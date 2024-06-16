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Происшествия Попавшая под баржу пятилетняя девочка остается в больнице — какие версии у полиции

Попавшая под баржу пятилетняя девочка остается в больнице — какие версии у полиции

У мужчины, который управлял столкнувшейся с баржей лодкой, ушиб мягких тканей

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Мужчина и ребенок смогли выбраться на берег

Пятилетняя девочка, которая пострадала во время столкновения моторной лодки и баржи в Новосибирске, остается под наблюдением врачей. Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции, жизнь ребенка вне опасности.

— Сотрудники линейного отдела МВД России в речном порту Новосибирска продолжают работать на месте столкновения моторной лодки с баржей в Новосибирске и в больнице, куда доставили пятилетнюю девочку, находившуюся на борту маломерного судна в момент столкновения, — добавили в пресс-службе МВД на транспорте.

Сейчас проверяется информация, что у моторной лодки отказал двигатель. Это могло привести к тому, что водитель лодки потерял управление и судно течением затянуло под баржу. Лодкой управлял 58-летний мужчина на законных основаниях. Он получил травмы мягких тканей головы. В результате происшествия у Димитровского моста погибла 58-летняя женщина.

Если вам известны подробности происшествия, свяжитесь с нами
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Как раннее рассказывали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, мужчина и ребенок смогли выбраться на берег, а женщина погибла на месте.

ПО ТЕМЕ
Лодка Димитровский мост Новосибирск Транспортная полиция
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