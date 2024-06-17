Попробуй, переплыви! Новосибирск затопило из-за ливня и грозы — онлайн

В Новосибирск сегодня, 17 июня, около 14:30 начался сильный ветер. Город накрыла темная грозовая туча. Мы следим за обстановкой в режиме онлайн.
Пешеходам сегодня будет нелегко.
На перекрестке улиц Федосеева и Бориса Богаткова дождю усиленно помогают.
Пугающая красота.
Сильный ветер поднял пыль.
— Я хотела, чтобы он просто пыль прибил, но точно не таким же темпом, — отметила читательница НГС.
Шикарные кадры от читательницы НГС Ксении.
— В Октябрьском районе сильный ветер бушует. А 7–10 минут назад было солнце, — отметила читательница НГС.
Ситуация на Маркса.
Вы были готовы к непогоде?
Взяли с собой зонтик?
Пыльная буря.
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— Что-то надувает. Сейчас бахнет, — уверен читатель НГС.
И видео с ураганным ветром.
А это ситуация в центре города.