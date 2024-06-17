На Алтае во время сплава по горной реке погиб мужчина — его тело нашли спасатели

В Алтайском крае во время сплава по горной реке погиб мужчина. Как сообщили в МЧС России, погибший плыл на катамаране.
— Четыре человека на катамаране решили покорить реку Песчаная. При прохождении порогов мужчина оказался в воде. Его тело нашли сотрудники МЧС России, — сообщили в телеграм-канале МЧС России.
Как добавили спасатели, туристы не регистрировали свой маршрут в МЧС России.
В Новосибирской области за последнюю неделю утонули девять человек, пять из которых дети. Поиски двух людей, в том числе одного ребенка, продолжаются.