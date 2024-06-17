Сидели на окнах: молодежь прокатилась по проспекту Димитрова, сидя на окнах автомобиля

Судя по кадрам, высунулись три человека Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











В Новосибирске группа молодых людей высунулась из автомобиля наружу и проехала по проспекту Димитрова. Это попало на кадры, которые опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».



Во время поездки молодежь сидела на окнах автомобиля. Среди пассажиров были парень и две девушки.



— Веселая компания прокатилась с ветерком, — отмечается в посте.



НГС обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию.

Согласно ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ, наказание за перевозку людей вне кабины автомобиля — штраф суммой до 1000 рублей.

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