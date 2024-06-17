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За лучшей жизнью: новосибирцы готовы уезжать из города — они назвали причины

Результаты опроса рассказали аналитики

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Больше всего в Новосибирске к переезду готовы молодые люди в возрасте 25–34 лет

Аналитики выяснили, что многие новосибирцы готовы переехать из родного региона ради смены работы. Такие результаты показал опрос платформы hh.ru и компании «Сибур».

Как рассказали аналитики, среди опрошенных каждый второй житель Новосибирска готов сменить место жительства. При этом абсолютное большинство (88% респондентов) готовы переехать вслед за второй половиной.

Больше всего в Новосибирске к переезду готовы молодые люди в возрасте 25–34 лет. Каждый второй (54%) из них готов и частым командировкам. Чаще всего на переезд согласны управленцы высшего и среднего звена (76%), специалисты из сферы строительства и недвижимости (61%), а также производства и сервисного обслуживания (60%). 88% опрошенных новосибирцев, независимо от профессии и возраста, готовы переехать в другой город вслед за своими супругами.

Переехать ради работы в другой город без дополнительных условий согласились бы 8%. Для них переезд — не только финансовые выгоды, но и возможности самореализации (47%), шанс начать новую жизнь (38%) и познакомиться с новым интересным регионом (9%).

38% новосибирцев хотят участвовать в каком-то крупном проекте, что и может стать причиной для переезда. Также на смену места людей мотивирует лучшее качество городской среды (74%), большее количество возможностей для досуга (43%), доступное жилье (28%).

Выбирая город для переезда половина опрошенных предпочитают крупные и средние города (54%), а не миллионники. Приоритет мегаполисам отдают только опрошенные, занятые в сферах искусства, развлечений и массмедиа (53%).

Ранее НГС писал о том, что новосибирская область вошла в топ регионов по средней зарплате. Аналитики рассказали, сколько предлагают сотрудникам.

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