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Происшествия На Алтае во время сплава по горной реке погиб мужчина — его тело нашли спасатели

На Алтае во время сплава по горной реке погиб мужчина — его тело нашли спасатели

Компания решила покорить реку на катамаране

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13 комментариев
Сообщение о гибели опубликовали сегодня, 17 июня

В Алтайском крае во время сплава по горной реке погиб мужчина. Как сообщили в МЧС России, погибший плыл на катамаране.

— Четыре человека на катамаране решили покорить реку Песчаная. При прохождении порогов мужчина оказался в воде. Его тело нашли сотрудники МЧС России, — сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Как добавили спасатели, туристы не регистрировали свой маршрут в МЧС России.

Если вы что-то знаете о происшествии, свяжитесь с нами
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В Новосибирской области за последнюю неделю утонули девять человек, пять из которых дети. Поиски двух людей, в том числе одного ребенка, продолжаются.

ПО ТЕМЕ
Алтайский край Сплав Река МЧС
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