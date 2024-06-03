Без чувства Локтя: как меняется новосибирская мэрия с приходом нового главы — десант из правительства теснит коммунистов

После назначения нового мэра больше десяти высокопоставленных чиновников уволились из администрации Источник: Юрий Орлов, Александр Ощепков / NGS.RU











Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев активно меняет команду, пик увольнений и назначений пришелся на май. Сейчас известно об одиннадцати чиновниках, которые ушли или уходят из городской администрации вслед за Анатолием Локтем. На вакантные места уже успели прийти некоторые специалисты из правительства региона. Эксперты говорят, что увольнения на этом не закончатся и мэрию пошатнут еще, например, в отставку могут отправить коммунистов. Читайте в материале НГС, кто ушел из мэрии вместе с Локтем, а кто пришел с Кудрявцевым.



Кто ушел за Локтем

Первым из администрации бывшего мэра Анатолия Локтя ушел его соратник, вице-мэр Артем Скатов. Он отвечал за формирование информационной политики и следил за департаментом связи. Новое место работы с желаемой зарплатой в полмиллиона рублей в месяц Скатов начал подыскивать в феврале, окончательно ушел из администрации в марте. Как отмечал сам Скатов, решение об увольнении он принял сразу, когда мэр ушел с должности, но задержался, чтобы помочь с выборами президента и организацией голосования по комфортной среде. Проработал в должности заместителя мэра Артем Скатов 8 лет.

В апреле НГС стало известно о том, что с должности уходит начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Перязев. Ему прочат переход в СГК на руководящую должность. Официально Перязев ушел из мэрии в конце мая, проработав начальником департамента 6 лет.

Посмотрите на инфографике, кого уволили из мэрии, и кто пришел на свободные места. Некоторые должности пока пустуют Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Пик кадровых перестановок начался в мае, тогда чиновники покидали свои посты один за другим. Первыми в разгар уволились начальник управления по организационному обеспечению деятельности мэра Анна Миронова и начальник департамента организационно-контрольной работы Сергей Кудрявцев. Миронова фактически планировала дни Анатолия Локтя, эксперты считают ее увольнение самым предсказуемым при смене команды.



Чуть позже об уходе на пенсию заявил глава Центрального округа Сергей Канунников. Чиновник фигурировал в скандале по делу о халатности из-за демонтажа стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне у ТРЦ «Ройял Парк». В апреле Канунникова оправдали, теперь он может пойти в суд с требованием о возмещении вреда. Пока это единственный руководитель района, об увольнении которого стало известно, источник НГС предполагает, что новый мэр может уволить и главу Калининского района — Германа Шатула.

Уволил Максим Кудрявцев и другого своего заместителя — Геннадия Захарова. Он 10 лет курировал департамент организационно-контрольной работы, управление общественных связей мэрии, департамент по чрезвычайным ситуациям, департамент инвестиций, потребительского рынка и инноваций.

Начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский также покинул пост. Департамент Жигульский возглавлял 9 лет, чиновник рассказал НГС, что не хотел мешать новому мэру и покинул пост по собственному желанию. Кстати, Жигульский и его жена числились среди владельцев участков в поселке Планета, территории в котором получали высокопоставленные сотрудники прокуратуры, чиновники и бизнесмены, дома там стоят десятки миллионов рублей. А недавно Жигульский продлил аренду пескобазам, на месте которых планируют протянуть набережную, вероятно, договоры придется расторгать через суд.

Вслед за Локтем из мэрии уволилась вице-мэр Анна Терешкова, формально чиновница еще занимает свой пост и находится в отпуске, последний рабочий день — 14 июня. Она курировала департамент культуры, спорта и молодежной политики. Ее коллеги из администрации предполагают, что новую власть смутило, что Терешкова яркий политический игрок с публичной активностью. За 10 лет работы вице-мэр смогла реализовать несколько проектов по благоустройству территорий, но пару грандиозных не успела довести до конца.

