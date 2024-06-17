Хотел смешные трусы со своим лицом: популярный видеоблогер заявил, что в Новосибирске не выполнили требования его райдера

Эльдар Джарахов ждал трусы, например, с изображением волка Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске не выполнили райдер рэпера и видеоблогера Эльдара Джарахова, который на прошедших выходных выступал на музыкальном фестивале «Черника Music Fest». Его оставили без смешных трусов — об этом он заявил в ролике, который опубликовал в своем Telegram-канале.



Эльдар хочет собрать коллекцию смешных трусов из разных городов. Но в Новосибирске, по его словам, ему дали простые черные трусы.

Видеоблогер записал обращение Источник: Эльдар Джарахов / Telegram

— Я обращаюсь ко всем организаторам, которые собираются позвать меня и мой коллектив в свой город. В нашем райдере новый пункт — смешные трусы. Хочу из каждого города привозить на себе смешные трусы. В этот раз райдер не выполнили — привезли черные. Я хотел, например, с каким-нибудь рисунком волка. Или, может быть, догадаетесь, напечатаете мое лицо или какого-нибудь моего недоброжелателя, — поделился Джарахов.



Перед выступлением на фестивале Джарахов со сцены признался, что мечтал выступить в Новосибирске — НГС публиковал видео.

