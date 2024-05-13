Дорога к деньгам: дорожников обвинили в подмене оборудования на пунктах весового контроля — можно ли оспорить штрафы

Ущерб от вероятного мошенничества может исчисляться миллионами рублей Источник: Филипп Сапегин / Городские порталы











Новосибирские правоохранители взялись за дорожников. Очередное громкое уголовное дело прогремело под конец предыдущей короткой рабочей недели. Арестован директор крупной компании «ИТС-Сибирь», которая занимается техническим оборудованием дорог. Олега Сидоренко обвинили в крупном мошенничестве на оснащении пунктов весового контроля на областных трассах. По версии следствия, речь идёт о подмене дорогого импортного оборудования кустарными аппаратами, которые впоследствии неправомерно фиксировали нарушения автомобилистов. Защита бизнесмена недоумевает, ссылается на расплывчатость обвинения и сетует, что предпринимателя заранее объявили крупным мошенником, хотя вину его ещё предстоит доказать. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов изучил схему, по которой якобы работали дорожники, и выяснил, могут ли водители вернуть штрафы, выписанные на основе заключений якобы самодельного оборудования.



Дороги, которые ведут к деньгам



Новость о том, что у новосибирских дорожников крупные проблемы, прозвучала утром 7 мая. Силовики заявились с обысками в офисы крупных дорожных компаний: «ИТС-Сибирь», «Маслянинское ДРСУ» и ДРСУ «Новосибдорстрой», а также по месту жительства нескольких подозреваемых.



От источников, знакомых с ситуацией, стало известно, что речь идёт о крупном мошенничестве с оснащением пунктов весового контроля. Не удивительно, что максимально пристальное внимание со стороны правоохранителей было приковано к компании «ИТС-Сибирь», которая занимается внедрением аппаратно-программных комплексов на дорогах.



В распоряжение редакции НГС попало оперативное видео, на котором силовики приезжают в солидный офис компании в посёлке Восход, но абсолютно пустой. При этом на записи явно видно, что сотрудники в спешке покинули свои рабочие места. Обыск в офисе следователи, тем не менее, провели.

В офисе «ИТС-Сибирь» силовиков никто не встретил Источник: УФСБ по Новосибирской области

Директора «ИТС-Сибирь» Олега Сидоренко задержали в его небольшом, но аккуратном деревянном особняке. Он добровольно выдал зарегистрированное оружие и позволил силовикам провести обыск. Топ-менеджер компании удостоился отдельного уголовного дела о крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

На следующий день, 8 мая, следователь попросил суд отправить Сидоренко в следственный изолятор, но судья Руслан Фролов посчитал, что оснований для этого не хватает и дал следователю ещё 72 часа, чтобы подготовить более веские доказательства. Через двое суток директора «ИТС-Сибирь» таки отправили под арест, но заключение ближайшие два месяца он будет отбывать дома — так решил суд.



Спорные модули

Уголовное дело против Олега Сидоренко касается хищения бюджетных денег, выделенных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Миллионы рублей должны были быть потрачены на оснащение автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК) на трассах в Новосибирской области: в Черепановском и Купинском районах. Заказчиком выступило «Территориальное управление автодорог», подрядчиками — «Маслянинское ДРСУ» и ДРСУ «Новосибдорстрой», субподрядчиком — «ИТС-Сибирь».



По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «ИТС-Сибирь» было зарегистрировано в 2015 году и практически сразу стало выигрывать солидные госконтракты. Учредитель компании — Сергей Волосов, директор — Олег Сидоренко. За всё время своего существования компания выиграла тендеры на общую сумму более 785 миллионов рублей. По итогам 2023 года выручка компании зафиксирована на уровне 446,3 миллиона рублей, прибыль — 29,3 миллиона рублей.

Сергей Волосов также владеет «Метроком-Н» — компанией, которая занимается ремонтом дорог в Новосибирской области. Руководит организацией Александр Станиславович Бубенщиков. Человек с точно таким же ФИО также числится исполнительным директором Маслянинского ДРСУ. Общая сумма заключенных госконтрактов «Метроком-Н» превышает 1,1 миллиарда рублей. По итогам 2023 года компания зафиксировала выручку на уровне 192,8 миллиона рублей, прибыль — 9,7 миллиона рублей.