Анна Терешкова была самой яркой и публичной в команде Локтя, прошлый мэр был готов мириться с этим Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Отдохнуть от работы в мэрии решил и начальник департамента связи и информатизации Александр Горнштейн. Он рассказал НГС, что спустя 9,5 лет решил уйти сам, потому что новой команде стоит определять дальнейшее развитие города. До работы в администрации Горнштейн занимался бизнесом в сфере финансовой и технической безопасности предприятий.



В середине мая свой пост оставила начальница правового департамента Маргарита Маслова, ссылаясь на то, что мэру нужны люди, которым он доверяет. Маслова проработала в должности 10 лет.

Последним из известных НГС высокопоставленных чиновников ушел Виталий Витухин, начальником департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства он был 3 года. Слухи об увольнении Витухина ходили с начала мая, но он отрицал это. Сейчас же чиновник планирует сконцентрировать внимание на собственном бизнесе, он владеет несколькими компаниями, самая крупная из них — ювелирный завод «Адалит» с чистой прибылью в 151 тысячу рублей.

Кто пришел с Кудрявцевым

Первое назначение нового мэра случилось 6 мая. Тогда Максим Кудрявцев подписал распоряжение о том, что должность начальника департамента организационно-контрольной работы займет Ксения Антонова. Она работала помощницей Кудрявцева, когда тот был депутатом Государственной Думы и помогала ему, когда он занимал пост заместителя губернатора. При Локте начальником департамента числился Сергей Кудрявцев.

Чуть позже из правительства региона в мэрию перешел Евгений Попантонопуло. В областном аппарате он возглавлял «Центр цифровой трансформации», в администрации стал вице-мэром, теперь Попантонопуло отвечает за формирование информационной политики, в его подчинении также департамент связи и информатизации. Именно этот департамент до 2014 года уже возглавлял Попантонопуло, но ушел после вступления в должность Локтя.

Максим Кудрявцев стал первым мэром в истории Новосибирска, которого выбрали на непрямых выборах. За нового главу голосовали не все горожане, а лишь депутаты Горсовета. До этого Кудрявцев прошел отборочный этап, состоящий из теста и представления программы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Также из региональной власти в мэрию назначили Максима Останина, он сменил пост заместителя министра промышленности на должность вице-мэра. Чиновник сейчас курирует деятельность департамента организационно-контрольной работы мэрии, управление по организационному обеспечению деятельности мэра, управление общественных связей, департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, а аткже департамент по чрезвычайным ситуациям и другие структуры.



Останин — один из самых интересных назначенных чиновников, он даже выдвигал свою кандидатуру на должность мэра, но спустя время сам отказался участвовать в борьбе и ушел с конкурса. Эксперты называли его страхующим дублером для Максима Кудрявцева.

В городской администрации появился и бывший главный следователь Бердска Сергей Копырин. Он возглавил департамент правовой и кадровой работы мэрии. До назначения Копырин работал в правоохранительных структурах, в том числе, прокурором. Новый начальник известен тем, что в начале 2000-х расследовал дело о «бердском маньяке», преступника приговорили к пожизненному сроку. Также отдел, который возглавлял Копырин, расследовал дело против мэра Бердска Ильи Потапова, в 2015 году главу осудили на 10 лет за взяточничество и коррупцию.

Меньше всего известно о Наталье Шаровой, которая 17 мая стала новым начальником управления по организационному обеспечению деятельности главы города. Именно Шарова сейчас занимается планированием деятельности главы, организовывает поездки мэра и решает другие вопросы по графику главы.

Декомунизация и «десант» из правительства

Сам Максим Кудрявцев в интервью на радио «Городская волна» рассказал, что серьезно занимается формированием команды. Мэр уверен, что с приходом новых специалистов работа пойдет быстрее, по его словам, отбираются профессионалы, у которых есть опыт. Главный критерий — желание изменить город к лучшему. Кудрявцев подтвердил, что взаимодействие с областью идет активно.

