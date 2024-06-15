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Развлечения «Сообщения игнорируются»: диджей из Новосибирска раскритиковал организацию «Черника Music Fest»

«Сообщения игнорируются»: диджей из Новосибирска раскритиковал организацию «Черника Music Fest»

Подобную организацию мероприятия новосибирец Станислав Аммосов не встречал с нулевых годов

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Станислав Аммосов не знает, будет ли он выступать на фестивале

Диджей из Новосибирска Станислав Аммосов (DJ Mos) пожаловался на странную организацию фестиваля «Черника Music Fest». По словам музыканта, такой подход к организации мероприятия он не встречал с середины нулевых годов.

Историю своих злоключений DJ Mos опубликовал в Stories в Telegram. В середине апреля новосибирца позвали выступить на фестивале, было решено обсудить детали выступления позже. Спустя месяц Станислав самостоятельно связался с организаторами фестиваля. Те подтвердили его участие и «забронировали» диджея —выступать он должен был на второй сцене.

Спустя месяц организаторы фестиваля вновь не вышли на связь с музыкантом — он поинтересовался, когда будут куплены билеты в Новосибирск.

— Тут начинается самое интересное. Мои вопросы игнорируются. Я по 3–4 дня сижу без ответа. В итоге мне сообщают, что билеты мы вот-вот возьмём. И играешь ты уже один день на одной сцене, а в другой день — на другой сцене, уже что-то поменялось. За два дня до начала фестиваля у меня не было ни билетов, ни информации о том, где и когда я играю, — рассказал Станислав.

Команда исполнителя удалось «титаническими усилиями» выбить билеты от менеджера «Черника Music Fest». Но у диджея до сих пор нет информации, будет ли он выступать — организаторы мероприятия просто игнорируют сообщения молодого человека.

Новосибирец пожаловался за проблемы с коммуникацией со стороны организаторов фестиваля и отметил, что такую плохую организацию мероприятия он не встречал с середины нулевых годов.

Корреспондент НГС направил запрос организаторам фестиваля «Черника Music Fest», чтобы узнать, почему Станиславу Аммосову отказали в выступлении, а также чтобы узнать детали произошедшего с исполнителем.

Фестиваль «Черника Music Fest» пройдет в парке «Арена» 15 и 16 июня. Новосибирске выступят Дава, который уже прилетел в город, а также Элджей, певица МакSIM, RAMIL', MARY GU, GSPD&DEAD BLONDE, Джахаров в другие.

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Новосибирск Черника Fest Диджей Станислав Аммосов
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