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Дороги и транспорт мнение «А рожать в таком городе не хочется»: молодая мама из Новосибирска — о недоступности транспорта для людей с колясками

«А рожать в таком городе не хочется»: молодая мама из Новосибирска — о недоступности транспорта для людей с колясками

По словам сибирячки, только в некоторые автобусы и троллейбусы можно забраться с детской коляской

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Не все мамы решаются забираться в переполненные и не всегда удобные автобусы

Новосибирцы нередко недовольны городским общественным транспортом. Претензий у них немало — грязные салоны, неаккуратная езда, простаивание на остановках, нерегулярное расписание и многое другое. Недавно молодой отец жаловался редакции НГС на то, как сложно с ребенком в коляске спускаться в метро и передвигаться в подземке. Молодая мама из Новосибирска Татьяна Строкатова в свою очередь заявила о том, что и наземный общественный транспорт не отстает от метрополитена. К тому же, по наблюдениям Татьяны, водители нередко относятся к таким пассажирам с колясками с пренебрежением. Подробности — в нашем материале. Повествование далее от первого лица.

— У меня ребенку 1,3 месяца. К сожалению, в нашей семье нет машины, поэтому приходится использовать только общественный транспорт. Стараемся ездить только по мере необходимости, в основном, когда отправляемся к врачам, потому, что даже наша поликлиника находится в трех остановках от дома. Без мужа ездить куда-то в центр с ребенком даже не думаю, так как наш транспорт для этого не располагает.

На днях утром поехали с ребенком кровь сдать в поликлинику. Из-за «доступности» общественного транспорта для людей с колясками в нашем городе можно ездить только на низкопольных троллейбусах и автобусах, а это в моем случае всего лишь троллейбус №36 (идет по маршруту от остановки «Вокзал Новосибирск-Главный» до остановки «Лазурная улица, и в обратном направлении» и автобус №95 (от остановки «Цветущая Плющиха» до «ПКиО Заельцовский»), и автобус №96 («Цветущая Плющиха» — «Улица Саввы Кожевникова»). Все остальные автобусы и троллейбусы с двумя ступеньками, куда в одиночку коляску женщине просто физически не поднять.

Без супруга Татьяна не решается ездить с ребенком далеко

В этот раз на остановке «Кафе Лада» троллейбус №36 с бортовым номером 504 ехал с перекрестка. Я с коляской добежали до него, пока он ехал. Начали спускаться с бордюра с коляской, и тут водитель закрывает сначала среднюю дверь, а через секунд пять и заднюю. При этом мы машем водителю, люди на остановке тоже. А ему абсолютно пофигу на людей, он взял и поехал. Хотя он прекрасно видел, как мы бежали почти параллельно ему, что начали спускаться с бордюра, что ему машут.

Ужасное бесчеловечное отношение водителей к людям. И такая ситуация — не первая, и не только по отношению к людям с колясками. Неоднократно была свидетелем, как водители общественного транспорта также поступали с пожилыми людьми, которые просто не успевали дойти до транспорта во время остановки. Немного человечнее нужно быть и учитывать состояние и возможности людей. И дело здесь не в графике водителей, так как на некоторых остановках, например на «Золотой Ниве», «Сибмолле», они стоят по 2–3 минуты, а порой и по 5 минут. Думаю, здесь дело именно в человечности и нравственности людей.

Спуститься в новосибирское метро с коляской — тоже настоящий квест

После последнего случая я звонила в «Горэлектротранспорт». Там сказали, что жалобу передадут. Так ли это, не знаю, потом уже времени не было этим заниматься.

С транспортом у нас беда. Одна я с ребёнком вообще куда-то уехать и не пытаюсь. Хочется уже просто для руководства города донести, что Путин призывает «Рожайте», а рожать-то в таких условиях совсем не хочется. Хотя, иногда думаю — видимо, всех все и так устраивает. На НГС была уже статья про доступность метрополитена. В нашем метро даже просто элементарно полозьев нет. Да и в целом, среда в городе недоступная. У меня бабушка - инвалид, она второй год не может на улицу выйти, так как в подъезде полозьев для инвалидной коляски нет. УК отписалась, соцслужба тоже. Почему-то запросили документы об условиях проживания в квартире, и никак не добиться от них элементарно полозьев.

Ранее корреспонденты НГС нашли самые старые, вонючие и не соблюдающие расписание автобусы, и спросили у перевозчиков, почему всё так плохо. Читайте народный антирейтинг автобусных маршрутов по жалобам жителей.

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Автобусы Троллейбусы Дети Коляска
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