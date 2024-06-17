Бегал на четвереньках: в новосибирский бар вызвали ГБР из-за странного клиента-квадробера

ГБР вызвал администратор бара Источник: Максим Бутусов / E1.RU











В Новосибирске в субботу, 15 июня, в бар-магазин из-за странного клиента вызвали ГБР. Как рассказали в АБ «Гвардия», мужчина, которому на вид около 45 лет, встал на четвереньки и так передвигался. Иногда он останавливался и рычал на гостей. А потом выскочил на улицу.

— Озверевшего мужчину гвардейцы нашли неподалеку от бара и попросили его удалиться, что тот и сделал — настолько быстро, что выяснить, является он квадробером или просто перебрал спиртного, не удалось, — добавили в пресс-службе Агенства безопасности.



Вызвали ГБР в 4:08. Бар-магазин находится на улице Пархоменко.