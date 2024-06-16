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Развлечения «Давайте максимально кайфанем»: Джарахов со сцены признался, что мечтал выступить в Новосибирске — видео

«Давайте максимально кайфанем»: Джарахов со сцены признался, что мечтал выступить в Новосибирске — видео

Рэпер и видеоблогер спел на фестивале «Черника Music Fest».

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Выступление исполнителя началось в 18 часов

Российский видеоблогер и рэпер Эльдар Джарахов признался, что мечтал выступать в Новосибирске. Заявление блогер сделал перед выступлением на фестивале «Черника Music Fest».

Артист вышел к зрителям на сцену в парке «Арена» примерно в 18 часов.

— Всем привет! Очень рад вас видеть! Обожаю Новосибирск! Тут есть люди с Новокузнецка? О, да! Я с Новокузнецка! И я сюда в детстве мечтал приезжать на «Сникерс Урбанию», если здесь есть такие же старики, которые знают, что это. Слушайте, давайте договоримся — давайте максимально кайфанем сегодня, — заявил со сцены исполнитель.

Джарахов также исполнил для новосибирцев песню «Радоваться мелочам».

Фестиваль «Черника Music Fest» проходит в парке «Арена» 15 и 16 июня. Новосибирске уже выступили Дава, Элджей, RAMIL', MARY GU, GSPD&DEAD BLONDE и другие. А диджей из Новосибирска Станислав Аммосов пожаловался на странную организацию фестиваля, прямиком из «нулевых».

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Новосибирск Черника Fest Эльдар Джарахов Блогер
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