На Алтае во время сплава по горной реке погиб мужчина — его тело нашли спасатели

Сообщение о гибели опубликовали сегодня, 17 июня Источник: МЧС России/ телеграм-канал











В Алтайском крае во время сплава по горной реке погиб мужчина. Как сообщили в МЧС России, погибший плыл на катамаране.

— Четыре человека на катамаране решили покорить реку Песчаная. При прохождении порогов мужчина оказался в воде. Его тело нашли сотрудники МЧС России, — сообщили в телеграм-канале МЧС России.



Как добавили спасатели, туристы не регистрировали свой маршрут в МЧС России.