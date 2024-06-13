Следком подтвердил задержание замначальника ТУАД Новосибирской области Константина Громенко

Следственный комитет подтвердил, что в отношении заместителя начальника ТУАД Новосибирской области Константина Громенко возбудили уголовное дело.
Об этом сообщил официальный телеграм-канал Следственного комитета России:
— В следственном управлении СК России по Новосибирской области в отношении заместителя начальника Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Константина Громенко возбуждено уголовное дело.
Дорожника подозревают в получении взятки (ст. 290 УК РФ).
В пресс-службе ТУАД информацию не комментируют.
Ранее источник НГС сообщил, с чем именно может быть связано уголовное дело. Подробности — в этом материале.
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