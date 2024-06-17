«Крайне сложная обстановка»: за неделю в Новосибирской области утонули 9 человек — из них 5 дети

Чаще всего погибают в местах, где запрещено купаться Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области за последнюю неделю утонули девять человек, пять из которых дети. Об этом рассказал первый заместитель министра МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев на оперативном совещании у губернатора сегодня, 17 июня.

— Сложилась крайне сложная обстановка. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года происшествий и гибель людей на воде за неделю увеличилось в четыре с половиной раза. При этом количество погибших за последние три дня практически сопоставимо с показателями июня прошлого года, — рассказал Евгений Лебедев.

Девять происшествий случились в Новосибирске, Барабинском, Колыванском, Коченевском, Кочковском, Новосибирском и Ордынском районах. Поиски двух людей, в том числе одного ребенка, продолжаются.

Как добавил Евгений Лебедев, в восьми из девяти случаев гибель произошла в местах неорганизованного отдыха. По словам МЧС, там были установлены предупреждающие знаки.

За 16 июня спасатели помогли пяти людям, которые были в воде. Как добавили в МЧС, сегодня, 17 июня, местами в области сохранится аномально жаркая температура. Из-за этого риск возникновения чрезвычайных ситуаций на воде высокий.