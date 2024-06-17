Новые приключения доллара в России. Что будет с ценами на технику, электронику и турами за границу

Эксперты разошлись в прогнозах по курсу доллара. Но первыми с проблемами столкнутся, скорее всего, туристы Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Санкции против Московской биржи лишили ее возможности торговать долларом и евро. Брокеры временно приостановили вывод самой популярной валюты со счетов. А банки начали игры с курсами, в разы увеличив разницу между покупкой и продажей. Наши коллеги из 74.RU разобрали с экспертами, как новые ограничения повлияют на жизнь обычных россиян, далеких от биржи, надо ли бежать за наличными долларами в обменники и грозит ли коллапс валютному рынку.



Торгов больше нет. Что дальше

США давно грозили, но долго тянули с санкциями против Московской биржи, Национального клирингового центра (посредник в сделках на валютных биржевых торгах. — Прим. ред.) и Национального расчетного депозитария. Между тем российские эксперты признавали, что санкции против НКЦ могут стать наиболее болезненными для России.



Судите сами. В мае этого года на долю биржевых операций с долларом и евро пришлось 51,57% биржевых торгов. При этом аж с лета 1992 года основной площадкой была именно Мосбиржа.



— К этой ситуации готовились давно, больше года обсуждались санкции против НКЦ и Мосбиржи, что делать в их случае — прорабатывались механизмы торгов валютой и контроля. Торги на внебиржевом рынке менее прозрачные, но операции по продаже валюты будут совершаться. Новый курс будет слабее и может быть даже выгоден экспортерам и бюджету, — отметил аналитик телеграм-канала «Рынки, деньги, власть» Сергей Раманинов.



При этом банки получат доход от более широких спредов (разницы. — Прим. ред.) между курсами покупки и продажи долларов и евро, добавил эксперт.

Вперед — в прошлое? Источник: газета «Правда»











Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган напомнил, что Россия долго жила в ситуации, когда биржевых торгов не было.



— Да, затраты на несколько процентов (или долей процента) возрастут. Но не трагично. Да, возрастет, без сомнения, волатильность торговли, но не смертельно. Здесь всё будет контролировать регулятор. Да, возрастут спреды. Но опять же не на десятки процентов, — перечислил Евгений Коган.



«Если страшно, бежим покупать валюту»

Курс доллара на внебиржевом рынке после санкций сегодня-завтра может быть любым, говорят эксперты.



— Наверняка будут желающие купить доллары «пока совсем не запретили», и это в краткосрочном аспекте может в некоторых банках и обменниках поднять доллар минимум до 100 рублей и выше. Но при таком курсе наверняка найдутся и желающие «сдать валюту», опять же, пока совсем не запретили. И в этом случае большое количество продавцов может легко опустить доллар даже до 50 рублей и ниже, — предположил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. — Потребуется время, чтобы ситуация устаканилась и внебиржевой курс стал нормальным рыночным.



Впрочем, это не займет слишком много времени, ЦБ РФ может в ближайшее время возобновить публикацию официального курса доллара к рублю на основе внебиржевых сделок, уверен эксперт.



— В целом мы бы пока сохранили прогноз валютного курса до конца года в 85–100 рублей за доллар, — добавил Андрей Лобода.

Евгений Коган тоже не исключает, что курс доллара «полетает» некоторое время.

Знаете, это у нас генетически: если страшно — бежим покупать валюту. Причем неважно, по 100, по 120, по 150... Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики

— Не спешите, не надо. Возможно, что потом всё изменится очень серьезно. И стабилизируется, скорее всего, достаточно быстро. Причем, полагаю, весьма близко с курсом до санкций. В дальнейшем я бы не исключил и некоторого укрепления рубля, — уточнил экономист. — Самое лучшее, что можно делать, — это ничего не делать в такие моменты. Или, например, покупать что-то, что экстремально дешево, или продавать тогда, когда экстремально дорого. Но лучше всего просто замереть в такие моменты, поверьте.



«Есть вероятность снижения»

Умеренный ажиотаж продлится какое-то время, указал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.



— Возможно, курсы взлетят в ближайшие дни до 100 рублей за евро и 95 рублей за доллар соответственно, затем спадут до оптимальных значений: 96–98 рублей за евро и 88–90 рублей за доллар соответственно. Дефицита долларов и евро на рынке не предвидится. Для рядовых граждан и бизнеса, у которых были счета в долларах и евро, ничего не изменится. Их ограничения не затронут, — объяснил Олег Калманович. — Купить и продать евро и доллары можно будет всё так же — в банковских отделениях, но не на бирже.



Большая часть оборота по долларам и евро давно проходит вне биржи, добавил эксперт. По данным Банка России, объем торговли на внебиржевом рынке в апреле 2024 года достиг 12,5 триллиона рублей. После 12 июня существенный объем сделок переместится во внебиржевой сегмент рынка.



Кстати, некоторые экономисты прогнозируют вовсе не рост, а снижение курса доллара.



Хотите верьте, хотите нет, но есть ощущение, что через неделю-другую даже официальный курс может приуныть куда-то в районе 85 за бакс. Алексей Кричевский, автор Telegram-канала «Экономизм»

— Что у нас было после первого громкого пакета санкций? Правильно — со 120 полетели на 55, — провел аналогию автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. — Такой отток с фьючерсного рынка — ни разу не случайность. Конечно, это могут быть панические распродажи, завязанные на ограничении хождения валюты и ее бесполезности, если угодно. Но политика странная — продавать то, на что растет спрос. И очень она пока похожа на второй квартал 2022-го, хотя по одному торговому дню выводы делать рановато.

