Андрею Перлову предложили подписать контракт с Минобороны — олимпийский чемпион сейчас в СИЗО

Пока Андрей Перлов обдумывает предложение — деталей об условиях службы ему не рассказали Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Олимпийскому чемпиону и экс-гендиректору ФК «Новосибирск» Андрею Перлову, который находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве и растрате, предложили подписать контракт с Минобороны и отправиться на СВО. Об этом Перлов сообщил в последнем письме родственникам, с которым ознакомился корреспондент НГС.



— Пришла, видимо, помощник следователя и принесла мне уведомление, которое я мог сразу же заполнить, за подписью моего следователя! С печатью! Уведомление о моём желании заключить контракт с Минобороны и поехать на СВО. Что уголовное дело будет приостановлено, а потом — она не знает. Она ничего не объяснила и ничего не знает про условия службы, ни про срок, — пишет Перлов в письме из СИЗО.

В разговоре с НГС адвокат Андрея Перлова объяснил, что закон позволяет его подзащитному подписать контракт, что может освободить его от уголовной ответственности.

— Напомню, Указ Президента РФ от 21 сентября 2022 г. N 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» сохраняет свое действие. Поэтому сегодня мы живем в период мобилизации. Федеральным законом от 23 марта 2024 года № 64-ФЗ Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс РФ дополнены статьями, относящимися, в частности, к периоду мобилизации. В пункте 3.1 части 1 статьи 208 УПК РФ установлено, что заключение подозреваемым или обвиняемым в период мобилизации контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации влечет за собой приостановление производства по уголовному делу, — уточнил Геннадий Шишебаров.

По словам адвоката, Перлов не входит в перечень обвиняемых, с которыми нельзя заключать контракт — его статья позволяет это сделать.

Уголовное дело в отношении экс-гендиректора ФК «Новосибирск» могут прекратить в нескольких случаях, например, со дня награждения государственной наградой или со дня увольнения с военной службы по возрасту или состоянию здоровья. Это предусмотрено ст. 78.1 УК РФ, уточнил Шишебаров.

УК РФ Статья 78.1. Освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или в военное время либо заключением в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы, а равно в связи с прохождением военной службы в указанные периоды или время (consultant.ru)

— То обстоятельство, что Андрею Перлову на сегодняшний день 62 года, не препятствует заключению с ним контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, — заключил юрист.



Олимпийский чемпион по спортивной ходьбе и бывший директор ФК «Новосибирск» находится в СИЗО уже несколько месяцев. Андрея Перлова арестовали по обвинению в мошенничестве и растрате бюджетных средств в конце марта. Адвокат спортсмена уверен, что оснований для возбуждения дела не было, и уже несколько раз обжаловал постановление. 11 июня суд рассмотрел очередную жалобу. НГС приводил доводы Андрея Перлова и его защиты с последнего судебного заседания.