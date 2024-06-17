«Осталась груда металла»: ВАЗ лишился бампера после жесткого ДТП на «Золотой ниве» — видео

Авария произошла на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Андриена Лежена Источник: Читательница НГС Александра











В Дзержинском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Отечественный ВАЗ-2106 получил серьезные повреждения передней части.



Как сообщила НГС читательница Анастасия, авария произошла у остановки «Лада», на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Андриена Лежена. Столкнулись отечественный автомобиль ВАЗ-2106 и кроссовер красного цвета.

Источник: Читательница НГС Александра

— Все произошло около 22 часов. Момент аварии не видела, посмотрела в окно уже когда все случилось. Из соседних машин выбежали люди, они достали пассажиров «Шестерки», оказали им первую помощь. От машины осталась только груда металла, — рассказала читательница.



В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС.



Корреспондент НГС обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Новосибирска, чтобы узнать подробности аварии, а также есть ли пострадавшие. На момент публикации материала информация не поступила.

