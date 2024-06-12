«В СИЗО уже все смеются»: адвокат потребовал закрыть дело экс-директора ФК «Новосибирск» — в чём он видит нестыковки

Защита предполагает, что преследование Андрея Перлова может быть выгодно неким представителям бизнеса Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Олимпийский чемпион по спортивной ходьбе и бывший директор ФК «Новосибирск» находится в СИЗО уже несколько месяцев. Андрея Перлова арестовали по обвинению в мошенничестве и растрате бюджетных средств. Адвокат спортсмена уверен, что оснований для возбуждения дела не было, и уже несколько раз обжаловал постановление. 11 июня суд рассмотрел очередную жалобу. Доводы Андрея Перлова и его защиты — в материале НГС.



Версия следствия

Утром 29 марта появились первые сообщения о задержании бывшего генерального директора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова. Сотрудники правоохранительных органов провели операцию днем ранее. Ночь Перлов провел в изоляторе временного содержания.

Обвинения против Перлова связаны с его деятельностью на посту гендиректора клуба. В частности, речь идет о хищении бюджетных средств и крупном мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ). Суд отправил Перлова в следственный изолятор. В конце мая адвокат спортсмена Геннадий Шишебаров сообщил, что обвиняемый попал в тюремную больницу — после лечения он вернулся в СИЗО.

Ранее НГС узнал от источника, что в 2020 году бывший генеральный директор клуба Андрей Перлов зарегистрировал коммерческую организацию с аналогичным названием — ООО «Академия ФК «Новосибирск». Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания была создана в сентябре 2020 года, а её единственным учредителем стал сам Перлов. За 2021 год выручка фирмы составила 964 тысячи рублей, а прибыль — 21 тысячу рублей. В 2022 году компанию ликвидировали.

В период руководства Андрея Перлова ФК «Новосибирск» получил около 750 миллионов рублей субсидий из областного бюджета по программе «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области». Правоохранительные органы подозревают, что часть этих средств была направлена на оплату аренды футбольных полей для частной Академии перлова по завышенным тарифам. При этом занятия юных футболистов на поле оплачивали их родители, несмотря на то, что по документам поля им предоставляли бесплатно.

Следствие предполагает, что Перлов использовал бюджетные средства для оплаты аренды полей, а деньги за тренировки собирал с детей, занимающихся в муниципальной секции. В итоге коммерческая организация могла не вести реальную деятельность, а средства поступали за счёт субсидий и родителей воспитанников.

Перлов — чемпион Олимпиады 1992 года Источник: perlov.mir-amt.ru











Андрей Перлов, 61-летний уроженец Новосибирска, с юных лет увлекался спортом. В интервью он рассказывал, что еще в школьные годы показывал хорошие результаты в беге, но именно спортивная ходьба стала дисциплиной, в которой он не знал поражений.



Свою коллекцию побед на крупных соревнованиях Андрей Перлов начал собирать в 80-е годы. В 18 лет он занял четвертое место на отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Москве. В дальнейшем он шесть раз становился чемпионом СССР на дистанциях 20 км и 50 км. В 1990 году спортсмен стал чемпионом Европы, дважды выигрывал Кубок мира в составе сборной СССР и дважды завоевывал серебряные медали чемпионатов мира в личном зачете. Вершиной его карьеры стало золото Олимпийских игр 1992 года в Барселоне на дистанции 50 км. На сайте библиотеки сибирского краеведения отмечается, что именно Андрей Перлов ввел традицию пробежки победителя с государственным флагом перед зрителями.

А кто потерпевший?

На стадии следствия адвокат Андрея Перлова Геннадий Шишебаров подаёт жалобы как на меру пресечения в виде ареста, так и на сам факт возбуждения уголовного дела. Очередную жалобу 11 июня рассмотрел Центральный районный суд Новосибирска — на заседании присутствовал и корреспондент НГС.

Доводы Геннадия Шишебарова сводятся к тому, что в материалах дела нет заявления потерпевшей стороны, поэтому оснований для возбуждения дела нет.

