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Криминал Следком подтвердил задержание замначальника ТУАД Новосибирской области Константина Громенко

Следком подтвердил задержание замначальника ТУАД Новосибирской области Константина Громенко

Его подозревают во взятке

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В отношении Константина Громенко возбудили уголовное дело

Следственный комитет подтвердил, что в отношении заместителя начальника ТУАД Новосибирской области Константина Громенко возбудили уголовное дело.

Об этом сообщил официальный телеграм-канал Следственного комитета России:

— В следственном управлении СК России по Новосибирской области в отношении заместителя начальника Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Константина Громенко возбуждено уголовное дело.

Дорожника подозревают в получении взятки (ст. 290 УК РФ).

В пресс-службе ТУАД информацию не комментируют.

Ранее источник НГС сообщил, с чем именно может быть связано уголовное дело. Подробности — в этом материале.

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ТУАД Задержание Уголовное дело Взятка Новосибирская область
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