В общем, вероятность снижения курса есть, подчеркнул Алексей Кричевский. Правда, на ценах это не отразится, добавил эксперт.



Санкции, как обычно, никак не бьют по элитам. Они бьют только по среднему классу. ВЭД вести будет сложнее, вести бизнес — тоже, за бугор летать будет дороже. Но тем самым идет разжигание ненависти именно к Западу, а не к управленцам внутри. А элиты же будут и дальше спокойно делать вещи и с этими санкциями. У кого-то деньги в ПИФах, которые надо подсветить, какие-то офшоры и заначки до сих пор не засвечены. Так что по верхам это действо не ударит ну никак.



А импорт подорожает?

Предпосылок для изменения цен на потребительские товары пока нет, сообщили экономисты.



— Дело в том, что в цену импортных товаров или товаров с высокой долей импортных составляющих и комплектующих уже заложена стоимость доставки в страну. А это в условиях усложнившихся цепочек поставок достаточно серьезные затраты, на фоне которых колебание доллара в пределах двух-трех рублей вообще не оказывает заметного эффекта, — объяснил директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.



Сейчас наблюдается даже некоторое укрепление курса рубля, добавил эксперт.

— Конечно, это происходит в условиях обязательной продажи валютной выручки экспортерами, так что нельзя говорить об однозначном позитивном тренде. Тем не менее, пока объем валютной выручки увеличивается в условиях роста цен на нефть, а спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и населения низкий, ситуация будет относительно стабильной, — указал Валерий Тумин. — Конечно, в июне позитивное влияние на курс рубля окажут высокие нефтяные цены и профицит текущего счета платежного баланса.

Поэтому в ближайшие две-три недели, по словам эксперта, мы увидим следующие котировки: примерно 85–92 рубля за доллар, около 97–100 рублей за евро и 12,3 рубля за юань.

Если бы это случилось в 2022 году, шок был бы на рынке достаточно сильным. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group

Новый раунд санкций не влияет ни на что, потому что многие компании отвязались от доллара во внешнеторговой деятельности, отметил эксперт.

— Сегодня происходит натуральное хозяйство, когда электроника идет в Россию не за деньги, а как бы по бартеру. Условно говоря, российское зерно продается куда-то, а за стоимость этого зерна покупается электроника, которая привозится сюда. Средние века, феодализм, в какой-то мере натуральное хозяйство. Смех смехом, но сегодня доля таких операций растет быстро, — поделился мнением ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. — И это как раз-таки отвязка от доллара в прямом смысле этого слова. Она происходит и будет происходить всё больше.

По словам эксперта, такая ситуация не только в России, то же самое в Индии и других странах.

— Влияние новых санкций на стоимость потребительских товаров будет ограниченным, ждать резкого увеличения цен не стоит, — согласен аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов. — Отсутствие биржевых торгов долларом приведет к небольшому увеличению издержек некоторых импортеров, но далеко не все российские компании подвержены этому риску.



Впрочем, еще несколько экспертов не исключают постепенного — на 10–15% к концу года — роста стоимости импортных товаров. От подробных рассуждений они отказались. Но сказали, что повлияет на цены не столько новый порядок торговли долларом, сколько вероятное повышение ключевой ставки в июле.

Возрастут «карманные» расходы

Как известно, туроператоры устанавливают внутренние курсы, и некоторые компании уже начали их корректировать. Так, Сoral Travel, Sunmar, Pegas Touristik, Anex считают стоимость туров по курсу 93,47 рубля за доллар и 100,53 за евро.

— Динамика евро может быть аналогичной динамике доллара. Хотя желающих купить евро сейчас может оказаться даже больше, чем доллары. Люди уже запланировали себе отдых в странах Еврозоны или, например, в Сербии и Черногории. Неопределенность с обменными курсами доллара и евро скажется отчасти на деятельности туроператоров, которые будут озадачены пересчетом цен на турпоездки и отели в рубли. То есть сначала будет непонятно, по какому курсу пересчитывать, — отметил экономист Андрей Лобода.

Многие туроператоры давно проводят платежи через третьи страны в национальных валютах.

— Этот механизм отработан, но добавляет расчетам еще один этап конвертации, и его стоимость так или иначе отражается в конечной цене туров. В то же время для туризма возникают сложности с определением курса валюты, в которой производятся расчеты, — отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. — Но и эта проблема, как ожидается, решится довольно быстро. Важно только, чтобы курс высчитывался прозрачно, дабы избежать спекуляции и появления черного рынка валюты.

По словам эксперта, нынешняя ситуация для туризма — это возможность ускорить переход на оплату в нацвалютах дружественных стран.

— Это логичный вариант для ОАЭ и других стран Ближнего Востока, чьи национальные валюты жестко привязаны к доллару, и Китая с очень ровным курсом юаня. Всё это значительно упростит расчеты. Для других стран, например Турции и Египта, этот вариант малореализуем в силу слабости их нацвалют. Там доминирующей валютой расчетов останутся евро и доллар, — добавил Артур Мурадян.

Что касается заграничных поездок, многие эксперты настроены оптимистично.



— Приостановка биржевых торгов валютой значительного эффекта на стоимость турпутевок не окажет. В основном возрастут «карманные» расходы туристов, которые покупают валюту в обменниках, — отметил Игнат Иванов.



Что касается путевок и авиабилетов, то они в большей степени подвержены фактору сезонности, чем, опять же, колебанию валютного курса, считают эксперты.

