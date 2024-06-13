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Криминал эксклюзив Замглавы ТУАД Новосибирской области доставили на допрос в СК — его подозревают в коррупции

Замглавы ТУАД Новосибирской области доставили на допрос в СК — его подозревают в коррупции

Возбуждено уголовное дело

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Чиновника допрашивают следователи, возбуждено уголовное дело

Следственные мероприятия проходят в Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области в четверг, 13 июня.

По данным источника НГС, представители Следственного комитета допрашивают замглавы ТУАД Константина Громенко. Чиновника подозревают в причастности к коррупционным преступлениям, возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, Громенко мог содействовать директору подрядной организации «ИТС-Сибирь» Олегу Сидоренко в хищении бюджетных средств. Уголовное дело против него касается хищения бюджетных денег, выделенных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Миллионы рублей должны были быть потрачены на оснащение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на трассах в Новосибирской области: в Черепановском и Купинском районах. Заказчиком выступило «Территориальное управление автодорог», подрядчиками — «Маслянинское ДРСУ» и ДРСУ «Новосибдорстрой», субподрядчиком — «ИТС-Сибирь».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «ИТС-Сибирь» было зарегистрировано в 2015 году и практически сразу стало выигрывать солидные госконтракты. Учредитель компании — Сергей Волосов, директор — Олег Сидоренко. За всё время своего существования организация получила тендеры на общую сумму более 785 миллионов рублей. По итогам 2023 года выручка компании зафиксирована на уровне 446,3 миллиона рублей, прибыль — 29,3 миллиона рублей.

Сергей Волосов также владеет «Метроком-Н» — компанией, которая занимается ремонтом дорог в Новосибирской области. Руководит организацией Александр Станиславович Бубенщиков. Человек с точно таким же ФИО числится исполнительным директором Маслянинского ДРСУ. Общая сумма заключенных госконтрактов «Метроком-Н» превышает 1,1 миллиарда рублей. По итогам 2023 года компания зафиксировала выручку на уровне 192,8 миллиона рублей, прибыль — 9,7 миллиона рублей.

На данный момент Олег Сидоренко находится под домашним арестом.

В Новосибирске тем временем продолжают судить экс-главу ТУАДа Михаила Чуманова и бывшего замминистра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого. Первого обвиняют в получении взяток (ст. 290 УК РФ), второго — в крупной растрате (ст.160 УК РФ).

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