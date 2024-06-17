Барнаульского маньяка привезли в суд: его обвиняют в убийстве абитуриенток

Виталия Манишина привели в Калманский районный суд — рядом здание администрации, где он работал Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Алтайском крае начался суд над Виталием Манишиным — он известен как барнаульский маньяк. Как сообщает корреспондент НГС, процесс над обвиняемым в серии убийств проходит в Калманском районном суде. Рядом находится администрация, в которой когда-то работал Манишин.



Подсудимому вменяют 11 эпизодов убийств. По версии следствия, одно из преступлений Манишин совершил ещё в 1989 году. На процесс приехали некоторые родственники потерпевших. Среди них отец Ксении Киргизовой — это пятая убитая абитуриентка.

Барнаульского маньяка ловили 35 лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Предполагаемого Маньяка задержали в 2023 году. Он работал заместителем главы районной администрации. Здание находится недалеко от суда, где проходит процесс над Манишиным.



В начале нулевых Виталий Манишин подъезжал к университету на красной «шестерке» и караулил абитуриенток, в надежде завести знакомства для интимных отношений. Завязывая разговор с девушками, Виталий представлялся человеком со связями, способным решить проблему с поступлением. Мужчина сажал их в машину, вывозил в район, насиловал и душил руками, ремнем безопасности или ремнем от брюк. Затем прятал тела недалеко от места убийств и накрывал их ветками.

В прошлом году НГС пообщался со следователями по делу барнаульского маньяка и узнал, что известно о том, кто может быть причастен к убийствам девушек.