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Происшествия «Крайне сложная обстановка»: за неделю в Новосибирской области утонули 9 человек — из них 5 дети

«Крайне сложная обстановка»: за неделю в Новосибирской области утонули 9 человек — из них 5 дети

За три дня обстановка ухудшилась в 4,5 раза

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Чаще всего погибают в местах, где запрещено купаться

В Новосибирской области за последнюю неделю утонули девять человек, пять из которых дети. Об этом рассказал первый заместитель министра МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев на оперативном совещании у губернатора сегодня, 17 июня.

— Сложилась крайне сложная обстановка. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года происшествий и гибель людей на воде за неделю увеличилось в четыре с половиной раза. При этом количество погибших за последние три дня практически сопоставимо с показателями июня прошлого года, — рассказал Евгений Лебедев.

Девять происшествий случились в Новосибирске, Барабинском, Колыванском, Коченевском, Кочковском, Новосибирском и Ордынском районах. Поиски двух людей, в том числе одного ребенка, продолжаются.

Как добавил Евгений Лебедев, в восьми из девяти случаев гибель произошла в местах неорганизованного отдыха. По словам МЧС, там были установлены предупреждающие знаки.

За 16 июня спасатели помогли пяти людям, которые были в воде. Как добавили в МЧС, сегодня, 17 июня, местами в области сохранится аномально жаркая температура. Из-за этого риск возникновения чрезвычайных ситуаций на воде высокий.

В субботу у Димитровского моста столкнулись моторная лодка и баржа. Одна из трех пассажиров погибла. Пятилетняя девочка, которая смогла выбраться на берег, остается под наблюдением врачей.

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