«Вынуждены выходить на трассу»: жителям микрорайона Светлый перенесли остановку — схема с мучениями

Люди недовольны, что до микрорайона теперь приходится далеко идти от остановки Источник: предоставлено читателями НГС











Жителям микрорайона Светлый поселка Октябрьский перенесли автобусную остановку. Людям стало неудобно добираться. Проблема существует с марта 2024 года, и многочисленные жалобы людей не помогают. В администрации и региональном Министерстве транспорта прокомментировали ситуацию — ответы на жалобы получили сами жители.



Возмущенные жители

Жители микрорайона остались недовольны переносом остановки после продления маршрута автобуса № 289 (межмуниципальный маршрут от остановки «Метро Заельцовская» до остановки «Французский квартал»).



— Раньше этот маршрут следовал только до остановки «Микрорайон Светлый», но с 1 марта 2024 года его продлили до остановки «Французский квартал». А с 1 апреля 2024 года отменили заезд на остановку «Микрорайон Светлый». Ее заменили на новую «Мемориальный комплекс», которая находится на Локтинской трассе, примерно за 400 метров от въезда в жилмассив. Теперь жители жилмассива вынуждены выходить из автобуса на трассу, потом идти в обратном направлении около 400 метров, делать большой крюк, — рассказала местная жительница Наталья.

Раньше остановка была в самом сердце микрорайона (слева), теперь на трассе (справа) Источник: предоставлено читателями НГС











Жители микрорайона уверены, что остановка «Мемориальный комплекс» небезопасна, так как находится на трассе фактически посреди поля. При этом, утверждает Наталья, именно жители их жилмассива составляют основную массу пассажиров автобуса № 289.



— Теперь ежедневно можно наблюдать жалкое зрелище, как по трассе тянется вереница людей — и старики с палочками, и люди с маленькими детьми. А что будет зимой, когда дорога вдоль трассы, которая даже летом постоянно обдувается ветром, превратится в козью тропу на морозном ветру? Почему жителей нашего жилмассива лишили возможности выходить на своей остановке «Микрорайон Светлый»? Она была безопасной, внутри самого жилмассива, рядом расположены аптеки, пекарня, магазины. На месте бывшей остановки теперь паркуются фуры, — сетует Наталья.

Источник: Юрий Орлов











Что говорят в Минтрансе

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области жителям в ответ на запрос сообщили (копия ответа есть в распоряжении редакции), что из-за перехода на маршруте № 289 подвижного состава с малого на средний класс эксплуатация остановки «Микрорайон Светлый» стала невозможной.



— Разворотная площадка не соответствует требованию ГОСТ. Застройщик СФО «Основа» организовал остановку «Мемориальный комплекс». С 1 апреля 2024 года движение маршрута № 289 проходит через промежуточный остановочный пункт «Мемориальный комплекс» без заезда на остановку «Микрорайон Светлый» в соответствии с утвержденным реестром межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории области, — сообщили в министерстве.



Там добавили, что застройщик взял на себя обязательства по благоустройству пешеходных подходов к новой остановке, а министерство планирует контролировать работы. Также там добавили, что вопросами организации транспортного обслуживания населения в поселке Октябрьский занимается администрация Мошковского района.



Что говорят в администрации

В администрации Мошковского района жителям сообщили, что для улучшения качества транспортного обслуживания опросили пассажиров по поводу изменения схемы движения маршрута № 289 с заездом во «Французский квартал». В опросе участвовали 620 человек, из них 562 человека согласились с изменениями. При этом в администрации добавили, что опрашивать людей для остановки не требовалось — такое решение принимает комиссия по обследованию дорожных условий. Там также напомнили о том, что по ГОСТу использование старой остановки стало невозможным из-за смены класса автобуса.

Корреспондент НГС направила запросы в администрацию Мошковского района и в компанию СФО «Основа» с просьбой прокомментировать происходящее. Ответы мы опубликуем позже.



Ранее НГС писал о том, как наказали водителя автобуса, который высадил пассажиров посреди дороги в Новосибирске. Он остановился из-за ДТП, и людям пришлось идти по магистрали.