В 2019 году Олег Сидоренко занял первое место в рейтинге генеральных директоров Новосибирской области по версии журнала «Генеральный директор», говоорится на сайте «ИТС-Сибирь» Источник: its-sib.ru











По условиям госконтракта, на пунктах весового контроля должны были быть установлены весоизмерительные модули UnicamWIM чешского производителя Camea. По версии следствия, «ИТС-Сибирь» без согласования с заказчиком оснастил пункты «кустарно изготовленными модулями с оборудованием российского и китайского производства более низкой стоимостью, не отвечающими техническим требованиям». Технические характеристики кустарных модулей на пунктах весового контроля отличались от заявленных в техзадании госконтракта.

Более того, правоохранители заявили, что субподрядчик решил скрыть подмену. Представителям заказчика на самодельных модулях продемонстрировали ранее нанесенные логотипы компании Camea и вручили паспорта системы UnicamWIM. Так акты приема-передачи работ были подписаны, «ИТС-Сибирь» получил оплату по госконтракту в полном размере.



В мае 2024 года Олег Сидоренко встретил на пороге своего дома сотрудников ФСБ Источник: Пресс-служба УФСБ по Новосибирской области











В материалах дела говорится о подмене оборудования на пунктах весового контроля в Купинском и Черепановском районах. Известно, что признаки предполагаемой аферы также обнаружены на пункте в Болотнинском районе. По словам источника НГС, сейчас силовики определяются с кругом людей, которым также готовят обвинения в мошенничестве — это те, кто, по версии следствия, помогал Сидоренко.



СМИ со ссылкой на источники отмечают, что ущерб бюджету от выявленного мошенничества может превышать 100 миллионов рублей. Собеседник НГС из числа людей, знакомых с ситуацией, подчеркнул, что сумма ущерба может и вовсе перевалить за 120 миллионов: речь идёт о трёх комплексах, на каждый из которых было потрачено более 40 миллионов рублей. Предполагается, что нарушения, выявленные на указанных пунктах, могли быть зафиксированы нелегитимно, и автомобилисты могут оспорить потребовать вернуть уплаченные в казну штрафы. А это несёт за собой дополнительные потери для бюджета.

Откуда 100 миллионов?

Адвокат Олега Сидоренко Ирина Гребнева недоумевает по поводу возможного объявленного ущерба в сотню миллионов рублей. По её словам, её подзащитному предъявили ущерб в хищении только 12,3 миллиона рублей.

Дело в том, что установленные пункты весового контроля стоимостью в несколько десятков миллионов рублей представляют собой комплексы, состоящие из железных конструкций, оборудования и программного обеспечения, отметила адвокат в беседе с корреспондентом НГС. Гребнева подчеркнула, что силовики предъявили претензии только к модулям, отвечающим за измерение массы проезжающих автомобилей стоимостью чуть более 6 миллионов рублей каждый. Обвинения в том, что Сидоренко подменил дорогостоящее оборудование «кустарными» аппаратами, адвокат полностью отрицает.

— Его нельзя заменить на более дешевый аналог, потому что производитель устанавливает на этот комплекс сложное программное обеспечение на рабочий компьютер. Этот компьютер не даст подсоединить модуль, который не адаптирован и не сертифицирован под это программное обеспечение. Претензий в том, что поставили комплекс, взяли денег, а он не работает, Сидоренко не предъявляют, — пояснила Гребнева.

Она отметила, что в деле нет экспертизы, которая бы подтвердила версию следователей. Основой обвинению, по ее словам, сегодня служит некая справка, выданная «Новосибирским центром стандартизации, метрологии и сертификации». Источник НГС заверил, что в скором времени такая экспертиза будет проведена.

Платить нельзя обжаловать

Юрист Антон Иванов в беседе с корреспондентом НГС отметил, что даже если эксперты подтвердят версию следствия о неправильной работе пунктов весового контроля, волны требований вернуть деньги от автомобилистов в ближайшее время можно не ждать. Он подчеркнул, что в заключении специалистов необходимо будет тщательно изучить несоответствие характеристик установленных модулей заявленным параметрам по госконтракту.



— Один из параметров, который должен быть тщательно изучен, — например, допустимая погрешность. Возможно, придётся разбираться отдельно в каждом индивидуальном случае, — отметил юрист.



Расследование продолжается.

В Новосибирске тем временем продолжают судить экс-главу ТУАДа Михаила Чуманова и бывшего замминистра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого. Первого обвиняют в получении взяток (ст. 290 УК РФ), второго — в крупной растрате (ст.160 УК РФ).

