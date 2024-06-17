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Происшествия Сидели на окнах: молодежь прокатилась по проспекту Димитрова, сидя на окнах автомобиля

Сидели на окнах: молодежь прокатилась по проспекту Димитрова, сидя на окнах автомобиля

Компания вылезла наружу по пояс

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Судя по кадрам, высунулись три человека

В Новосибирске группа молодых людей высунулась из автомобиля наружу и проехала по проспекту Димитрова. Это попало на кадры, которые опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Во время поездки молодежь сидела на окнах автомобиля. Среди пассажиров были парень и две девушки.

— Веселая компания прокатилась с ветерком, — отмечается в посте.

НГС обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию.

Если вы стали очевидцем случившегося, свяжитесь с редакцией.
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Согласно ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ, наказание за перевозку людей вне кабины автомобиля — штраф суммой до 1000 рублей.

Недавно ВАЗ лишился бампера после жесткого ДТП на «Золотой ниве» — это попало на видео.

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