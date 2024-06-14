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Криминал Суд продлил на 72 часа задержание замглавы ТУАД Константину Громенко — что известно о дорожнике

Суд продлил на 72 часа задержание замглавы ТУАД Константину Громенко — что известно о дорожнике

Замначальника управления автодорог обвиняют в коррупции

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Константина Громенко обвиняют во взятках

Сегодня, 14 июня, суд продлил срок задержания на 72 часа заместителю начальника Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Константина Громенко. Об этом сообщил корреспондент НГС, находящийся на процессе.

Вместе с Громенко в суд также сегодня привезли его предполагаемого подельника — директора «ГИС-Эксперт» Андрея Казакова. Решение по нему будет озвучено позже.

В чём обвиняют?

Громенко обвиняют в получении взяток в виде денег и дорогого автомобиля за содействие при заключении контрактов и общее покровительство.

Следствие утверждает, что с 2015 по 2023 год Громенко получал взятки от директоров коммерческих организаций — руководителя «ИТС-Сибирь» Олега Сидоренко «ГИС-Эксперт» Андрея Казакова. По версии следствия, Громенко мог содействовать директору подрядной организации «ИТС-Сибирь» Олегу Сидоренко в хищении бюджетных средств. Уголовное дело против него касается хищения бюджетных денег, выделенных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

ООО «Гис-Эксперт» принадлежит Сергею Просекову (72%), Эдуарду Каурову (24%), ещё 4% принадлежат гендиректору Андрею Казакову. Выручка компании за прошлый год составила 221 миллион рублей, чистая прибыль — 138 миллионов. Компания существует с 2010 года. За всё время «Гис-Эксперт» поучаствовала в 89 госконтрактах на сумму свыше 1 миллиарда рублей. 50 из этих контрактов заключены с ТУАД Новосибирской области на общую сумму более 807 миллионов рублей.

Миллионы рублей должны были быть потрачены на оснащение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на трассах в Новосибирской области: в Черепановском и Купинском районах. Заказчиком выступило «Территориальное управление автодорог», подрядчиками — «Маслянинское ДРСУ» и ДРСУ «Новосибдорстрой», субподрядчиком — «ИТС-Сибирь».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «ИТС-Сибирь» было зарегистрировано в 2015 году и практически сразу стало выигрывать солидные госконтракты. Учредитель компании — Сергей Волосов, директор — Олег Сидоренко. За всё время своего существования организация получила тендеры на общую сумму более 785 миллионов рублей. По итогам 2023 года выручка компании зафиксирована на уровне 446,3 миллиона рублей, прибыль — 29,3 миллиона рублей.

Сергей Волосов также владеет «Метроком-Н» — компанией, которая занимается ремонтом дорог в Новосибирской области. Руководит организацией Александр Станиславович Бубенщиков. Человек с точно таким же ФИО числится исполнительным директором Маслянинского ДРСУ. Общая сумма заключенных госконтрактов «Метроком-Н» превышает 1,1 миллиарда рублей. По итогам 2023 года компания зафиксировала выручку на уровне 192,8 миллиона рублей, прибыль — 9,7 миллиона рублей.

На данный момент Олег Сидоренко находится под домашним арестом.

Кто такой Громенко?

Константин Громенко с 2007 года на протяжении девяти лет возглавлял ТУАД, а в 2015 году перешел на должность первого заместителя.

До перехода в управление Громенко 20 лет занимал различные должности в правительстве в качестве специалиста в области дорог и дорожного строительства

Константин Громенко начал свою карьеру в 1992 году в проектно-изыскательском институте «Сибгипрошахт» в Новосибирске. С 1995 по 2007 годы он занимал различные должности в администрации Новосибирской области, включая пост начальника отдела планирования и анализа работы дорожного комплекса.

Громенко окончил Сибирский государственный университет путей сообщения в 1992 году с отличием по специальности «Строительство автомобильных дорог». В разные годы работу Громенко оценивали в региональном правительстве. Например, в 2015-м ему вручили медаль регионального парламента «Общественное признание». Тогда председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Фёдор Николаев заявил, что назначение Громенко сделало работу ТУАД более системной.

В Новосибирске тем временем продолжают судить экс-главу ТУАД Михаила Чуманова и бывшего замминистра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого. Первого обвиняют в получении взяток (ст. 290 УК РФ), второго — в крупной растрате (ст.160 УК РФ).

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