАД Михаила Чуманова и бывшего замминистра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого. Первого обвиняют в получении взяток (ст. 290 УК РФ), второго — в крупной растрате (ст.160 УК РФ).