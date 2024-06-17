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Криминал Бегал на четвереньках: в новосибирский бар вызвали ГБР из-за странного клиента-квадробера

Бегал на четвереньках: в новосибирский бар вызвали ГБР из-за странного клиента-квадробера

Инцидент произошел в 4 утра

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ГБР вызвал администратор бара

В Новосибирске в субботу, 15 июня, в бар-магазин из-за странного клиента вызвали ГБР. Как рассказали в АБ «Гвардия», мужчина, которому на вид около 45 лет, встал на четвереньки и так передвигался. Иногда он останавливался и рычал на гостей. А потом выскочил на улицу.

— Озверевшего мужчину гвардейцы нашли неподалеку от бара и попросили его удалиться, что тот и сделал — настолько быстро, что выяснить, является он квадробером или просто перебрал спиртного, не удалось, — добавили в пресс-службе Агенства безопасности.

Вызвали ГБР в 4:08. Бар-магазин находится на улице Пархоменко.

Двое мужчин устроили драку с сотрудниками АБ «Гвардия» в центре Новосибирска. Как рассказали НГС в пабе «Уголок Святого Патрика», сибиряки изрядно выпили в их заведении, а после уснули прямо за столиком.

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Бар Гвардия Новосибирск
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