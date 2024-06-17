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Попробуй, переплыви! Новосибирск затопило из-за ливня и грозы — онлайн

Присылайте свои фото и видео

12 008
42 комментария

В Новосибирск сегодня, 17 июня, около 14:30 начался сильный ветер. Город накрыла темная грозовая туча. Мы следим за обстановкой в режиме онлайн.

Присылайте свои фото и видео с улицы! Может у вас уже прошел дождь?
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Александра Бруня

Пешеходам сегодня будет нелегко.

Александра Бруня

На перекрестке улиц Федосеева и Бориса Богаткова дождю усиленно помогают.

Александра Бруня

Пугающая красота.

Александра Бруня

Сильный ветер поднял пыль.

Александра Бруня

— Я хотела, чтобы он просто пыль прибил, но точно не таким же темпом, — отметила читательница НГС.

Александра Бруня

Шикарные кадры от читательницы НГС Ксении.

Александра Бруня

— В Октябрьском районе сильный ветер бушует. А 7–10 минут назад было солнце, — отметила читательница НГС.

Александра Бруня

Ситуация на Маркса.

Александра Бруня

Вы были готовы к непогоде?

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Александра Бруня

Пыльная буря.

Александра Бруня

Подборка фотографий наших читателей. Продолжайте присылать свои снимки и видео!

Александра Бруня

— Что-то надувает. Сейчас бахнет, — уверен читатель НГС.

Александра Бруня

И видео с ураганным ветром.

Александра Бруня

А это ситуация в центре города.

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