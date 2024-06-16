«Давайте максимально кайфанем»: Джарахов со сцены признался, что мечтал выступить в Новосибирске — видео

— Всем привет! Очень рад вас видеть! Обожаю Новосибирск! Тут есть люди с Новокузнецка? О, да! Я с Новокузнецка! И я сюда в детстве мечтал приезжать на «Сникерс Урбанию», если здесь есть такие же старики, которые знают, что это. Слушайте, давайте договоримся — давайте максимально кайфанем сегодня, — заявил со сцены исполнитель.

