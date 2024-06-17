«Реформаторы примут решение, а вы, бабоньки, вывозите. Выручайте страну». Что думает про отмену ЕГЭ обычный учитель

Учитель уверена: отменят или оставят ЕГЭ, разгребать проблемы придется всё равно педагогам Источник: из личного архива Ирины Ульяновой











Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП собираются внести в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. «Мы раньше проходили классические испытания и не сталкивались с тем, что происходит повсеместно в регионах — какие-то металлоискатели, какие-то туалеты, система зависает. Конечно, любые экзамены, тем более выпускные, — это стресс, но такого массового возмущения они не вызывали. Были скандалы, когда списывали, когда 100-балльники по ЕГЭ писали слово «молоко» с тремя ошибками, но происходящее выходит за грань оценки знаний. Мы должны слышать наших граждан и предлагать решение», — говорит автор поправок, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Досмотры в некоторых школах действительно были антиобщественные и жестокие, но что значит отмена ЕГЭ для всех учеников? Об этом рассуждает учитель из Тюмени со стажем более 30 лет Ирина Ульянова.



Только ленивый не задал вопрос: «Как вы относитесь к отмене ЕГЭ?» И этот ленивый — я. И сейчас задавать его тоже не буду. Ибо прекрасно знаю, что бурно радуются те, кто понятия не имеет, что это такое ЕГЭ, в том числе авторы законопроекта. Но с ними как раз всё понятно.



Я на своем веку пережила столько форм экзамена по русскому языку и литературе, как ученица, как учитель, как экзаменатор, как эксперт ЕГЭ, что, может быть, какую-то и запамятовала. Сочинение, билеты, защита рефератов, изложение с элементами сочинения, тестирование, ЕГЭ во всех вариациях, итоговое сочинение… И абсолютно ко всем применима формула В. Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».



Помню аргументацию против сочинения: списывают, сами не думают, заучивают штампы. Против билетов: зазубривают готовые ответы, не хотят думать, учителя билеты подкладывают и т.п. Против рефератов: списывают готовые работы, сами не хотят думать. Куда ни кинь — всюду клин.



Сама лично в школе писала выпускное сочинение по русскому языку и литературе, которое оценивалось двумя отметками, за содержание — литература, грамотность — русский. Причем уроков русского языка в 9–10-м классе не было, его изучение заканчивалось в 8-м классе. Был факультатив. И то не всегда. После сочинения я сдавала устно по билетам экзамен по белорусской литературе, т.к. училась в Белоруссии. И не по выбору. И никакого тебе «зачем мне белорусская литература, если я буду химиком-технологом в Китае?»



Через месяц, чтобы поступить в вуз, я сдавала вступительное сочинение по литературе, о котором недавно писала, как Пушкин спас меня на экзамене. Потом были устные экзамены по немецкому, истории и экзамен по билетам по русскому языку и литературе. Теперь, уважаемые друзья, давайте посчитаем, во сколько раз при подобном раскладе возрастет уровень стресса для ребенка, на снижение которого надеются депутаты?



Далее — расходы домохозяйств. Этот аргумент меня особенно повеселил. У нас отдельные мамы переживали, что любимое дитя вынуждено на общественном транспорте до соседней школы добираться. Аж 10 минут!



Не буду отсылать к истории Ломоносова. Времена давние. Вспомню себя. Я поехала в другой город. Жила там месяц в общежитии, чтобы учиться на подготовительных курсах. И мне никто не готовил: столовая, магазин. Депутаты это учитывали в аргументах против ЕГЭ?



Ну и, наконец, заучивание формулировок. Для наглядности приведу фрагмент из открытого КИМа по литературе за текущий год. Стихотворение Исаковского в программу не входит. Почему оно на экзамене? Чтобы проверить, насколько ученик разбирается в лирике. Если он ничего в лирике не смыслит, то «натаскать» на этот ответ невозможно. Как и на сочинение, которое несет основные баллы.



Радуюсь ли я возможной отмене ЕГЭ как учитель? Нет. Все реформы образования пройдены мной изнутри: реформаторы примут решение, а вы, бабоньки, вывозите. Выручайте страну. Как-нибудь разберетесь. Ну и что, что учебников нет. «На то вам и дана высшая категория, чтобы вы умели учить в любой ситуации».



Боюсь ли я отмены ЕГЭ как репетитор? Нет. При любом формате экзамена я, в первую очередь, учу понимать литературу. Сегодня только девочка написала: «Занятия сейчас имеют для меня огромное значение. Мне очень тяжело заставить себя саму что-то прочитать, так как с детства я ненавижу книги. Но, как бы удивительно это ни звучало, занятия с вами раскрыли во мне интерес к литературе. Занятия помогают мне поддерживать мой интерес и поднимают мотивацию к подготовке ГИА. Спасибо вам за ваш труд, это очень значимо!» Ради этого и работаю.



Не так давно разгорелся жуткий скандал на ЕГЭ в Воронеже. Школьницу вынудили раздеться до нижнего белья, чтобы пройти через рамки с металлоискателями: они срабатывали на металлические косточки в ее бюстгальтере. Местные чиновники ничего противозаконного в действиях охраны при этом не нашли, ответив, что «этические нормы не нарушены». А в тюменской школе у учеников на экзамене отобрали воду.

