«Осталась груда металла»: ВАЗ лишился бампера после жесткого ДТП на «Золотой ниве» — видео

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Пассажиров из салона «Шестерки» доставали очевидцы

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Авария произошла на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Андриена Лежена

В Дзержинском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Отечественный ВАЗ-2106 получил серьезные повреждения передней части.

Как сообщила НГС читательница Анастасия, авария произошла у остановки «Лада», на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Андриена Лежена. Столкнулись отечественный автомобиль ВАЗ-2106 и кроссовер красного цвета.

— Все произошло около 22 часов. Момент аварии не видела, посмотрела в окно уже когда все случилось. Из соседних машин выбежали люди, они достали пассажиров «Шестерки», оказали им первую помощь. От машины осталась только груда металла, — рассказала читательница.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Новосибирска, чтобы узнать подробности аварии, а также есть ли пострадавшие. На момент публикации материала информация не поступила.

Ранее на парковке ТЦ «Мега» 12-летний мальчик попал под колеса автомобиля Lexus. Ребенок передвигался на питбайке, после аварии его доставили в больницу

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Новосибирск МВД ДТП ГАИ
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