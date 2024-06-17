«Привез чужих детей»: председатель новосибирского СНТ организовал незаконный лагерь

Детский лагерь появился в одном из СНТ Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В Новосибирске в одном из СНТ появился несанкционированный детский лагерь. Как рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, лагерь открыл председатель сообщества.

— На территории садового товарищества председатель организовал несанкционированный мини-лагерь, куда привез чужих детей. Просьба обращать на это внимание, предупредить всех руководителей местного самоуправления, на выявление таких случаев. Мы такое явление на территории области допустить не должны, — распорядился губернатор.

Как добавил Андрей Травников, неважно привезенные это из других регионов дети или новосибирские — нужно все проверять и не допускать нарушений.

В этом году система распределения путевок в лагерь оказалась с особенностями. Изменения объяснили в мэрии Новосибирска.

