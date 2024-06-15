«Сообщения игнорируются»: диджей из Новосибирска раскритиковал организацию «Черника Music Fest»

Станислав Аммосов не знает, будет ли он выступать на фестивале Источник: Станислав Аммосов, Александр Ощепков / NGS.RU











Диджей из Новосибирска Станислав Аммосов (DJ Mos) пожаловался на странную организацию фестиваля «Черника Music Fest». По словам музыканта, такой подход к организации мероприятия он не встречал с середины нулевых годов.



Историю своих злоключений DJ Mos опубликовал в Stories в Telegram. В середине апреля новосибирца позвали выступить на фестивале, было решено обсудить детали выступления позже. Спустя месяц Станислав самостоятельно связался с организаторами фестиваля. Те подтвердили его участие и «забронировали» диджея —выступать он должен был на второй сцене.



Спустя месяц организаторы фестиваля вновь не вышли на связь с музыкантом — он поинтересовался, когда будут куплены билеты в Новосибирск.



— Тут начинается самое интересное. Мои вопросы игнорируются. Я по 3–4 дня сижу без ответа. В итоге мне сообщают, что билеты мы вот-вот возьмём. И играешь ты уже один день на одной сцене, а в другой день — на другой сцене, уже что-то поменялось. За два дня до начала фестиваля у меня не было ни билетов, ни информации о том, где и когда я играю, — рассказал Станислав.



Команда исполнителя удалось «титаническими усилиями» выбить билеты от менеджера «Черника Music Fest». Но у диджея до сих пор нет информации, будет ли он выступать — организаторы мероприятия просто игнорируют сообщения молодого человека.



Новосибирец пожаловался за проблемы с коммуникацией со стороны организаторов фестиваля и отметил, что такую плохую организацию мероприятия он не встречал с середины нулевых годов.



Корреспондент НГС направил запрос организаторам фестиваля «Черника Music Fest», чтобы узнать, почему Станиславу Аммосову отказали в выступлении, а также чтобы узнать детали произошедшего с исполнителем.