— При возбуждении уголовного дела у следователя должны быть обязательно данные о том, что именно Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области является потерпевшим в этом уголовном деле. Таких данных в материалах нет. Я бы хотел обратить внимание на то, что деньги не обладают индивидуальными признаками, — объяснил адвокат на суде.

Из показаний следует, что Андрею Перлову вменяют присвоение 963 тысяч рублей — эта сумма соответствует выручке ООО «Академия ФК «Новосибирск». В материалах дела сказано, что субсидии из областного бюджета в футбольный клуб с 2020 по 2022 годы составили 745 миллионов рублей.

— Но при этом нет указаний на финансовые документы, по которым эта сумма в 963 тысячи поступила из министерства в футбольный клуб «Новосибирск». В самом материале, по которому возбуждено уголовное дело, нет ни одного финансового документа, подтверждающего факт передачи министерством в ФК этой денежной суммы, являющейся предметом мошенничества, — продолжает защитник.

Адвокат планирует обращаться в Генеральную прокуратуру Источник: Эмиль Фукс / NGS.ru











Эта сумма могла принадлежать организации на правах собственности, добавил Геннадий Шишебаров, поэтому руководство могло распоряжаться ею на своё усмотрение. У футбольного клуба были собственные доходы.



— Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, имущество является её собственностью. Собственные доходы футбольного клуба составляли около 5 миллионов рублей в год — они складывались из продажи билетов на матчи, продажи игроков, рекламы и иной деятельности. Как оперуполномоченный определил, что эти деньги были в составе субсидий, понять невозможно. Это чисто его предположение, — утверждает адвокат.

Поводом для возбуждения дела о мошенничестве может быть лишь заявление потерпевшей организации или её представителя, объяснил во время своего выступления Геннадий Шишебаров. В материалах дела, по его утверждению, подобных заявлений не было. Также адвокат обратил внимание на неточности в постановлении о возбуждении дела.

— Оперуполномоченный в справке пишет, что хищение чужого имущества, вверенного ему [Андрею Перлову], совершено с использованием своего служебного положения. В то же время в рапорте об обнаружении признаков преступления от 15 ноября 2023 года оперуполномоченный указал, что в действиях Перлова усматривается та же часть, но уже в крупном размере. Но при этом часть 4 статьи 160 УК предусматривает особо крупный размер. Что это: небрежность или желание статистику улучшить? Какая-то цепь случайностей присутствует в этом деле, — отметил адвокат.

Прокурор выступила с кратким заявлением о том, что оснований для удовлетворения жалобы стороны защиты нет, и судья её поддержал.

«Я многое переосмыслил»

Когда судья удалился в совещательную комнату, корреспонденту НГС удалось поговорить с обвиняемым. Он заявил, что адвокат полностью отразил его позицию.

«Я вообще не понимаю, что происходит. В СИЗО уже все смеются, а там сейчас много известных людей!» Андрей Перлов, обвиняемый экс-директор ФК «Новосибирск»

— Кому это было выгодно? Может, это даже надо было мне — я многое переосмыслил, — сказал Андрей Перлов. — Я серьёзно говорю: я не знаю, кому это надо, и никогда не буду говорить того, в чём я не уверен на сто процентов. Я многое пересмотрел за эти два с половиной месяца, особенно отношение к семье.

Геннадий Шишебаров более ёмко изложил версию своего подзащитного. По неподтверждённым данным, дело может быть следствием желания кого-то из третьих лиц: кому-то выгодно, «чтобы он посидел».

— Человек просто сидит с 29 марта, с ним не проводят никаких следственных действий. Возможно, они что-то ищут, пытаются найти, потому что они понимают, что здесь никакого мошенничества нет. Как-то же надо будет всё это обосновывать. У него [Андрея Перлова] есть предположение, что это могут быть определённые интересы бизнеса, но детали мы не обсуждали с ним, — заявил защитник.

Геннадий Шишебаров планирует обжаловать решение Центрального районного суда и готовит жалобу в Генеральную прокуратуру.

Ранее НГС разбирался в финансах ФК «Новосибирск» — убыточный клуб содержат спонсоры и простые новосибирцы.