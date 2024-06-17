Пусть меня научат: какие профессии получали чиновники из команды Максима Кудрявцева — среди них есть инновист и электрик

У каждого чиновника из новой команды мэра есть высшее образование Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Мэр Новосибирска почти сформировал свою команду, новые чиновники уже заняли посты начальников департаментов, управлений и заместителей. Максим Кудрявцев говорил, что важно собрать профессионалов, у которых есть навыки и опыт работы — чиновники должны не понаслышке знать сферу деятельности в системе. НГС посмотрел, какие университеты окончили новые випы, на кого именно учились, и куда стоит поступать, чтобы попасть в новосибирскую мэрию.



Мэр и его новые замы

Сам Максим Кудрявцев не учился на факультете, связанном с государственным управлением, но у него хороший опыт работы на руководящих должностях в частной компании. Школу новый мэр окончил с серебряной медалью и поступил на факультет радиотехники и электроники в НГТУ, после отучился в магистратуре НГУЭУ на направлении «финансы и кредит».

Первое образование мэра — классическое техническое. Специалистов обучают работать с радиоэлектронным оборудованием, выпускники зачастую занимаются навигацией, управлением всех видов транспорта, спутниковой и сотовой связью, а также телекоммуникационными сервисами. После университета Максим Кудрявцев устроился на работу инженером в «Сибирьтелеком», в 2008 году возглавил омский филиал, позже стал директором филиала «Ростелекома», а потом и вице-президентом, директором филиала «Сибирь».

В 2016 году он ушел в Госдуму, где занимал должность заместителя комитета по информационной политике, технологиям и связи. Спустя 6 лет стал заместителем губернатора Андрея Травникова, в правительстве курировал цифровую трансформацию региона. Фактически занимался тем, что и так хорошо знает.

Вице-мэров в свою команду Кудрявцев назначил уже с профильным образованием. Например, Максим Останин, бывший заместитель министра промышленности, окончил СИУ РАНХиГС по специальности «юриспруденция», а чуть позже НГАУ (аграрный университет) по государственному и муниципальному управлению. Останин уже работал в мэрии, правда, только один год с 2017 по 2018 года — возглавлял управление предпринимательства и инвестиционной политики, а потом ушел в правительство. Сейчас он вернулся в мэрию, в том числе, курирует департамент инвестиций.

Евгений Попантонопуло окончил СибГУТИ (университет телекоммуникаций и информатики) по специальности «программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Вице-мэр отучился на инженера-программиста проектной, конструкторской и организационно-управленческой деятельности по программному обеспечению. Второе высшее образование он получил в СИУ РАНХиГСе уже по специальности государственное и муниципальное управление.

После учебы Евгений Попантонопуло работал в государственных, муниципальных и коммерческих структурах. Как и Останин, он вернулся в мэрию и до 2014 года возглавлял департамент связи и информатизации, а с 2021 года руководил ГКУ НСО «Центр цифровой трансформации Новосибирской области».

Начальники департаментов и управлений

Совсем недавно Максим Кудрявцев назначил на должность начальника департамента транспорта Иосифа Кодалаева. Он окончил СГУПС по специальности «мосты и транспортные тоннели», получил квалификацию как инженер путей сообщений, строитель. Выпускники факультета чаще всего трудятся в области проектирования, строительства и эксплуатации мостов, путепроводов, тоннелей и метрополитенов.

Иосиф Кодалаев также работал в государственных и муниципальных структурах, а с 2023 года руководит МКУ «Гормост» — оттуда его и забрали на пост главы дептранса. Кстати, многие кандидаты от должности отказывались, поэтому эксперты называют Кодалаева смелым человеком — в том числе, из-за того, что двух начальников, которые до него занимали этот пост, арестовали.

Начальник департамента ЖКХ Дмитрий Зайков окончил НГАУ по специальности «электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Фактически по профессии Зайков — техник-электрик, который умеет заниматься организацией и выполнением работ, связанных с электрическими устройствами (электроустановки, приемники энергии, электрические сети) сельскохозяйственных потребителей. Десять лет назад он, вероятно, передумал и окончил СИУ РАНХиГС по государственному и муниципальному управлению. Опыт работы в муниципальных структурах у него также есть: Дмитрий Зайков возглавлял с 2023 года МУП «Комбинат бытовых услуг» в Бердске.

Бывшего главного следователя Бердска Сергея Копырина новый мэр назначил на должность начальника правового и кадрового департамента. Сначала силовик окончил Омскую академию министерства внутренних дел РФ по специальности «юриспруденция», а чуть позже — юридическую магистратуру ТГУ.

Судя по биографии Сергея Копырина, опыта работы в муниципальной власти у него нет, но он успел показать себя в правоохранительных структурах, где помимо должности главного следователя Бердска, занимал пост заместителя прокурора.

Ксения Антонова получила должность начальника департамента организационно-контрольной работы. Она окончила СИУ РАНХиГС по специальности «юриспруденция». После учебы она работала в коммерческих структурах, а когда Максима Кудрявцева избрали депутатом Госдумы, стала его помощницей: вместе с ним Антонова работала и в правительстве.

Пожалуй, самая интересная профессия у новой начальницы управления инноваций и предпринимательства Светланы Руськовой. Первое образование у чиновницы базовое для власти: она окончила СИУ РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное управление», второе высшее получила в НГУЭУ по направлению «инноватика». Специалисты этой сферы занимаются развитием регионов, отраслей экономики и предприятий, работают в отделе развития органов госуправления, порой и бизнес-аналитиками в коммерческих компаниях.

Светлана Руськова два года работала руководителем подразделения АНО «Центр содействия развитию предпринимательства НСО», после была начальником отдела по связям с общественностью «Новосибирского областного фонда поддержки науки и инновационной деятельности».

Последний из команды нового мэра — Максим Русин, возглавивший департамент связи и информатизации. Он окончил СИУ РАНХиГС также по специальности «государственное и муниципальное управление». Спустя 13 лет получил второе высшее образование, но уже в НГУЭУ по специальности «информационные системы и технологии». Фактически выпускники должны работать в IT-сфере, в том числе, разрабатывать сайты и приложения.

На этом обучение Максима Русина не закончилось: не так давно он прошел переподготовку в СИУ РАНХиГСе по правовому обеспечению государственного управления. До работы в мэрии чиновник был заместителем начальника управления технологий и цифрового государства в правительстве.

Недавно НГС подробно писал о тех, кто ушел из мэрии Новосибирска вслед за Анатолием Локтем, и тех, кто пришел вместе с Максимом Кудрявцевым. Эксперты говорят, что в отставку могут отправить некоторых коммунистов, а их должности, вероятно, займут специалисты из правительства.