По словам Андрея Кузнецова, директора информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни», обновление команды — естественная процедура при смене руководителя. От нового мэра, отмечает эксперт, ждут перемен, они, в свою очередь, связаны с новыми кадрами. Например, по ряду направлений мэру необходимы доверенные лица, которых он приводит с собой. Так, в 2014 году, когда Локтя избрали главой города, управленческое звено в муниципалитете обновили почти полностью.

Сейчас из мэрии уходят представители КПРФ, отмечают эксперты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Анатолий Локоть, говорит Кузнецов, представитель оппозиционной партии, поэтому сейчас муниципалитет покидают члены КПРФ и руководители, которых привел именно прошлый мэр или его сподвижники.



— Полагаю, процесс декоммунизации муниципалитета продолжится, там осталось еще несколько выходцев из компартии. Также мы наблюдаем отставки структурных руководителей по направлениям, где уже назначены новые вице-мэры. Тоже логичное явление, они хотят работать с понятными для себя людьми. А кто-то уже наработался в мэрии и не хочет подстраиваться под новую метлу, — считает Андрей Кузнецов.

Кудрявцев не скрывал, что он — человек губернатора Андрея Травникова, отмечает эксперт, областная власть пытается усилить городскую, направляя своих специалистов в поддержку новому начальнику.

— Для некоторых «десантников» это формальное понижение в статусе, поражение в доходах, — говорит эксперт. — По-видимому, их мотивируют некими захватывающими карьерными перспективами в будущем.



На этом обновление команды муниципалитета, рассказывает Андрей Кузнецов, не закончится, ожидается, что свои позиции сохранят руководители в социальном и финансовом блоках. По другим начальникам пока непонятно. По данным эксперта, Кудрявцев планирует представить обновленную структуру мэрии к концу июня.

Андрей Травников говорил, что будет поддерживать Кудрявцева. Эксперты отмечают, что сейчас губернатор усиливает команду нового мэра кадрами из правительства Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сергей Лихачев из «Центра развития региональной политики» считает массовые увольнения команды Локтя правильным решением нового мэра, потому что в работе результат лучше достигается с проверенными и понятными людьми.



— Было бы странно, учитывая плачевное состояние городского хозяйства Новосибирска, не видеть массовый исход членов предыдущей команды. При создавшейся системе управления городом, когда «главным ответственным» становится губернатор, «переселение» бывших работников областного правительства в мэрию выглядит вполне объяснимо. Губернатор определяет темпы и направление развития города, осуществляет контроль, что очень походит на советскую модель управления с уже забытой и так нужной простым горожанам персональной ответственностью чиновников, — говорит Сергей Лихачев.

Специалистами из правительства, отмечает эксперт, Андрей Травников усиливает нового мэра и частично снимает ответственность с себя. Кудрявцев уже заявил, что главное для него в городе — это чистота и порядок. Сергей Лихачев считает, что это мэр будет контролировать сам, но на все требуется время.

— На другие направления нужны люди, которые могут работать, так скажем, без няньки. Исходя из этого, можно ответить на вопрос, а будут ли дальше увольнения? Обычно, если человек соответствует заданным критериям, его не увольняют, за него держаться, — добавил эксперт.

Недавно Максим Кудрявцев рассказал, что пытается найти нового начальника департамента транспорта. Это оказалось трудной задачей, потому что претенденты сами отказываются от должности, когда узнают степень ответственности. Сейчас должность временного исполняющего обязанности начальника дептранса занимает Владимир Кандауров.



Кандауров стал вторым исполняющим обязанности начальника. С 18 декабря прошлого года это место занимала Олеся Богомазова, но в середине мая ее задержали, а после арестовали по подозрению в получении двух крупных взяток. По данным источника НГС, ее сдал один из взяткодателей — депутат Игорь Титаренко. До этого начальником дептранса был Константин Васильев, в конце марта его задержали, он стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями.