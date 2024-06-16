«Давайте максимально кайфанем»: Джарахов со сцены признался, что мечтал выступить в Новосибирске — видео

Российский видеоблогер и рэпер Эльдар Джарахов признался, что мечтал выступать в Новосибирске. Заявление блогер сделал перед выступлением на фестивале «Черника Music Fest».
Артист вышел к зрителям на сцену в парке «Арена» примерно в 18 часов.
— Всем привет! Очень рад вас видеть! Обожаю Новосибирск! Тут есть люди с Новокузнецка? О, да! Я с Новокузнецка! И я сюда в детстве мечтал приезжать на «Сникерс Урбанию», если здесь есть такие же старики, которые знают, что это. Слушайте, давайте договоримся — давайте максимально кайфанем сегодня, — заявил со сцены исполнитель.
Джарахов также исполнил для новосибирцев песню «Радоваться мелочам».
Фестиваль «Черника Music Fest» проходит в парке «Арена» 15 и 16 июня. Новосибирске уже выступили Дава, Элджей, RAMIL', MARY GU, GSPD&DEAD BLONDE и другие. А диджей из Новосибирска Станислав Аммосов пожаловался на странную организацию фестиваля, прямиком из «нулевых».