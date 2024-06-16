Попавшая под баржу пятилетняя девочка остается в больнице — какие версии у полиции

Мужчина и ребенок смогли выбраться на берег Источник: Транспортная полиция Сибири/ телеграм-канал











Пятилетняя девочка, которая пострадала во время столкновения моторной лодки и баржи в Новосибирске, остается под наблюдением врачей. Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции, жизнь ребенка вне опасности.

— Сотрудники линейного отдела МВД России в речном порту Новосибирска продолжают работать на месте столкновения моторной лодки с баржей в Новосибирске и в больнице, куда доставили пятилетнюю девочку, находившуюся на борту маломерного судна в момент столкновения, — добавили в пресс-службе МВД на транспорте.



Сейчас проверяется информация, что у моторной лодки отказал двигатель. Это могло привести к тому, что водитель лодки потерял управление и судно течением затянуло под баржу. Лодкой управлял 58-летний мужчина на законных основаниях. Он получил травмы мягких тканей головы. В результате происшествия у Димитровского моста погибла 58-летняя женщина.